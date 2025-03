Paragon erwirbt deutsches Kundenkommunikationszentrum von Computershare und stärkt damit seine globale Multi-Site-Strategie

London, 6. März 2025 – Paragon, ein führender globaler Anbieter von Unternehmensdienstleistungen, der Kunden im Wachstum und bei effizienten Prozessen unterstützt, gibt heute die Übernahme der Computershare Communication Services GmbH (CCS Deutschland) bekannt, einem in München ansässigen Anbieter von Omnichannel-Kundenkommunikation. CCS Deutschland produziert jährlich 250 Millionen Druckseiten und 40 Millionen physische Dokumentensendungen mit modernster Produktionstechnologie.

Jeremy Walters, CEO von Paragon, sagt: „Dieser Deal passt gut zu unserer Strategie, und wir freuen uns darauf, in München globale und lokale Möglichkeiten für schnellere und nachhaltigere Dienstleistungen mit unseren Kunden auszuloten.“

Unternehmen auf der ganzen Welt passen sich kontinuierlich an die sich wandelnden Kundenerwartungen und die steigende Nachfrage nach Nachhaltigkeit an. Die Übernahme von CCS Deutschland durch Paragon erfüllt diese Anforderungen mit einer lokalen Produktion in München, die die Optimierung von Postdienstleistungen zur Senkung von Kosten und Kohlenstoffemissionen ermöglicht.

CCS Deutschland unterstützt Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche und anderen Sektoren und spielt eine Schlüsselrolle bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Anforderungen an die Kundenkommunikation. Die Hochsicherheitseinrichtung ist nach den Normen ISO 27001 und 9001 zertifiziert und verfügt über eine ausgeprägte Kultur für Datensicherheit und des Risikomanagements. „Dies passt perfekt zu Paragons Verpflichtung, die höchsten Standards für Risikomanagement, Nachhaltigkeit und Informationssicherheit zu erreichen“, sagt Thomas Simon, CEO der DACH- & CEE-Region von Paragon.

Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Paragon ist ein führender globaler Anbieter von Unternehmensdienstleistungen, der sich auf Dienstleistungen spezialisiert hat, die seinen Kunden Wachstum, Kundenbindung, Transformation und Effizienz bieten. Paragon ist hauptsächlich in Großbritannien, Irland, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, der DACH-Region, CEE und Westeuropa tätig und unterstützt seine Kunden bei der Stärkung ihrer Marken und der Steigerung ihres Umsatzes, indem es dauerhafte Kundenbeziehungen schafft und die Kosten, Risiken und Komplexität der Kunden durch fachmännisches Outsourcing und Reengineering ihrer Geschäftsprozesse reduziert.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.paragon.world

