Parador Hydron 600 Laminat für Bad und Feuchträume

Laminatboden der nächsten Generation vom deutschen Hersteller

Pardor ergänzt seine beliebte Basic 600 um die Variante Parador Hydron 600 Laminatboden. Hydron steht für die Möglichkeit, Parador Hydron 600 Laminat auch in Feuchträumen verwenden zu können.

Aufwändiger Technologieeinsatz, kontinuierliche Verbesserung und 9 überzeugende Designs machen die neuen Böden der Parador Hydron 600 aus.

Mit der neuen “Hydron”-Kollektion zeigt Parador besonders wasserresistente Laminatböden, die auch herausfordernden Raumsituationen standhalten. Für Hydron 600 hat sich die Produktentwicklung von Parador intensiv mit der Optimierung bewährter Komponenten beschäftigt, um eindringendes Wasser zu verhindern: Neben der wasserundurchlässigen Ober- und Unterfläche läuten eine extrem quellarme HDF-Trägerplatte sowie der stark hydrophobierende Spezial-Fasenlack im Zusammenspiel mit einem besonders festschließenden Klicksystem eine neue Laminat-Generation von Parador ein und bietet seinen Kunden für dieses Produkt eine lebenslange Garantie im privaten Nutzungsbereich.

Parador Laminat Hydron 600 steht für besonders wasserabweisende Laminatböden, die besonderen Herausforderungen standhalten. Insgesamt neun überzeugende Dekore mir naturrealistischen Oberflächen greifen aktuelle und langfristige Trends auf. Parador Laminat Eiche Studioline natur aus der Kollektion Hydron 600 ist Ausdruck der im Hause Parador gelebten Innovation. Erhältlich als Breite Landhausdiele im Format 1285 x 243 x 9 mm präsentiert er sich als mikrokratzfest und langlebig. Der Eindruck eines realistischen Holzdesigns wird durch seine Naturmattstruktur erweckt. Diese Struktur vermittelt aufgrund ihrer matten Optik den Eindruck unbehandelten Holzes. Das Design mit umlaufender Fuge betont die einzelne Diele und trägt dazu bei, dass der Laminatboden an einen Echtholzboden erinnert. Die erhöhte Ableitfähigkeit von Parador Laminat Hydron vermindert die elektrostatische Aufladung des Bodens. Der dimensionsstabile Boden verfügt zudem über eine Rundumkantenimprägnierung als Garant für zuverlässigen Quellschutz. Geeignet ist Parador Laminat Hydron für die Verlegung auf Fußbodenheizung und Fußbodenkühlung. Die patentierte Klick-Mechanik mit der SafeLock® PRO-Klickverbindung hilft bei einer passgenauen, sicheren und einfachen Verlegung. Bei privater Nutzung wird für Böden dieser Produktlinie eine lebenslange Herstellergarantie gegeben.

