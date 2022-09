PaperWave Luftpolsterfolie von Flöter gewinnt Deutschen Verpackungspreis

Nachhaltigkeit wird belohnt – Luftpolster aus Papier prämiert

Anlässlich der FachPack 2022 in Nürnberg fand am ersten Messetag die Verleihung des Deutschen Verpackungspreises statt. Von über 100 Bewerbungen in der Kategorie Nachhaltigkeit wurden 10 Gewinner ausgewählt. Die Papierluftpolster von Flöter zählen dazu:

„Neben dem an sich nachhaltigen Ansatz, dass die Luftpolster erst beim Versender hergestellt werden, somit also Transport- und Lagerkosten gespart werden und mit über 95% Luft verpackt wird, bewertet die Jury des Deutschen Verpackungspreises: „Preiswürdig wird die Verwendung eines zu 100% recyceltem FSC® (C162510) zertifizierten Recyclingpapiers in Kombination mit einer home-kompostierbaren Siegelschicht aus einem Kartoffelstärkeblend gesehen – und dies bei immer noch hoher Schutzwirkung. Das Material kann nach seinem Einsatz kompostiert oder dem herkömmlichen Recyclingprozess im Papierstrom zugeführt werden. Selbst wenn das Produkt versehentlich in die freie Natur gelangt, wird das Material dort zersetzt.

Neben den AirWave Bio, AirWave ClimaFilm-50 und 100 leistet FLÖTER mit den AirWave PaperWave Luftpolsterfolien einen weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit im Versand.

FLÖTER ist weltweit Spezialist für Industrieverpackungen, Luftpolster- und Verpackungssysteme in Europa & USA. Die Produktpalette umfasst Transportschutz in vielen Varianten von Luftpolstermaschinen und -folien in verschiedenen Ausführungen bis hin zu Integrationslösungen für Packplätze. Mit den eigenen AirWave und AirBoy Luftpolstermaschinen bietet FLÖTER für jede Herausforderung des täglichen Warenversandes eine passende Lösung. Neben der Reduzierung der Lagerfläche für Verbrauchsmaterial, einem niedrigen Versandgewicht und einer hohen Fertigungsgeschwindigkeit spielt Nachhaltigkeit bei FLÖTER schon sehr lange eine bedeutende Rolle. AirWave Luftpolster-Folien werden in Deutschland produziert und sind zu 100% recyclingfähig. Passende Luftpolsterfolien gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie z.B. AirWave PaperWave (aus nachwachsenden Rohstoffen), AirWave ESD (antistatisch), AirWave Bio home kompostierbar) oder AirWave Heavy Duty (besonders belastbar und Luftfracht geeignet). FLÖTER hat den Hauptsitz in Schwieberdingen bei Stuttgart und arbeitet mit über 140 Partnern in der ganzen Welt zusammen.

Firmenkontakt

Flöter Verpackungs-Service GmbH

Marc Rapp

Robert-Bosch-Str. 17

71701 Schwieberdingen

07150 923960

ecommerce@floeter.com

http://floeter.com

Pressekontakt

Flöter Verpackungs-Service GmbH

Britt Schumann

Robert-Bosch-Str. 17

71701 Schwieberdingen

07150 923960

Britt.Schumann@login-ci.com

http://floeter.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.