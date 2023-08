Papierpolster mit hohem Volumen für große Pakete

Die neue PAPERplus® Dragonfly Maschine von Storopack produziert Papierpolster mit hohem Volumen, um Hohlräume aufzufüllen

Mit PAPERplus® Dragonfly ergänzt Storopack sein Portfolio für Schutzverpackungen aus Papier. Die Maschine basiert auf der Technologie von PAPERplus® Papillon und ist darauf ausgelegt, Hohlräume im Versandkarton schnell und effizient zu füllen. Dank drei verschiedener Geschwindigkeitsstufen ist PAPERplus® Dragonfly auf Packkomfort ausgelegt und produziert zwischen 50 und 60 Meter besonders breite, geknüllte Papierpolster pro Minute, die das Versandgut im Karton fixieren und sichern. Die Maschine ist die einzige auf dem Schutzverpackungsmarkt mit einem variabel einstellbaren Knüllfaktor, mit dem sich das Volumen der Papierpolster nach Bedarf anpassen lässt. So ist das Versandgut in mittleren und großen Paketen mit einem Gewicht zwischen fünf und zehn Kilogramm optimal geschützt.

Besonders breite Papierpolster mit hohem Volumen

„PAPERplus® Dragonfly ist einzigartig, innovativ und leistungsfähiger als andere Maschinen auf dem Markt“, sagt Paul Deis, Produktmanager PAPER bei Storopack. „Es gibt kein anderes System, mit dem sich ein vergleichbares Volumen der Papierpolster erzielen lässt. So können unsere Kunden ihr Versandgut optimal und mit weniger Papier im Karton schützen.“ Wie PAPERplus® Papillon ist auch Dragonfly sicher in der Bedienung: kein Schneidesystem, sondern ausgeklügelte Zahnräder trennen die Papierpolster. Wie die anderen PAPERplus® Maschinen lässt sich PAPERplus® Dragonfly ganz einfach in bestehende Packprozesse einbinden. Die Polster werden aus zweilagigem, zickzack-gefaltetem Papier hergestellt, das in zwei Stärken und zwei Längen erhältlich ist, unter anderem auf Großpalette für eine kontinuierliche Zufuhr von Material, falls größere Mengen benötigt werden.

PAPERplus® Dragonfly ist seit Mai in Europa, im mittleren Osten und in Afrika verfügbar.

1874 als Johannes Reichenecker Lederfabrik gegründet, ist die Storopack Hans Reichenecker GmbH mit Sitz in Metzingen, Deutschland, seit 1959 Spezialist für Schutzverpackungen. Die weltweit tätige Unternehmensgruppe produziert und liefert maßgeschneiderte und flexible Schutzverpackungen für unterschiedliche Industriebereiche. Storopack ist mit eigenen Produktionsstätten und Standorten in Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien und Australien vertreten. Weltweit arbeiten rund 2.520 Mitarbeiter für Storopack. Im Jahr 2018 hat Storopack einen Umsatz von 476 Millionen Euro erwirtschaftet. Produkte von Storopack sind in mehr als 50 Ländern erhältlich. Weitere Informationen unter www.storopack.com

