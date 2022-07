Parkschaden & Blechschaden lackieren – lackierbar-gmbh.ch

Die Autolackiererei für Lackierarbeiten von Parkschaden & Blechschaden

Parkschaden & Blechschaden lackieren

Vom Parkschaden bis zum Auffahrunfall, ein Blechschaden an der Carrosserie eines Autos kennt jeder Autofahrer. Doch was nicht jeder weiss, es ist günstiger einen Schaden direkt zum Autolackierer in die Autolackiererei zu bringen, als zuerst Autowerkstatt, Markenvertretung oder Autohändler zu besuchen.

Der Schaden wird in beiden Fällen vom Autolackierer & Carrosseriespengler repariert. Die Autowerkstatt erhält eine Provision, welche vom Endkunden zu bezahlen ist und somit die Reparatur verteuert.

Bei uns wird der Schaden sofort ohne Umwege aus einer Hand behoben. Die Carrosserie Ihres Autos wird fachgerecht repariert, neu lackiert und erscheint in neuem Glanz. Wir setzten Ihre Wünsche in die Tat um und stehen Ihnen jederzeit bei Fragen zu Seite.

Ein Blechschaden an der Carrosserie eines Autos im Strassenverkehr ist schnell passiert. Eine zu schmale Einfahrt, zu abruptes Bremsen oder eine Unachtsamkeit auf einem Parkplatz und ein Schaden an der Carrosserie ist entstanden.

Bringen Sie Ihren Blechschaden am Auto direkt zu uns und geniessen Sie den besten Service.

Zum einen kommunizieren Sie direkt mit unserer Autolackiererei und teilen uns Ihre Wünsche mit und zum anderen sparen Sie Geld, da das Auto nicht erst mehrere andere Stopps einzulegen hat.

Wir sind eine spezialisierte Werkstatt, in der Dellen aus der Carrosserie Ihres Autos entfernt, andere Fahrzeugschäden behoben und neu lackiert werden.

Unser Ziel ist es mit Ihnen eine persönliche, kundenorientierte Lösung für Ihr Auto zu erarbeiten sowie in perfekter Qualität und zu fairen Kosten umzusetzen.

AUTOLACKIEREN – EINE TECHNISCHE ERKLÄRUNG

Das Lackieren ist eine Oberflächenveredelung welche eine Neugestaltung, einen Farbwechsel oder eine Aufbereitung enthält.

Die Farbe wird mit Härter versetzt und anschliessend mittels Druckluft durch eine Lackierpistole geschossen, welche mit einem feinen Nebel aus Pigmenten in der Grösse von 0.1-2.0 µm auf die Oberfläche stäubt. Anschliessend wird die Grundfarbe mit einem Klarlack überlackiert, welcher den gewünschten Glanzgrad erzielt. So reicht das Spektrum von Glanz über Seidenglanz, zu Mattglanz und hin zu einer mattierten Oberfläche. Pro Minute werden rund 10-50 ml versprüht, welcher sich in einem Farbfilm niederschlägt. Für die entsprechende Robustheit ist eine Mindestdicke von 45 µm zu empfehlen.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf wir beraten Sie gerne bei:

– Parkschaden & Blechschaden lackieren

– Spritzen und Lackieren

– Unsere Philosophie – alles ist lackierbar

Parkschaden & Blechschaden lackieren – direkt vom Autolackierer.

Kontakt

LackierBar GmbH

Heiko Suter

Chefistrasse 55

8637 Laupen ZH

+41 55 246 55 00

info@lackierbar-gmbh.ch

https://www.lackierbar-gmbh.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.