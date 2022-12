Passives Einkommen, ohne eigenes Tool zu entwickeln und zu vermarkten

Partner von Nabenhauer Consulting für das innovative Tool für Partnermarketing zu werden

Steinach im Dezember 2022 – Nabenhauer Consulting, eine der führenden Agenturen für Online-Marketing, hat kürzlich ein leistungsstarkes Tracking-Tool namens Affilitracking.com veröffentlicht. Das Tool ermöglicht es Unternehmen, noch mehr Leads zu generieren und das Online-Marketing effizienter zu gestalten. Mit dem Partnerprogramm von Affilitracking können Unternehmen drei verschiedene Einkommensquellen nutzen. Mehr über das Partnerprogramm von Robert Nabenhauer finden Sie ab sofort: https://affiliate.presalesmarketing.com/affilitracking-tool/

Mit Affilitracking wird es Unternehmen nun möglich sein, die direkte Erfolgsmessung ihrer Online-Marketingstrategien zu verbessern. Dank des Tools können sie sehen, auf welche Art und Weise Kunden auf ihre Kampagnen reagieren, und können so ihr Marketing besser anpassen und optimieren. Nabenhauer Consulting bietet ein einzigartiges Anreizprogramm an, mit dem Geschäftskontakte 25% Provision auf jeden Verkauf erhalten, wenn sie Affilitracking Tool empfehlen. Zusätzlich zu diesem Anreizprogramm bietet Nabenhauer Consulting auch ein Affiliate-Tracking-Partnerprogramm an, mit dem Partner 10% der Umsätze der Affiliates erhalten können. Für die Werbung von Affilitracking Tool erhalten die Kunden für jede Registrierung 0,50 EUR Lead-Provision. Mit dem neuen Tracking Tool von Nabenhauer Consulting können die Kunden also noch mehr Leads generieren und ihr Online Marketing optimieren – jetzt frisch starten! Mehr über das Partnerprogramm von Robert Nabenhauer finden Sie ab sofort: https://affiliate.presalesmarketing.com/affilitracking-tool/

Robert Nabenhauer, der Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting, sagte zu diesem Thema: „Dies ist eine neue Initiative unseres Unternehmens, um mehr Kunden für unsere Produkte und Dienstleistungen zu gewinnen. Seit Beginn des letzten Jahres haben wir uns intensiv darum bemüht, unseren Kunden innovative Lösungen anzubieten, die es ihnen ermöglichen, effizienter zu arbeiten und den Wert ihrer Investition zu maximieren. Mit der Einführung dieser Verdienstmöglichkeiten möchten wir unseren Kunden dabei helfen, noch mehr von unseren Produkten und Dienstleistungen zu profitieren.“

Das neue Tool wird die jährlichen Umsätze der Kunden ermitteln und ihnen eine realistische Vorstellung davon geben, wie viel sie mit ihrem Affiliate-Programm verdienen könnten. Durch die Entwicklung dieses Tools ist es nun möglich, den Geschäftskontakten von Affiliate Tracking zu empfehlen, sich an dem Programm zu beteiligen. Dies bedeutet, dass jeder Affiliate 25% Provision auf jeden Sale erhalten wird. Zusätzlich kann jeder Kunde Sub Affiliates für das Partnerprogramm gewinnen und erhält 10% der Umsätze von den Affiliates.

Dieses neue Tool ist ein Muss für jeden Shopbetreiber, da es ihm ermöglicht, die tatsächlichen Vermögensmöglichkeiten seines Shops abzuschätzen und so gezieltere Entscheidungen treffen zu können.

Dies ist ein weiterer Schritt in Nabenhauers Bestrebungen, Unternehmen bei der Umsetzung zeitgemäßer Onlinemarketingstrategien zu unterstützen. In den letzten zwei Jahren hat sich das Unternehmen verstärkt um den Ausbau seines Angebots an digitalen Marketing bemüht und versucht so, seine Kunden beim Verfolgen neuer Trends im Bereich des Onlinemarketings zu unterstützen.

Im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie der Nabenhauer Consulting steht „Business mit Herz“. Wir sind der festen Überzeugung, dass Business mit Herz möglich und auch nötig ist und sich nachhaltig rechnet! Die Grundlage für die Erbringung der Dienstleistungen durch Nabenhauer Consulting ist ein positives Menschenbild und eine hohe Wertschätzung des Klienten.

