Parasoft erweitert die Automatisierung von C/C++-Softwaretests um vollen MISRA C:2025-Support

Flaggschiff C/C++test v 2025.1 bietet wichtige Verbesserungen

– Nahtlose Unterstützung des MISRA C:2025-Standards stärkt die Entwicklung sicherheitskritischer Software und senkt zugleich Kosten und Komplexität der Konformität.

– Der KI-Dokumentationsassistent beantwortet aufgabenbezogene Fragen, um die Einarbeitung zu erleichtern und die Produktivität der Entwickler zu steigern.

– Erweiterte statistische Anwendungssicherheitstests mit nahezu 70 neuen CWE-Prüfungen ermöglichen die schnelle Identifizierung von Schwachstellen und die Optimierung der Gesamtsicherheit.

Monrovia (USA)/Berlin – Juni 2025 – Parasoft, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Softwaretestlösungen, setzt mit wichtigen Verbesserungen seiner Flaggschiff-Lösung für statische und dynamische Tests neue Maßstäbe für sicherheitskritische Konformität. Sicherheitskritische Software ist für embedded Systeme unverzichtbar, dadurch ist die Einhaltung neuester Sicherheitsstandards entscheidend. Die neue Version Parasoft C/C++test 2025.1 beschleunigt den Weg zu sichererer, zuverlässigerer und qualitativ hochwertigerer Software und reduziert zugleich Ausfälle in der Praxis, den Konformitätsaufwand und die Supportkosten. Dadurch bleibt Entwickler mehr Zeit, um sich auf das Programmieren, Testen und die Bereitstellung von Mehrwert für ihr Unternehmen zu konzentrieren.

„Mit C/C++test 2025.1 machen wir einen großen Schritt vorwärts, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, die steigenden Anforderungen an Sicherheit und moderne Softwareentwicklungsmethoden zu erfüllen“, so Igor Kirilenko, Chief Product Officer bei Parasoft. „Die vollständige Unterstützung von MISRA C:2025, die breitere Sicherheitsabdeckung, die Investitionen in die Google Test-Zertifizierung und die praktische Integration von KI spiegeln das Engagement von Parasoft wider, die umfassendste und zukunftsweisendste Lösung für die C- und C++-Softwareentwicklung bereitzustellen.“

Parasoft C/C++test 2025.1 ist perfekt geeignet, um die strengen Anforderungen stark regulierter Branchen zu erfüllen. Mit der neuesten Version können Entwicklungsteams die Codequalität optimieren und eine zukunftssichere Strategie umsetzen, wie sie von Regulierungsgremien wie MISRA, CWE, AUTOSAR, C++14 und OWASP empfohlen wird.

Support für MISRA C:2025 senkt den Aufwand für die Konformität:

MISRA C:2025 bietet inkrementelle Updates für MISRA C:2023 und reduziert den Konformitätsaufwand weiter, indem veraltete Regeln entfernt und bewährte Programmierverfahren verstärkt werden. Neben Verbesserungen der funktionalen Sicherheit optimieren die neuen Richtlinien Audits und stellen klar, dass KI-generierter Code genauso behandelt werden sollte wie handgeschriebener Code. Parasoft hat die Einhaltung dieser neuesten MISRA-Richtlinien frühzeitig priorisiert, um Zertifizierungen und Audits zu beschleunigen und gleichzeitig das Risiko von Nacharbeiten in späten Phasen, Bußgeldern oder Produktrückrufen zu senken.

KI-Dokumentationsassistent liefert schnelle Antworten:

Parasoft stellt zudem einen KI-Assistenten vor, der durch einfache, aufgabenorientierte Abfragen den schnellen Zugriff auf wichtige Informationen in der Parasoft-Benutzerdokumentation und in Produkthandbüchern ermöglicht. Aufbauend auf praktischen KI-Fortschritten des Unternehmens steigert dieser die Produktivität der Entwickler und verbessert die Benutzerfreundlichkeit von C/C++test. Gleichzeitig wird der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Schulung neuer Benutzer im Bereich statischer und dynamischer Tests reduziert. Der neue KI-Dokumentationsagent erhöht nicht nur die Nutzung der Testtools von Parasoft und optimiert den ROI bei der Automatisierung von Softwaretests. Er ergänzt den GenAI-Agenten von Parasoft, der in Microsoft CoPilot integriert ist und sich in Microsoft VS Code einbinden lässt, um Verstöße gegen statische Analysen zu finden und zu beheben.

Höhere Anwendungssicherheit und einfachere Entwicklung nach mehreren Standards:

Um die Codequalität zu verbessern und Software-Schwachstellen zu reduzieren, hat Parasoft die Sicherheitstests von C/C++test 2025.1 um beinahe 70 neue statische Analyseregeln erweitert. Indem sie auf Common Weakness Enumerations (CWEs) abzielen, verbessern sie die Funktionen für statische Anwendungssicherheitstests (SAST) deutlich. Das vereinfacht die Einhaltung von Sicherheitsstandards wie ISO 21434 und IEC 62304, da kritische Schwachstellen wie Speicherbeschädigungen und Logikfehler früh in der Entwicklung erkannt werden, wenn ihre Behebung noch weitaus kostengünstiger ist.

Teams, die zwischen mehreren Programmierstandards wechseln oder diese gleichzeitig anwenden, können nun den frustrierenden Prozess der wiederholten Unterdrückung von Verstößen gegen gleichwertige Regeln vermeiden. Die neue Version erkennt vorhandene Unterdrückungen automatisch und wendet sie auf gleichwertige Regeln in verschiedenen Standards an. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Priorität liegt auf dem reibungslosen Übergang zu aktualisierten Standards und die mühelose Einführung des Tools. Neben der automatischen Unterdrückungsfunktion sorgt die erweiterte Compiler-Unterstützung dafür, dass C/C++test 2025.1 problemlos in bestehende Workflows integriert werden kann, ohne dass Kompatibilitätsprobleme auftreten.

GoogleTest-Zertifizierung beschleunigt C++-Unit-Tests:

Parasoft schließt eine wichtige Lücke zwischen Open-Source-Testframeworks und Zertifizierungsanforderungen. Eine zukünftige Version von Parasoft C/C++test CT wird TÜV-zertifizierte GoogleTest-Funktionen unterstützen. Das Whitepaper „GoogleTest Adoption Challenges for Safety-Critical Code“ enthält praktische Optionen, mit denen Teams Agilität und regulatorische Anforderungen in Einklang bringen können.

Weitere Information:

– Webinar zum Download: MISRA C:2025 – Everything you need to know

– Podcast: Testing 1-2-3 I MISRA C:2025 – What“ news & What AI has to do with it – mit Michal Rozenau, Projektleiter Softwareentwicklung bei Parasoft und Mitglied der MISRA C- und MISRA C++–Arbeitsgruppe.

Parasoft Corp.

Parasoft unterstützt Unternehmen mit seiner KI-basierten Software-Testplattform und automatisierten Testlösungen dabei, Software in gleichbleibend hoher Qualität zu liefern. Die bewährten Technologien von Parasoft sind auf die Märkte für Embedded-, Enterprise- und IoT-Software ausgerichtet. Sie reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie tiefgehende Codeanalysen und Unit-Tests, Web-UI- und API-Tests, Service-Virtualisierung und vollständige Code Coverage in die Delivery-Pipeline integrieren. Durch die Kombination all dieser Elemente bietet das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, zuverlässige Software zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute – Safety, Security, Agile, DevOps und Continuous Testing – erfolgreich zu sein.

