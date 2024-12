Partnerschaft mit Det-Tronics war die richtige Entscheidung!

d & d Brandschutzsysteme blickt zuversichtlich auf 2025

Die d & d Brandschutzsysteme GmbH zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2024 und blickt mit Zuversicht auf die kommenden Herausforderungen. Das Unternehmen mit Sitz in Oberhausen hat eine strategische Partnerschaft mit dem angesehenen US-amerikanischen Hersteller Det-Tronics geschlossen und bietet fortan umfassenden Service sowie die Distribution von bewährten Flammendetektions-, Gasdetektions- und Gefahrenminderungssystemen an.

„Wir sind stolz darauf, deutschlandweit als kompetenter Ansprechpartner für diese fortschrittlichen Sicherheitssysteme aufzutreten. Diese Technologien sind insbesondere für den Einsatz in Hochrisikoprozessen und kritischen Industrien zugelassen“, betont Ilija Divkovic, Geschäftsführer der d & d Brandschutzsysteme GmbH. Die SIL 2-fähigen Flammen- und Gasdetektionstechnologien finden Anwendung in Bereichen wie der Wasserstofflagerung, der Öl- und Gasindustrie sowie in Abfall- und Recyclinganlagen.

Ein herausragendes Projekt in diesem Jahr war die Installation eines Multispektrum-Infrarot-Flammenmelders von Det-Tronics in einem Abfallbehandlungszentrum. Dieser Melder, ausgestattet mit einer beheizten Optik, ist speziell für die kühlen und feuchten Bedingungen, beispielsweise an überdachten Containerlagern konzipiert. Um die Effizienz der Flammendetektion zu gewährleisten, wurden gezielte Flammentests durchgeführt, bei denen der Melder mit verschiedenen Brennstoffquellen konfrontiert wurde. Die Einsatzmöglichkeiten der Det-Tronics-Produkte reichen von Offshore-Plattformen über Raffinerien bis hin zu Kraftwerken. Insbesondere in der Wasserstofflagerung, die deutschlandweit ausgebaut werden soll, ist es entscheidend, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um das Entweichen von H2 aus undichten Behältern oder Leitungen zu verhindern. Daher ist die kontinuierliche Überwachung von Wasserstofftanks und -leitungen durch die Detektionslösungen von Det-Tronics unerlässlich.

Im Herbst 2024 hatte ein Teil des d & d-Teams die Gelegenheit, den US-Standort von Det-Tronics in Minneapolis zu besuchen. „Diese intensiven und lehrreichen Tage haben uns wertvolle Einblicke gegeben, von denen unsere Kunden nun profitieren werden. Wir sind mit der Partnerschaft und der bisherigen Entwicklung äußerst zufrieden und freuen uns auf das kommende Jahr 2025“, fügt Divkovic hinzu. Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, wird die d & d Brandschutzsysteme im nächsten Jahr durch einen neuen Mitarbeiter verstärkt, der über jahrzehntelange Branchenerfahrung verfügt.

Die d & d Brandschutzsysteme GmbH mit Sitz in Oberhausen ist auf die Beratung, Analyse, Konzeption und Errichtung von Brandschutzsystemen spezialisiert. Neben stationären Feuerlöschanlagen und Speziallöschanlagen zählen auch die Implementierung von Brandmeldeanlagen und die Durchführung eines Door-Fan-Testes zum Leistungsspektrum des Unternehmens. Im Rahmen ihres umfangreichen Portfolios bietet die d & d Brandschutzsysteme neben maßgeschneiderten Lösungen für die unterschiedlichsten Ansprüche in den Bereichen Industrie, IT und Gebäude auch die Planung, Errichtung, Wartung und Instandhaltung der Anlagen an. Die technische Fachkompetenz der Experten zeigt sich nicht nur in den Zertifizierungen der VdS-Schadenverhütung GmbH und ISO, sondern auch in Errichteranerkennungen für Brandmeldeanlagen. Das Unternehmen und seine Mitarbeitenden blicken auf jahrelange Erfahrung im Bereich des innovativen Brandschutzes zurück und wissen somit das Maß an höchstmöglicher Sicherheit umzusetzen.

