Paraguay und Eswatini bekräftigen ihre Unterstützung für die Souveränität Marokkos über seine Sahara

Die Republik Paraguay und das Königreich Eswatini haben am Mittwoch, den 29. Oktober, ihre unerschütterliche Unterstützung für die Souveränität Marokkos über seine Sahara und für die marokkanische Autonomieinitiative bekräftigt.

Paraguay eröffnet Generalkonsulat in Dakhla:

Die Republik Paraguay hat ihre Anerkennung der marokkanischen Souveränität über die Sahara durch die Ankündigung der bevorstehenden Eröffnung eines Generalkonsulats in Dakhla bekräftigt.

Diese wichtige Entscheidung wurde nach einem Treffen in Rabat zwischen Seiner Exzellenz Nasser Bourita, Minister für auswärtige Angelegenheiten, afrikanische Zusammenarbeit und Marokkaner im Ausland, und Seiner Exzellenz Ruben Ramírez Lezcano, Minister für auswärtige Angelegenheiten der Republik Paraguay, getroffen.

Der paraguayische Außenminister bekräftigte die uneingeschränkte Unterstützung seines Landes für die Souveränität Marokkos über seine Sahara und für die marokkanische Autonomieinitiative von 2007, die er als „einzige ernsthafte, glaubwürdige und realistische Grundlage“ für die Lösung des regionalen Konflikts bezeichnete.

Dieser Schritt steht im Einklang mit der 2014 von Asuncion getroffenen Entscheidung, die Anerkennung der Marionettenentität zurückzuziehen, und markiert eine neue Etappe in der Stärkung der bilateralen Beziehungen.

Eswatini bekräftigt sein anhaltendes Engagement:

Gleichzeitig bekräftigte das Königreich Eswatini seine unerschütterliche Unterstützung für die territoriale Integrität Marokkos und die Souveränität des Königreichs über sein gesamtes Hoheitsgebiet, einschließlich der marokkanischen Sahara.

Diese Position wurde von Ihrer Exzellenz Frau Pholile Dlamini Shakantu, Ministerin für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit des Königreichs Eswatini, während der ersten Sitzung der Gemischten Kommission für Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zum Ausdruck gebracht.

Die Ministerin aus Eswatini bekräftigte die uneingeschränkte Unterstützung ihres Landes für den marokkanischen Autonomieplan und bezeichnete ihn als „einzige glaubwürdige, ernsthafte und realistische Lösung“ für den regionalen Konflikt.

Dieses Engagement steht im Einklang mit der Eröffnung eines Generalkonsulats in Layoune im Oktober 2020, einer Initiative, die bereits die Unterstützung Eswatinis für die marokkanische Zugehörigkeit der Sahara zum Ausdruck gebracht hatte.

Eine unumkehrbare diplomatische Dynamik der internationalen Unterstützung für die Souveränität Marokkos über seine südlichen Provinzen:

Diese gleichzeitigen Ankündigungen verdeutlichen die positive und wachsende Dynamik der internationalen Unterstützung für die Souveränität Marokkos über seine südlichen Provinzen.

Sie zeugen von den soliden Kooperations- und Freundschaftsbeziehungen, die das Königreich zu seinen afrikanischen und internationalen Partnern unterhält, sowie von der gestiegenen Glaubwürdigkeit der marokkanischen Autonomieinitiative als einzige und realistische Lösung für diesen regionalen Konflikt.

