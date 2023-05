Passion for People ist Top Personaldienstleister 2023

2023 wird die Personalberatung Passion for People erneut in der Kategorie Executive Search ausgezeichnet und gehört damit seit 2014 zu den FOCUS Top Personaldienstleistern.

Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie, die das Marktforschungsunternehmen Statista für das Wirtschaftsmagazin FOCUS Business im Herbst 2022 durchgeführt hat.

Michael Welz, Gründer und Geschäftsführer von Passion for People: „Unsere vielfachen Auszeichnungen der letzten Jahre reflektieren eine Kombination aus Branchen-, Funktions- und Methodenkompetenz innerhalb unserer Unternehmerallianz. Meine geschäftsführende Kollegin Sabine Metzler und ich, sind extrem stolz darauf, auch in diesem Jahr wieder die begehrte Platzierung im jüngsten FOCUS BUSINESS Ranking erzielt zu haben. Wir beide bedanken uns sehr herzlich bei allen Managing Partnerinnen und Partnern von Passion for People, die diesen gemeinsamen Erfolg möglich machen! Natürlich danken wir unseren Kundinnen und Kunden sowie unseren Kandidatinnen und Kandidaten sehr für das Vertrauen, das sie Passion for People entgegenbringen!“

Für die Erhebung der FOCUS Top Personaldienstleister 2023 wurden 2.200 Personalverantwortliche in Unternehmen befragt, die bereits mit Personaldienstleistern und Personalberatungen in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Insgesamt werden 292 Top Personaldienstleister und Personalberatungen in den vier Kategorien „Executive Search“, „Professional Search“, „Zeitarbeit“ und Freelancer-Vermittlung“ als FOCUS Top Personaldienstleister 2023 ausgezeichnet. In der Kategorie „Executive Search“ fallen Personalberatungen, die Führungskräfte mit einem Jahresgehalt von mehr als EUR 100.000 vermitteln.

Die Befragungen wurden über XING als Kooperationspartner und ein sorgfältig profiliertes Online-Access-Panel durchgeführt. Die 1.200 Personalentscheider konnten bis zu zehn ihnen bekannte Personalberatungen bewerten. Zu diesem Zweck erhielten sie eine Longlist von 3.000 Personaldienstleistern. In den verschiedenen Kategorien wurden Schulnoten von 1 bis 6 vergeben. Die Studie wurde vom 12.09.2022 bis zum 30.10.2022 durchgeführt.

Statista berücksichtigte bei der Auswertung sowohl die Häufigkeit der Nennung als auch die Beurteilungen in den diversen Bewertungsbereichen. Kriterien der Bewertung waren die Qualität und Auswahl der angebotenen Kandidatenprofile, die Servicequalität, das Preis- Leistungsverhältnis und die Vermittlungsgeschwindigkeit. Personalberatungen, die eine Mindestanzahl an Nennungen, eine Mindestnote über alle Bewertungsbereiche sowie einen Mindestanteil an Weiterempfehlungen erreichten, erhielten eine Auszeichnung.

Passion for People ist eine der führenden Personalberatungen, spezialisiert auf die Begleitung von Wachstum und Veränderung.

Ein bundesweites Kompetenznetz aus 20 unabhängigen Personalberatern nutzen eine Gesamtexpertise aus Branchen-, Funktions- und Methodenkompetenz für die zielorientierte Empfehlung kompetenter Fach- und Führungskräfte bis zu nachhaltig wirksamen HR-Lösungen wie Employer Branding.

Das Experten-Netzwerk wurde 2012 gegründet, zählt u.a. zu den Top 100-Unternehmen in Deutschland und wurde bereits wiederholt zum Headhunter of the Year ausgezeichnet.

