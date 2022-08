Im November sorgen zum zweiten MMF weltbekannte DJs für mitreißende Beats im Inselparadies

Party im Paradies: Das Radisson Blu Resort Maldives ist Gastgeber des Maldives Music Festival 2022

München, 10. August 2022. Das Radisson Blu Resort Maldives ist in diesem Herbst Veranstaltungsort des zum zweiten Mal stattfindenden Maldives Music Festival (MMF). Vom 12. bis 19. November 2022 erwartet die Gäste des einwöchigen Festivals eine Mischung aus großartigen Live-Acts und reichhaltigen kulinarischen Genüssen, umgeben von einer der atemberaubendsten Landschaften der Welt.

Das Who is Who der DJ-Szene

Startgast der zweiten Auflage des Malediven-Musikfestivals ist wie im vergangenen Jahr Facundo Mohrr. Facundo war der Hauptact der weltweit bekannten Party „All day I dream“ und steht durchgehend auf der Best of-Liste der internationalen DJ-Szene. Zudem wird Kasango, „Man behind“ der globalen Sommerhymne „Osama“ und gefragter Gast hinter DJ-Pults von Saint Tropez bis Mykonos, die Insel in Stimmung bringen. Zudem präsentiert das diesjährige Festival MAGA, einen der besten französischen Künstler und Musikproduzenten. Sein Musikprojekt soll die Partybesucher auf eine Reise mit melodischen, organischen und minimalistischen Mustern mitnehmen.

Fischetti, einer der angesehensten brasilianischen DJs, der DJ-Pults rund um den Globus – darunter Ibiza, Las Vegas und Tomorrowland – erobert hat, wird ebenfalls auf dem MMF auflegen. Persio Semeraro und Gui Defillipi, angesagte House-DJs und Labelpartner von La Beduina, bringen mit organischen Beats einen nahöstlichen Einfluss auf die Insel. Weitere Künstler werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

General Manager des Radisson Blu Resort Maldives, Gavin Sanders, dazu: „Die erste Ausgabe des Maldives Music Festival hat im vergangenen Jahr eine hervorragende Resonanz gefunden, und wir glauben, dass die Erwartungen an die zweite Ausgabe noch größer sind. Wir freuen uns, das Gastgeberhotel zu sein, und sind bereit, die Veranstaltung in diesem Jahr zu einem noch phänomenaleren Erlebnis zu machen. Die traumhafte Landschaft erwartet unsere Gäste bereits, wenn sie das Resort vom Wasserflugzeug aus sehen. Mit den Poolvillen mit ein bis drei Schlafzimmern hat jeder genügend Platz, um seine Privatsphäre zu genießen oder das Festival mit Freunden und Familie zu feiern. Die wunderschöne Insel und die magische Kulisse werden viele Gelegenheiten bieten, all die beneidenswerten Momente einzufangen.“

Weitere Informationen unter: www.maldivesmusicfestival.com

Über Radisson Blu Resort Maldives

Das Radisson Blu Resort Maldives befindet sich auf der Insel Huruelhi, nur 105 Kilometer entfernt vom internationalen Flughafen Velana in der Hauptstadt Male. Alle 128 Beach- oder Overwater-Villen mit einer Größe von 215 bis 790 Quadratmetern verfügen über private Pools, Meerblick, modernste Annehmlichkeiten und ein, zwei oder drei Schlafzimmer. Umgeben von tropischen Gärten, befindet sich das Blu Spa auf der benachbarten Insel Crusoe“s Island. Eine kulinarische Weltreise wartet im Radisson Blu Resort Maldives dank der vielfältigen Auswahl an sieben Restaurants und Bars. Das South Ari Atoll gilt nicht ohne Grund als eine der besten Stellen zum Tauchen und Schnorcheln auf den Malediven. Hier kann man das ganze Jahr über seltene Walhaie und andere faszinierende Meeresbewohner wie Mantarochen und Meeresschildkröten beobachten.

Weitere Informationen unter: https://www.radissonhotels.com/de-de/hotels/radisson-blu-resort-maldives

