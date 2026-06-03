Parasoft beseitigt Abhängigkeitsengpässe bei Softwarebereitstellung

Parasoft Virtualize 2026.1 beseitigt Abhängigkeitsengpässe durch KI-gesteuertes, MCP-basiertes API-Mocking

Monrovia (USA)/Berlin, Mai 2026 – Parasoft, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für automatisierte Softwaretests, gibt die Einführung autonomer API-Mock-Funktionen für die Virtualisierung von Unternehmensdiensten über das Model Context Protocol (MCP) bekannt, wodurch Abhängigkeitsengpässe beseitigt werden. Der neue Virtualize MCP-Server erweitert die KI-gesteuerten API-Mocking- und Service-Virtualisierungsfunktionen von Parasoft auf externe LLM-Clients und KI-Agenten. Dies ermöglicht die autonome Generierung, Bereitstellung und Verwaltung von REST-API-Mocks über die Virtualize-Benutzeroberfläche hinaus und integriert agentenbasierte Workflows direkt in Build-Pipelines. Damit bietet Parasoft Virtualize, eine preisgekrönte Service-Virtualisierungslösung für Microservices und verteilte Architekturen, nun schlanke, KI-beschleunigte und entwicklerorientierte Workflows für die moderne Softwarebereitstellung.

Die Zukunft der KI-nativen SoftwarebereitstellungEntwicklungsteams setzen zunehmend auf KI-gestützte IDEs und LLM-basierte Tools wie GitHub Copilot, Claude Code, Codex und Warp, um die Codegenerierung zu beschleunigen und neue APIs schnell zu erstellen. Doch das Testen und die Betriebsbereitschaft der Umgebung sind zu entscheidenden Engpässen für die Bereitstellungsgeschwindigkeit geworden. Eine schnellere Codegenerierung garantiert keine schnelleren Releases, wenn die für das Testen erforderlichen abhängigen Dienste nicht verfügbar, unvollständig oder instabil sind.

Der Virtualize MCP-Server in Aktion.

Die anerkannten Innovationen von Parasoft im Bereich Softwaretesting und Qualitätssicherung – darunter Virtualize, SOAtest, CTP und DTP – brachten dem Unternehmen zwei ‚Devies Awards‘ in Folge in der Kategorie „Microservices und Serverless“ (2025, 2026) ein.

Parasoft unterstützt Unternehmen mit seiner KI-basierten Software-Testplattform und automatisierten Testlösungen dabei, Software in gleichbleibend hoher Qualität zu liefern. Die bewährten Technologien von Parasoft sind auf die Märkte für Embedded-, Enterprise- und IoT-Software ausgerichtet. Sie reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie tiefgehende Codeanalysen und Unit-Tests, Web-UI- und API-Tests, Service-Virtualisierung und vollständige Code Coverage in die Delivery-Pipeline integrieren. Durch die Kombination all dieser Elemente bietet das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, zuverlässige Software zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute – Safety, Security, Agile, DevOps und Continuous Testing – erfolgreich zu sein.

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