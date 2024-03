Papiertragetaschen von Pack4Food24, dem Profi für Verpackung und Werbung

Pack4Food24 ist das B2B Produktportal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH. Das umfangreiche Produktportfolio des Großhandelsspezialisten umfasst auch eines der größten Sortimente an praktischen und umweltfreundlichen Papiertragetaschen.

Pack4Food24 ist einer der führenden B2B Onlineshops für Verpackungslösungen im Foodbereich. Mit einer breiten Auswahl an Produkten bietet das Unternehmen seinen Kunden hochwertige Verpackungslösungen für den professionellen Einsatz. Besonders hervorzuheben ist das umfangreiche Sortiment an Papiertragetaschen, welches zu den größten auf dem Markt zählt.

Die Papiertragetaschen von Pack4Food24 überzeugen nicht nur durch ihre hohe Qualität, sondern auch durch ihre Vielseitigkeit. Ob für den Einzelhandel, Cateringbetriebe oder Gastronomie – hier findet jeder die passende Tragetasche für seine Bedürfnisse. Die Tragetaschen sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich, sodass sie optimal auf die individuellen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Über das Standardsortiment hinaus lassen sich die Tragetaschen aus Papier natürlich auch individuell mit Unternehmensdesigns und Werbebotschaften bedrucken, so dass jeder Kunde zum aktiven Werbeinstrument wird.

Ein weiterer Vorteil der Papiertragetaschen von Pack4Food24 ist ihre Umweltfreundlichkeit. Die Tragetaschen bestehen aus nachhaltigen Materialien und sind zu 100% recycelbar. So können Unternehmen nicht nur ihre Verpackungskosten senken, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Darüber hinaus überzeugt Pack4Food24 mit einem hervorragenden Kundenservice. Das kompetente Team steht den Kunden bei Fragen und Sonderwünschen jederzeit zur Verfügung und sorgt für eine reibungslose Abwicklung der Bestellungen. Dank kurzer Lieferzeiten und zuverlässigem Versand können die Kunden ihre Verpackungslösungen schnell und unkompliziert erhalten.

Der Onlineshop von Pack4Food24 besticht zudem durch seine benutzerfreundliche Gestaltung. Kunden können einfach und bequem durch das Sortiment stöbern und ihre gewünschten Produkte auswählen. Mit nur wenigen Klicks ist die Bestellung abgeschlossen und die Tragetaschen werden direkt zum Kunden geliefert.

Insgesamt ist Pack4Food24 die ideale Anlaufstelle für Unternehmen, die hochwertige und umweltfreundliche Verpackungslösungen suchen. Mit einem der größten Sortimente an Papiertragetaschen setzt das Unternehmen Maßstäbe in Sachen Qualität, Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit. Wer auf der Suche nach individuellen Verpackungslösungen ist, wird hier garantiert fündig.

Pack4Food24 ist ein Projekt der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH, einem Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen für den täglichen Bedarf an Serviceverpackungen und Einweglösungen in Gastronomie, Hotel, Imbiss und Lebensmittelhandel.

In einem riesigen Sortiment finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, aber auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Kantinen oder Hotels praktische und innovative Einweglösungen für den täglichen Einsatz in Produktion, Verkauf und Service.

Das Sortiment umfasst dabei praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr aber auch qualitative Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

