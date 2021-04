PassSecurium™ 2.0: Optimierter Passwortmanager

Für alle Unternehmen und Privatpersonen, die sich im Internet bzw. in den digitalen Medien bewegen, ist der Schutz der eigenen Daten erstes Gebot! Dies betrifft vorrangig das Handling von Passwörtern. Immer das gleiche Passwort für verschiedene Internet-Zugänge und -Plattformen zu verwenden ist zwar einfach im Umgang und leicht im Gedächtnis zu halten, aber nicht ungefährlich. Ebenso ungeeignet und leicht zu knacken sind Passwörter, die aus einer unzureichenden Ziffern- und Buchstabenkombination bestehen. Aus dem gesamten Dilemma des problembehafteten manuellen Passwort-Handlings und der unsicheren Passwort-Aufbewahrung führt nur ein leistungsfähiger und moderner Passwortmanager.

Mit PassSecurium™ bietet die ALPEIN Software SWISS AG einen hochsicheren, benutzerfreundlichen und kostengünstigen Passwortmanager für alle Unternehmen, Öffentlichen Verwaltungen, Teams und Privatpersonen. Kernelemente bilden ein Passwort-Generator zur flexiblen Erzeugung ultrasicherer Passwörter sowie ein Passwortmanagement-Tool, welches einfach und intuitiv anwendbar ist. Die sichere Speicherung in einem digitalen Tresor ist selbstverständlich.

Nach erfolgreicher Weiterentwicklung, einschliesslich Browser-Erweiterung und Realisierung der Version 2.0, wurde auch die PassSecurium™-Website optimiert, mit neuem Design und zusätzlichen Informationen angereichert. Unternehmen haben die Vorzüge des Passwortmanagers ebenso erkannt, wie Privatpersonen. So ist PassSecurium™ inzwischen ein gefragtes Produkt, wenn es um sicheres und effizientes Handling von Passwörtern geht. Das Team der ALPEIN Software hat keine Mühen und Anstrengungen gescheut um sicherzustellen, dass Nutzer einen Passwortmanager höchster Qualität und Sicherheit erhalten, der sich technisch und anwendungsbezogen auf dem neuesten Stand befindet und allen künftigen Anforderungen Stand hält.

Die Funktionen des PassSecurium™ Passwortmanagers eröffnen höchste Bedienungsflexibilität. Der logische Aufbau, ergänzt durch eine bewusst reduziert gehaltene funktionale Oberfläche, machen jeden Nutzer in kürzester Zeit zum Experten. Die Intuitive Handhabung bei Passwort-Generierung und -Verwaltung, sind nur einige der Stärken von PassSecurium™.

Einfaches, selbsterklärendes Ein- und Aus-Loggen via Browser und App ermöglichen den jederzeitigen und sicheren Zugriff auf die Plattform. Somit wird das plattformübergreifende Arbeiten im online- und offline-Modus, wahlweise von jedem Ort und mit jedem Betriebssystem oder End-Gerät, ermöglicht. Der Anwender geniesst den Vorzug des sekundenschnellen Abrufs hinterlegter Passwörter sowie die flexible Passwort-Generierung, -Speicherung und -Verwaltung.

Neben den Standardfunktionen “Anzeigen, Erstellen, Verwalten und Löschen” von Passwörtern, bietet PassSecurium ™ einen integrierten intuitiven Passwortgenerator. Eine wählbare Komplexität ermöglicht, zuverlässig sichere Passwörter, auch mit komplexer Zeichenfolge, zu generieren und jederzeit abrufbereit zu hinterlegen.

Die praktische Kopierfunktion und die flexible und Tippfehler-freie Füllung von Passwörtern via Login-Bildschirm sowie in Webformularen sind weitere Highlights und vereinfachen die Nutzung der Plattform.

Eine Online-Synchronisierung aller Daten erfolgt automatisiert nach jedem Offline-Betrieb bei vorhandener nächster Internetverbindung.

Einfachstes und intuitives Handling bei der Browsernutzung via Website erlauben ein flexibles Einloggen mit Benutzername, Masterkennwort bzw. OPT (One-Time-Passwort), wobei das Login-Verfahren den E-Banking-Standard erfüllt.

Die Funktionen via App und Touch ID lassen keine Wünsche offen. Im Fall der Smartphone-Nutzung bietet sich dem Anwender ein schnelles Entsperren mittels Touch ID. Alternativ ermöglicht die Nutzung des integrierten Fingerprintscanners den sekundenschnellen und sicheren Menü-Zugriff auf die Passwörter und alle weiteren Funktionen des Passwortmanagers. Einfach Passwörter per Touch ID sichern, wobei selbstverständlich auch eine automatische Verriegelungsfunktion greift, sollte eine App eine Zeitlang nicht genutzt werden.

Backups lassen sich mit PassSecurium™ zu jeder Zeit bis zu 7 Tage zurück erstellen, wobei auch Passwörter bis zu einem Monat später wieder herstellbar sind. Damit sind Daten auch nach einem Crash bestens gesichert.

Auch den besonderen Ansprüche von Unternehmen und Teams wurde bei der Entwicklung des PassSecurium™ Passwortmanagers Rechnung getragen.

Das moderne Unternehmen sowie Teams nutzen mit der Enterprise Edition ein zentrales Rollen- und Benutzermanagement. Passwort-Sharing zwischen den diversen Nutzern und Benutzergruppen, flexible Ordner-Verwaltung und ein vorzügliches Änderungsmanagement sind Standard. Die Vergabe von Zugriffsrechten kann, parallel der Berechtigungsstruktur der Mitarbeiter, gruppendefiniert bzw. rollenbasiert erfolgen. Dabei kann explizit festgelegt werden, wer welchen Zugriff auf welche Passwörter erhält. Die Anwender nutzen das integrierte Folder-Management und erstellen bequem und flexibel Folders bzw. Ordner mit dem Ziel, Passwörter gruppen- bzw. rollen-basiert strukturiert zu hinterlegen. Dabei lassen sich über den “grünen Plus Button” flexibel Ordnerstrukturen erstellen und Passwörter erfassen.

Die “MS Azure”-Integration bietet für grosse Unternehmen weitere Vorteile. So wird ermöglicht, Mitarbeiter in einem Microsoft Azure Account zu verwalten, PassSecurium™ einfach in ihre Infrastruktur zu integrieren und den Zugang weiterhin zentral und komfortabel über Azure AD zu steuern.

Für Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern ist nun auch der Einsatz von PassSecurium™ auf dem eigenen Server (on-premises) möglich. Dabei kann das Benutzermanagement an ein eigenes Active Directory bzw. LDAP angebunden werden.

Mit PassSecurium™ erhalten alle Nutzer den traditionellen Schweizer Mehrfachschutz, physisch, digital und rechtlich. Benutzerfreundlichkeit, garantierte Sicherheit durch mehrschichtige 256-Bit AES-Verschlüsselung, Zugriffsschutz durch 2FA (Zwei-Faktor-Authentisierung), VPN-Tunnel und die Anwendung des strengen Schweizer Rechts und Datenschutzes lassen keine Wünsche offen!

PassSecurium™ ist in verschiedenen Versionen, als Standartversion für Privatpersonen, als Highend-Premium-Versionen für Unternehmen, Behörden, öffentliche Verwaltungen und für KMUs verfügbar.

Für Interessenten und vorrangig für alle Nutzer ist ab sofort auch ein Web- bzw. Mobil-Benutzerhandbuch in Deutscher und Englischer Version verfügbar, welches das Handling des Passwortmanagers noch einfacher macht. Bereits in naher Zukunft ist die Weiterentwicklung des Passwortmanagers bzw. die Anreicherung der Funktionalität mit verschiedenen Features geplant.

Allen Interessenten wird seitens der Redaktion empfohlen www.Pass-Securium.ch zu besuchen.

Gerne übernimmt das erfahrene Team der ALPEIN Software SWISS AG auch die Einrichtung und den weiteren User-Support des Passwortmanagers.

ALPEIN Software SWISS AG- Softwarehaus & Medienagentur in der Schweiz:

Ihr kompetenter Partner für individuelle Software-Entwicklung, Beratung und Dienstleistungen zu den Themen SAP BI, HANA, ME, MII, SAP UI5/Fiori, ABAP-Entwicklung, Webtechnologien auf HTML5, Javascript, PHP, SQL und JAVA-Basis. ALPEIN Software: Alles aus einer Hand!

Aktuelle Produkte: SWISS SECURIUM, CloudSecurium, PassSecurium, MailSecurium, DeskSecurium, AccessSecurium. JIRA2SAP PII Reporting Kit.

