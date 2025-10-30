Kostengünstigste CO2-arme Wasserstoffproduktion für führende Midstream-Technologie und -Ausrüstung

München (30.10.2025)

Path2 Hydrogen schließt exklusive Optionsvereinbarung zum Erwerb von ProtonH2

Durch die geplante Übernahme erhält Path2 Hydrogen Zugang zur kostengünstigsten CO2-armen Wasserstoffproduktion, die seine führende Midstream-Technologie und -Ausrüstung ergänzt

München, Deutschland / Vancouver, Kanada – 30. Oktober 2025 – Path2 Hydrogen AG („Path2 Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (FRA:PTHH.DE), ein börsennotiertes deutsches Unternehmen mit Schwerpunkt auf kritischer Wasserstofftechnologie, -ausrüstung und -infrastruktur, gab heute bekannt, dass es eine endgültige Options- und Exklusivitätsvereinbarung zum Erwerb von ProtonH2 geschlossen hat, einem privaten Unternehmen mit patentierter Technologie zur Herstellung großer Mengen Wasserstoff aus erschöpften Ölreservoirs.

Die Vereinbarung gewährt Path2 Hydrogen das ausschließliche Recht, innerhalb einer festgelegten Optionsfrist 100 % von ProtonH2 zu erwerben, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und Due-Diligence-Prüfungen sowie der Zustimmung der Aktionäre und Aufsichtsbehörden. Während dieser Exklusivitätsphase werden beide Unternehmen weiterhin eng bei strategischen Initiativen zusammenarbeiten.

Die ISHG™-Plattform von ProtonH2 – eine patentierte Form der stimulierten geologischen Wasserstoffproduktion – positioniert das Unternehmen an der Spitze der großtechnischen Wasserstoffversorgung unter 1 US-Dollar. Die Wirtschaftlichkeit der Plattform ermöglicht eine schnelle Durchdringung benachbarter Märkte, darunter Wasserstoff als Energiequelle für Rechenzentren, der Einsatz von Brennstoffzellen und Wasserstoff als Energieträger für industrielle Lieferketten – wodurch sich der gesamte adressierbare Markt dramatisch erweitert.

Durch die Transaktion würden die Technologieplattform, die Patente, die Pipeline und die Kommerzialisierungs-Roadmap von ProtonH2 unter das Dach von Path2 Hydrogen gebracht, wodurch die Führungsposition des Unternehmens im Bereich der skalierbaren, kostengünstigen Wasserstoffproduktion gestärkt und seine langfristige Wachstumsstrategie in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien unterstützt würde. Die Upstream-Kompetenzen von ProtonH2 passen hervorragend zu GenH2, dem bestehenden Midstream-Wasserstoff-Portfoliounternehmen von Path2 Hydrogen.

„Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Schritt nach vorne dar, da sie eine skalierbare CO2-arme Wasserstoffproduktion zu weniger als 0,75 USD/kg mit der führenden Midstream-Technologie für flüssigen Wasserstoff kombiniert“, sagte Josh McMorrow, CEO der Path2 Hydrogen AG. „Der fortschrittliche Wasserstoffproduktions- und Stromerzeugungsprozess von ProtonH2 ergänzt unsere bestehende Infrastruktur und Investitionsroadmap und erweitert sowohl unsere technologische Tiefe als auch unsere globale Reichweite. Die Fähigkeit von Proton, Wasserstoff mit extrem niedriger Kohlenstoffintensität zu einem weltweit führenden Preis herzustellen, gepaart mit der Expertise von GenH2 in der Verflüssigung, dem Transport und der Speicherung von Wasserstoff, schafft ein überzeugendes, vertikal integriertes Wasserstoffunternehmen.“

„Unsere geplante Fusion mit Path2 Hydrogen verschafft uns die Plattform, bilanzielle Stärke und Sichtbarkeit auf dem Markt, um den unserer Meinung nach wirtschaftlichsten Weg zu Wasserstoff und kohlenstoffarmer Energie zu skalieren“, sagte Paul Sandhu, CEO von ProtonH2. „Unser ISHG™-Verfahren ermöglicht eine Wasserstoffproduktion unter 0,75 USD/kg und eine extrem niedrige Kohlenstoffintensität, die direkt für KI-Rechenzentren, industrielle Wasserstoffabnahme und netzintegrierte Energiebedürfnisse genutzt werden kann. Durch die Zusammenarbeit mit Path2 Hydrogen und der Flüssigwasserstoffinfrastruktur von GenH2 sind wir in der Lage, den Schritt von einer bahnbrechenden Technologie zu einer globalen Einsatzplattform zu vollziehen.“

Die Transaktion wird voraussichtlich nach Abschluss der üblichen Due-Diligence-Prüfung und der behördlichen Prüfung in den kommenden Monaten abgeschlossen sein.

Über Path2 Hydrogen AG ( www.path2hydrogen.com)

Path2 Hydrogen AG (FRA: PTHH.DE) ist eine Management-Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Wasserstoffinfrastruktursektor. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein vertikal integriertes Wasserstoff-Ökosystem zu schaffen, das die globalen Ziele der Energiewende unterstützt. Anfang 2025 übernahm Path2 Hydrogen die GenH2 Corp., ein auf Flüssigwasserstofftechnologie und -ausrüstung spezialisiertes Unternehmen.

Über GenH2 ( www.genh2.com)

GenH2 Corp. ist eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (FRA: PTHH.DE), einem an der Frankfurter Börse notierten deutschen Unternehmen. GenH2 ist ein Technologieführer im Bereich der Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, einschließlich verlustfreier kontrollierter Speicherung und fortschrittlicher Wasserstoffverflüssigung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung standardisierter Anlagen, um den Ausbau der Midstream-Infrastruktur für schwer zu dekarbonisierende Sektoren zu beschleunigen. Zum Technologieteam gehören ehemalige Wissenschaftler der NASA Hall of Fame mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Konstruktion von Wasserstofflösungen.

Über ProtonH2 ( www.protonh2.com)

ProtonH2 ist ein kanadisches Privatunternehmen, das Pionierarbeit im Bereich der Wasserstofferzeugung vor Ort und der kohlenstoffarmen Stromerzeugung leistet. Sein firmeneigenes Verfahren und sein Vorzeigeprojekt Apollo zielen darauf ab, Wasserstoff zu Kosten von unter 0,75 USD/kg zu liefern und gleichzeitig Strom mit extrem niedriger Kohlenstoffintensität zu erzeugen – und damit die Lücke zwischen Wasserstoff in industriellem Maßstab und dem Strombedarf der nächsten Generation zu schließen.

Kontakt für Investoren/Presse:

Maximilian Fischer

Tel.: +49 89 139 2889 0

E-Mail: max.fischer@path2hydrogen.com

(Ende)

Aussender: Path2 Hydrogen AG

Marienplatz 2

80331 München

Deutschland

Ansprechpartner: Josh McMorrow

Tel.: +49 89 139288929

E-Mail: info@path2hydrogen.com

Website: www.path2hydrogen.com

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie)

Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

