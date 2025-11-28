Pappschalen & Pommesschalen: umweltfreundliches Takeaway

Der schnelle Snack in der Mittagspause gibt den Menschen Zeit, um wichtige Dinge zu erledigen. Currywurst und Pommes sind bei der Bevölkerung beliebte Snacks für zwischendurch. Pappschalen und Pommesschalen sorgen dafür, dass die schmackhaften Zwischenmahlzeiten ohne Durchweichen bequem verzehrt werden können. Entscheidend ist, dass Pommes, Ketchup, Mayonnaise oder Soße nicht auslaufen und in der Pommesschale bleiben.

Welche Vorzüge bieten Pappschalen und Pommesschalen den Endverbrauchern in der Gastronomie?

Entdecken Sie fünf Argumente, die für Pappschalen und Pommesschalen sprechen

Essen zum Mitnehmen bedeutet immer eine gute Verpackung für einen sicheren Transport. Für die kleinen Snacks im Vorbeigehen gilt das genauso, damit alles sicher und sauber bleibt. Wir haben fünf bedeutsame Gründe, warum Pappschalen und Pommesschalen die richtigen Transporthelfer sind:

-Hochwertiges Material der Pappschalen gegen Durchweichen

-Funktionstüchtigkeit für einen sicheren Transport

-Hohe Ränder an den Seiten, damit alles in der Pommesschale bleibt

-Umweltfreundliche Pappschalen und Pommesschalen aus recycelbaren Rohstoffen

-Vielfältige Größen und anspruchsvolles Design

Hochwertiges Material der Pappschalen gegen Durchweichen:

Unsere Pappschalen und Pommesschalen sind hochwertige Qualitätsprodukte und eignen sich ideal für Essen zum Mitnehmen. Der Inhalt ist vor dem Durchweichen geschützt und sorgt beim Verzehr für Reinlichkeit. Sowohl die Hände als auch die Kleidung bleiben beim Streetfood, Foodtruck oder am Imbissstand sauber.

Funktionstüchtigkeit für einen sicheren Transport:

Pappschalen und Pommesschalen sind gut stapelbar und damit schnell zur Hand. Sie sind stabil und nehmen sowohl heiße Speisen als auch flüssige Soßen problemlos auf. Nach einem sicheren Transport erleben Sie am Zielort beim Auspacken ein Geschmackserlebnis.

Hohe Ränder an den Seiten, damit alles in der Pommesschale bleibt:

Manchmal muss es schnell gehen beim Snack für zwischendurch am Imbissstand. Da fällt auch schon einmal etwas aus der Schule oder die Soße läuft über. Dank hoher Ränder an den Seiten bleibt bei unseren Schalen alles dort, wo es hingehört.

Umweltfreundliche Pappschalen und Pommesschalen aus recycelbaren Rohstoffen:

Wir haben für Sie Pappschalen und Pommesschalen aus recycelbarem oder biologisch abbaubarem Material. Sie brauchen sich nach dem Verzehr keine Gedanken über den Umweltschutz zu machen. Ordnungsgemäß entsorgt, genießen Sie Pommes oder Currywurst in nachhaltiger Form.

Vielfältige Größen und anspruchsvolles Design

Bei uns gibt es Pappschalen und Pommesschalen in jeder Größe, passend zum angebotenen Essen. Ob Asia Food, Currywurst, Pommes oder schmackhafte Salate oder Soßen, unsere Pappschalen bieten ausreichend Platz. Ansprechend designt, präsentieren sich Ihre Speisen den Kunden von Ihrer besten Seite.

Pappschalen und Pommesschalen beim Food to Go nicht wegzudenken!

Leckere Snacks im Vorbeigehen sind bei den Menschen äußerst beliebt. Im Vergleich zum Menü im Restaurant sparen sie Zeit und stillen trotzdem den großen Hunger. Doch ohne Pappschalen und Pommesschalen ist es nicht möglich, die schmackhaften Snacks zu transportieren.

Sowohl beim sofortigen Verzehr als auch beim Mitnehmen sind Durchweichen und Herausfallen ein Problem. Hochwertige Pappschalen und Pommesschalen von Super8Pack mit hohem Rand sind die Lösung für unbeschwerten Genuss.

Bei Super8Pack finden Sie alles an Verpackungen und Gastrobedarf, dass Sie für den laufenden Betrieb benötigen. Schaumstoffverpackungen, Suppenschalen, Aluschalen, Trinkbecher und noch viel mehr finden Sie in unserem Angebot! Für jeden Einsatz – vom Imbiss bis zu einer örtlichen Großveranstaltung – finden Sie das richtige Produkt. Super8Pack bietet Ihnen sowohl herkömmliche Plastik- und Aluverpackungen also auch trendige Papier- und biologisch abbaubare Verpackungen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Ihnen günstige und funktionierende Lösungen anzubieten.

Firmenkontakt

Super8Pack GmbH

Tönnies Katz

Spessartstraße 11

63477 Maintal

06109 501100



https://www.super8pack.de/

Pressekontakt

Sellwerk | TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. – Chemnitz GmbH & Co.KG

Kevin Hammerschlag

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt/Main

069 – 63 19 89 76



https://www.sellwerk-frankfurt.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.