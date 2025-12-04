Das jährliche Ranking „Die 101 Besten“ führt das Haus abermals unter den fünf besten Stadthotels.

„Parkhotel Quellenhof Aachen“ zählt zu den 101 besten Hotels Deutschlands

Das jährliche Ranking „Die 101 Besten“ führt das Haus abermals unter den fünf besten Stadthotels.

Tolle Bestätigung für Aachens erste Adresse: Zum wiederholten Mal wurde das „Parkhotel Quellenhof Aachen“ als eines der 101 besten Hotels Deutschlands ausgezeichnet. Die erste Auszeichnung erfolgte 2022. In der Kategorie „Luxury City Hotel“ zählt das Haus zu den fünf besten Adressen bundesweit. Die Auszeichnung „Die 101 besten Hotels Deutschlands“ wird vom renommierten „Institute for Service & Leadership Excellence AG“ vergeben. „Bei über 11.000 Hotels hierzulande zum besten einen Prozent zu gehören, erfüllt uns mit Stolz und motiviert uns, in unserer Leistung nicht nachzulassen“, freut sich Hoteldirektor Alexander Stiller.

Bereits im vierten Jahr wird das Ranking von einem hochrangigen Kuratorium begleitet. Dazu gehören unter anderem Vertreter der IU Internationale Hochschule, des renommierten Wirtschaftsmagazins Capital sowie des Handelsblatts.

Ein Grand Hotel mit Geschichte und Zukunft

Der Quellenhof ist seit 1916 ein Ort, an dem Geschichte geschrieben wird. Vom Spa mit ayurvedischen Einflüssen über das kulinarische Angebot mit Blick ins Grüne bis hin zum stilprägenden Interior, das die Handschrift von Anne Maria Jagdfeld trägt: Direkt am Aachener Kurpark gelegen, verkörpert das Haus die klassische Eleganz eines Grand Hotels – mit großzügiger Architektur, ruhiger Atmosphäre und kultivierter Zurückhaltung.

Bereits im April 2025 wurde Aachens erste Adresse in den renommierten Falstaff Hotel Guide aufgenommen und als eines der 300 besten Hotels Deutschlands ausgezeichnet. Zudem gehört das Haus seit November 2025 zur europäischen Hotelkollektion Quality Lodgings. Die exklusive Vereinigung vereint seit über zwei Jahrzehnten unabhängige Häuser, die für authentische Gastfreundschaft, kulinarische Qualität und individuelles Design stehen. Aktuell umfasst die Kollektion 132 Hotels in acht europäischen Ländern, davon 30 in Deutschland.

Über das „Parkhotel Quellenhof Aachen“:

Im Herzen der Stadt, direkt am Kurpark, liegt das im Jahr 1916 eröffnete Parkhotel Quellenhof Aachen, das von Asset Manager „Jagdfeld Real Estate“ verantwortet wird. Im Rahmen einer behutsamen Neupositionierung präsentiert sich Aachens erste Adresse seit 2020 als inhabergeführtes Haus. Hinter der eleganten Fassade verbirgt sich nicht nur ein einzigartiges Hotel mit 122 Zimmern und Suiten – für Business- und Freizeitgäste aus aller Welt genauso wie für die Aachenerinnen und Aachener.

Seit 2023 erwarten die Gäste zudem 33 vollständig neugestaltete Zimmer und Suiten mit eigens für den Quellenhof angefertigten Möbeln und Accessoires in der komplett revitalisierten „Lieblings-Etage“; Lobby, Kamin- und Teehalle sowie die Tagungsräume London, Wien und Lakme wurden ebenfalls umfassend modernisiert und unterstreichen mehr denn je den unvergleichlichen Charakter des Hauses. 13 flexible Veranstaltungsräume für bis zu 550 Personen, exklusive Private-Dining Räume und großzügige Foyers bieten einen stilvollen Rahmen für Veranstaltungen jeglicher Art.

Wer Körper und Seele verwöhnen will, findet im neuen 900 m² großen Quellenhof SPA beste Bedingungen: Innenpool, Biosauna, finnische Sauna, Dampfsauna sowie ein Ruhe- und Fitnessraum samt der neuen zahlreichen Beauty-Anwendungen der BABOR BEAUTY GROUP lassen keine Wünsche übrig. Feinschmecker kommen im stilvollen Ambiente des Restaurants „Bistro“ auf ihre Kosten, während die Atmosphäre der „Elephant Bar“ die Besucher zum abendlichen Ausklang in eine andere Zeit entführt.

Firmenkontakt

Parkhotel Quellenhof Aachen

Jana Kaminski

Monheimsallee 52

52062 Aachen

+49 241 9132-0



http://www.parkhotel-quellenhof.de

Pressekontakt

GUSTARIA brands/stories

Jana Kaminski

Brückenstr. 1

10179 Berlin

01782952038



http://www.gustaria.de

Bildquelle: PCTR BRLN