Parkes: Design-Polsterstuhl der Extraklasse von A.B.C. Worldwide

Der Polsterstuhl Parkes von A.B.C. Worldwide hat schöne Rundungen, eine außergewöhnlich harmonische Formensprache und eine dynamische Ausstrahlung. Seine Sitzfläche hat eine angenehme Breite und Tiefe und die angedeuteten Seitenlehnen geben einen angenehmen Halt. Der schwungvoll geformte Rücken des Stuhls mit seinen angedeuteten Ohren tut dies ebenso. Das Gestell ist aus massivem Buchenholz gefertigt, dem bevorzugten Material für den Stuhlbau. Buche zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und eine ebenso hohe Elastizität aus. Dadurch lässt sich das Holz gut verarbeiten und ist äußerst langlebig. Der Stuhl der Marke „Worldwide Seating“ steht für einen hohen Sitzkomfort.

Der Designstuhl ist multifunktional einsetzbar. In der Lounge fühlt er sich genauso wohl wie im Restaurant oder Cafe. Aber auch für den Tagungs- und Objektbereich ist er eine sichere Wahl.

„Design-orientierte Polsterstühle wie Parkes liegen derzeit voll im Trend“, so Christoph Hanselle, Prokurist von A.B.C. Worldwide. Hier paaren sich Design und Funktion zu einem perfekten Sitzerlebnis. Dabei haben Stoffpolster die Nase vorn, weil sie den Wohlfühl-Effekt betonen. Mit einer speziellen Fleckschutz-Ausstattung sind diese weitgehend unempfindlich gegen äußere Einflüsse.

Zu haben ist der Design-Stuhl „Parkes“ in vielen Polster-Varianten von verschiedenen Stoffen bis zu Kunstleder in diversen Farben.

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

