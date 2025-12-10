Parkhotel Rügen erhält Auszeichnung „Vier Sterne Superior“ – Qualität, Service und Vielseitigkeit bestätigt

Bergen auf Rügen, Dezember 2025 – Das Parkhotel Rügen wurde von der Deutschen Hotelklassifizierung des DEHOGA mit vier Sternen Superior ausgezeichnet. Diese Bewertung bestätigt die herausragende Qualität des Hauses und unterstreicht die besondere Stellung des Hotels als eines der führenden Häuser auf der Insel Rügen.

Die Klassifizierung erfolgt nach einem europaweit einheitlichen Kriterienkatalog der Hotelstars Union, der über 270 Qualitätsmerkmale umfasst. Bewertet werden unter anderem Zimmerausstattung, Gastronomie, Serviceangebote, Freizeitmöglichkeiten sowie Nachhaltigkeit und Gästekommunikation. Mit der Auszeichnung „Superior“ hebt sich das Parkhotel Rügen deutlich von der Standard-4-Sterne-Kategorie ab: Sie bescheinigt dem Haus zusätzliche Leistungen und ein Serviceangebot, das über die regulären Anforderungen hinausgeht.

„Wir sind stolz auf diese Anerkennung, die unser tägliches Engagement für unsere Gäste widerspiegelt“, erklärt die Hotelleitung. „Die Auszeichnung ist für uns Ansporn, weiterhin höchste Qualität zu bieten und gleichzeitig die regionale Verbundenheit und Gastfreundschaft zu leben. Unsere Gäste dürfen sich darauf verlassen, dass wir nicht nur Komfort und Professionalität bieten, sondern auch ein herzliches und authentisches Urlaubserlebnis.“

Die Sterneklassifizierung ist für Gäste ein verlässliches Qualitätsversprechen. Laut DEHOGA achten über 80 % der Reisenden bei der Buchung auf die Sternebewertung. Mit der Auszeichnung „Vier Sterne Superior“ positioniert sich das Parkhotel Rügen klar im gehobenen Segment und bietet Gästen Sicherheit bei der Wahl ihres Urlaubs- oder Tagungshotels.

Für die Region bedeutet die Klassifizierung zudem eine Stärkung des touristischen Angebots: Das Parkhotel Rügen trägt dazu bei, die Insel Rügen als Premiumdestination für Urlauber und Geschäftsreisende weiter zu etablieren.

Das Parkhotel Rügen ist ein 4 Sterne Superior Hotel in zentraler Lage auf der Insel Rügen und steht für Qualität und Komfort auf höchstem Niveau. Besonders beliebt ist es bei Radfahrern sowie bei Besuchern der berühmten Störtebeker Festspiele, die jedes Jahr zahlreiche Gäste auf die Insel locken. Mit 154 modernen Zimmern, großzügigen Parkmöglichkeiten und einer hauseigenen Tiefgarage bietet das Hotel ideale Voraussetzungen für einen entspannten Aufenthalt.

Auch an die Barrierefreiheit ist gedacht: Ein rollstuhlgerechtes und ein behindertengerechtes Zimmer sorgen für uneingeschränkten Komfort. Zudem ist das Haus haustierfreundlich, sodass Hunde auf Anfrage willkommen sind. Ein weiterer Vorteil: Es fällt keine Kurtaxe an, sodass Gäste ihren Aufenthalt ohne zusätzliche Abgaben genießen können. Selbstverständlich steht in allen Zimmern und öffentlichen Bereichen kostenfreies WLAN zur Verfügung.

Für Genuss und Entspannung lädt die Sonnenterrasse sowie das Buffetrestaurant ein. Ein besonderes kulinarisches Highlight ist das à la carte Restaurant „Fienhuus“, das seine Gäste mit einer abwechslungsreichen Küche verwöhnt. Regionale Spezialitäten der Insel Rügen werden hier mit internationalen Einflüssen kombiniert. Kreative Menüs sowie vegetarische und vegane Optionen stehen auf der Karte. Ergänzt wird das Angebot durch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und kulinarische Themenabende.

Die Wellness-Oase des Hotels bietet ganzjährig Erholung mit einem beheizten Außenpool, Sauna, Dampfbad und Fitnessraum. Im Kosmetiksalon „Wonnewiek“ können Gäste zudem professionelle Massagen und Beauty-Anwendungen genießen. Ganzjährig locken attraktive Arrangements und Angebote, die Urlauber, Kulturfreunde und Geschäftsreisende gleichermaßen ansprechen.

Besonders hervorzuheben ist die Außenstelle des Standesamts Bergen auf Rügen, die direkt im Hotel untergebracht ist und Paaren die Möglichkeit bietet, ihre standesamtliche Trauung in stilvollem Ambiente zu feiern. Mit festlich gestalteten Räumen und einem Rundum-Service ist das Parkhotel Rügen eine romantische Hochzeitslocation, die den schönsten Tag im Leben unvergesslich macht.

Darüber hinaus ist das Haus auch für Geschäftsreisende bestens ausgestattet: Fünf professionell eingerichtete Tagungs- und Konferenzräume bieten flexible Kapazitäten für kleine Meetings bis hin zu Veranstaltungen mit über 250 Personen. Damit vereint das Parkhotel Rügen Erholung, Kultur, Romantik und Business unter einem Dach – und ist die ideale Adresse für jeden Anlass.

