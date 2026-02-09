Parkhotel Rügen: Stilvoll heiraten im 4-Sterne-Superior-Hotel

Das Parkhotel Rügen zählt zu den vielseitigsten Hochzeitsadressen der Insel. Seit dem vergangenen Jahr ist das Haus zudem offizielle Außenstelle des Standesamtes Bergen auf Rügen. Damit können Paare ihre standesamtliche Trauung direkt im Hotel vollziehen – in einem neu gestalteten, besonders stilvollen Trauraum. „Unser Trauzimmer verbindet Eleganz mit einer warmen, persönlichen Atmosphäre. Viele Paare sind überrascht, wie emotional und individuell eine standesamtliche Trauung bei uns sein kann“, sagt Susanne Uloth, Leiterin Konferenz & Bankett.

Viel Raum für individuelle Hochzeitskonzepte

Das 4 Sterne Superior Hotel bietet zahlreiche Möglichkeiten für den schönsten Tag: eine weitläufige Gartenanlage, eine großzügige Terrasse, das lichtdurchflutete Atrium, das hauseigene Restaurant sowie mehrere flexibel nutzbare Banketträume. So lassen sich Feiern im kleinen Kreis ebenso realisieren wie große Hochzeitsgesellschaften. „Wir möchten Paaren maximale Freiheit geben. Jede Hochzeit ist anders – und genau deshalb bieten wir so viele kombinierbare Optionen“, erklärt Frau Uloth.

Kulinarik und Service aus einer Hand

Das Küchenteam des Parkhotels setzt auf regionale Frischeküche, kreative Menüs und individuell abgestimmte Buffets. Das Veranstaltungsteam begleitet Paare von der Planung bis zum letzten Programmpunkt und unterstützt bei Dekoration, Ablauf und der Auswahl externer Dienstleister. Frau Uloth: „Unser Anspruch ist es, dass sich Paare bei uns rundum gut aufgehoben fühlen. Wir kümmern uns um jedes Detail“.

Komfortable Übernachtung und Wellnessangebote

Für die Hochzeitsgesellschaft stehen moderne und geräumige Zimmer bereit. Das Hotel verfügt zudem über einen beheizten Außenpool und eine Gartensauna, die vor oder nach der Feier für Entspannung sorgen. Für das Brautpaar bietet das Haus romantische Arrangements und besondere Extras. „Viele Gäste schätzen es, nach einer langen Feier nur wenige Schritte bis ins Zimmer zu haben. Das macht Hochzeiten bei uns besonders komfortabel“, betont Frau Uloth.

Über das Parkhotel Rügen

Das Parkhotel Rügen ist ein modernes 4 Sterne Superior Hotel im Herzen der Insel. Mit seiner Funktion als Außenstelle des Standesamtes Bergen, seinen vielseitigen Räumlichkeiten und seinem umfassenden Serviceangebot bietet es ideale Voraussetzungen für unvergessliche Hochzeiten und besondere Lebensmomente.

Weitere Informationen: www.parkhotel-ruegen.de

Bildmaterial (zur freien redaktionellen Verwendung) im Downloadlink:

1.Trauraum Parkhotel Rügen – stilvoll gestalteter Raum für standesamtliche Trauungen

2.Garten & Terrasse – Außenbereich für Empfänge und freie Trauungen

3.Bankettraum – festlich eingedeckter Saal für Hochzeitsfeiern

4.Außenpool & Gartensauna – Wellnessbereich des 4 Sterne Superior Hotels

5.Hotelfassade / Atrium – Außen- und Innenansichten

Fotohinweis: Parkhotel Rügen

Das Parkhotel Rügen ist ein 4 Sterne Superior Hotel in zentraler Lage auf der Insel Rügen und steht für Qualität und Komfort auf höchstem Niveau. Besonders beliebt ist es bei Radfahrern sowie bei Besuchern der berühmten Störtebeker Festspiele, die jedes Jahr zahlreiche Gäste auf die Insel locken. Mit 154 modernen Zimmern, großzügigen Parkmöglichkeiten und einer hauseigenen Tiefgarage bietet das Hotel ideale Voraussetzungen für einen entspannten Aufenthalt.

Auch an die Barrierefreiheit ist gedacht: Ein rollstuhlgerechtes und ein behindertengerechtes Zimmer sorgen für uneingeschränkten Komfort. Zudem ist das Haus haustierfreundlich, sodass Hunde auf Anfrage willkommen sind. Ein weiterer Vorteil: Es fällt keine Kurtaxe an, sodass Gäste ihren Aufenthalt ohne zusätzliche Abgaben genießen können. Selbstverständlich steht in allen Zimmern und öffentlichen Bereichen kostenfreies WLAN zur Verfügung.

Für Genuss und Entspannung lädt die Sonnenterrasse sowie das Buffetrestaurant ein. Ein besonderes kulinarisches Highlight ist das à la carte Restaurant „Fienhuus“, das seine Gäste mit einer abwechslungsreichen Küche verwöhnt. Regionale Spezialitäten der Insel Rügen werden hier mit internationalen Einflüssen kombiniert. Kreative Menüs sowie vegetarische und vegane Optionen stehen auf der Karte. Ergänzt wird das Angebot durch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und kulinarische Themenabende.

Die Wellness-Oase des Hotels bietet ganzjährig Erholung mit einem beheizten Außenpool, Sauna, Dampfbad und Fitnessraum. Im Kosmetiksalon „Wonnewiek“ können Gäste zudem professionelle Massagen und Beauty-Anwendungen genießen. Ganzjährig locken attraktive Arrangements und Angebote, die Urlauber, Kulturfreunde und Geschäftsreisende gleichermaßen ansprechen.

Besonders hervorzuheben ist die Außenstelle des Standesamts Bergen auf Rügen, die direkt im Hotel untergebracht ist und Paaren die Möglichkeit bietet, ihre standesamtliche Trauung in stilvollem Ambiente zu feiern. Mit festlich gestalteten Räumen und einem Rundum-Service ist das Parkhotel Rügen eine romantische Hochzeitslocation, die den schönsten Tag im Leben unvergesslich macht.

Darüber hinaus ist das Haus auch für Geschäftsreisende bestens ausgestattet: Fünf professionell eingerichtete Tagungs- und Konferenzräume bieten flexible Kapazitäten für kleine Meetings bis hin zu Veranstaltungen mit über 250 Personen. Damit vereint das Parkhotel Rügen Erholung, Kultur, Romantik und Business unter einem Dach – und ist die ideale Adresse für jeden Anlass.

Firmenkontakt

Parkhotel Insel Rügen GmbH

Sven Brozio

Holzmarkt 1

07743 Jena

03838-815507

03838-815500



http://www.parkhotel-ruegen.de

Pressekontakt

Parkhotel Insel Rügen GmbH

Sven Brozio

Stralsunder Chaussee 1

18528 Bergen auf Rügen

03838-815 507

03838 815 500



http://www.parkhotel-ruegen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.