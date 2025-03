Parkster als beste Park-App ausgezeichnet

München, 6. März 2025 – Die Parkster App, mit der Autofahrer*innen ihre Parkscheine digital lösen können, hat bei einer Studie des SZ Instituts der Süddeutschen Zeitung das Prädikat SEHR HOHER MEHRWERT erhalten. Parkster erzielte dabei den höchsten Wert aller Apps in der Kategorie Parken. Die Befragung von insgesamt mehr als 75.000 Teilnehmern wurde mithilfe der Rating- und Rankingagentur ServiceValue durchgeführt.

Parkster hat im Mobile App-Ranking des SZ Instituts dieses Jahr den Spitzenplatz bei den Park-Apps erobert und erhielt das Prädikat SEHR HOHER MEHRWERT. Auf den Rängen zwei und drei folgen PayByPhone und EasyPark. Inwiefern mobile Apps ihren Nutzer*innen einen besonderen Mehrwert bereiten, untersucht die Rating- und Rankingagentur ServiceValue zusammen mit der Süddeutschen Zeitung und dem SZ Institut seit 2022 in der großen Anwenderbefragung „Mehrwert von Mobile Apps“. Die Datenerhebung für das vorliegende Ranking erfolgte zwischen Dezember 2024 und Januar 2025 im Rahmen einer Online-Umfrage. Um eine repräsentative Analyse zu gewährleisten, wurden die Teilnehmenden nach soziodemografischen Merkmalen ausgewählt. Bewertet wurden insgesamt 655 Apps in 59 Kategorien.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als beste Park-App ausgezeichnet wurden“, so Patrik Lundberg, Geschäftsführer der Parkster Deutschland GmbH. „Wir haben die Parkster App im letzten Jahr um neue Zahlungsmöglichkeiten und Nutzermodelle erweitert, die unseren Nutzerinnen und Nutzern noch mehr Flexibilität beim digitalen Parken bieten. Diese Neuerungen sind offenbar gut angekommen und die Auszeichnung spornt uns an, die Parkster App weiter zu verbessern.“

Cleverer Helfer im Alltag

Die Parkster App ist kostenfrei im App Store oder Google Play Store erhältlich. Mit der Parkster App ist es in über 750 Städten in Deutschland und Österreich möglich, den digitalen Parkschein per Smartphone zu verlängern und zu verkürzen. So können Autofahrer*innen Knöllchen vermeiden und sich unnötige Parkgebühren sparen. Damit bietet die Parkster App echten Mehrwert und erweist sich als cleverer Helfer im Alltag.

Weitere Informationen zur Studie unter https://www.sueddeutsche.de/advertorial/sz-institut/mobile-apps-2025/.

Weitere Informationen rund um Parkster unter https://www.parkster.com/de/.

Über Parkster

Parkster ist innovativer Full-Service-Anbieter im Bereich Digitales Parken. Das Unternehmen ermöglicht es Autofahrer*innen, Parkgebühren mit dem Smartphone minutengenau, ohne Bargeld und kontaktlos zu bezahlen. Parkster entwickelt und vermarktet Lösungen zur On- und Off-Street-Parkraumverwaltung für kommunale und gewerbliche Parkraumbewirtschafter sowie weitere Services, etwa zur Parkgebührenabrechnung für Mitarbeiter*innen in Unternehmen.

Parkster wurde 2010 im schwedischen Lund gegründet und zählt heute zu den meistgenutzten Park-Apps in Schweden und Deutschland. Seit 2021 ist das Unternehmen auch in Österreich aktiv. Parkster wurde 2022 und 2024 von FOCUS Money sowie 2025 vom SZ-Institut als beste Park-App ausgezeichnet und erhielt ebenfalls 2025 den Deutschen App-Award in der Kategorie Parken vom Deutschen Institut für Service-Qualität. Parken mit der Parkster App ist heute in über 750 Städten und Gemeinden in Deutschland und Österreich sowie in mehr als 300 schwedischen Kommunen verfügbar.

