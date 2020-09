Patina als Kunst! Fahrzeuge patinieren liegt im Trend

Fahrzeug Patina – Vespa Patina

Authentische Patina ist Kunst und eine Leidenschaft.

Patina! Dieses Credo von Sven Freund lässt sich konkretisieren, denn seine Leidenschaft gilt ganz besonders der Patina, Rost und den täglichen Gebrauchsspuren, die der Künstler auf verschiedene Fahrzeuge wie Motorräder, Vespa, Roller und Autos künstlerisch in mit Patina Szene setzt.

Durch seine langjährige berufliche Erfahrungen mit dem authentischen patinieren von historischen als auch neuen Fahrzeugen aller Art, setzt Sven Freund alias JackSeven Rat Bike Customs in seinem vielfältigen künstlerischen Werken am rollenden Objekt nicht nur Farben ein, sondern lässt ganz gezielt mithilfe von mechanischen Werkzeugen, dem Umgang mit Farben, einem geschulten Auge für das Detail Lackoberflächen teilweise oxidieren und die Lackoberfläche verwittern.

Das Ergebnis der künstlerischen Lackarbeit Arbeiten, die sich fortwährend weiterentwickeln, und dies gleich im doppelten Sinn, denn Luftfeuchtigkeit und Temperatur nehmen Einfluss auf Ergebnis und Entwicklung des Oxidationsvorgangs und dem Lackbild des Fahrzeuges. Patina erzählen Geschichten aus der Vergangenheit. Sven Freund liebt diese ganz besondere Ästhetik von abgenutzten Lackoberflächen und Rost. Seine rollenden Kunstwerke eröffnen dem Betrachter zugleich auch eine wahre Inspiration und Faszination.

Leinwände bieten sich für die Arbeiten ebenso an wie tägliche Gebrauchsgegenstände, denn dies ist die andere Leidenschaft von Sven Freund – er sucht, findet in scheinbar wertlosen, ausgedienten Materialien und Gegenständen deren besondere Schönheit und lässt diese Fundstücke neu definiert wieder aufleben. Das Schöne an diesen authentischen Patina Arbeiten sagt Sven Freund, ist doch, dass längst vergessene Gegenstände und Fahrzeuge als Zeitzeugen mit ihren Gebrauchsspuren ihr eigene individuelle Geschichte sowie Erlebnisse ihrer Besitzer erzählen.

JackSeven Rat Bike Customs steht für Leidenschaft, Herz und Feuer für Motorräder und Autos im Patina Look. Jedes JackSeven Rat Bike CustomsProjekt ist eine Herzensangelegenheit. So wie unlängst ein Kunde aus dem Raum Ludwigsburg mit seiner historischen Vespa. Sven Freund nimmt sich auch die Zeit über die Wünsche und Ideen seiner Kunden für den neuen Oberflächen Look zu besprechen. Bei der Umsetzung der Patinierung möchte ich dem Auge was interessantes bieten. Quasi hier und da mit dem WOW Effekt. Formschöne Konturen dem Material fließend und formschön angepasst. Die in Handarbeit gefertigte Lackoberfläche soll ihren Besitzer glücklich machen.

Mit der klassischen Lackierung hat unsere Patina Lackierung nicht viel zu tun. Es ist vielmehr eine Kunst, Objekte und Fahrzeuge mit typischen Patina Gebrauchsspuren und Abnutzungen der Zeit zu versehen.

-Authentisch wirkende Patina

-Dezente Patina bis zum Mad Max Style

-Patinieren von neuen Fahrzeugteilen

-Rat Rod Lackierung mit Schriften – Zahlen

-Kein Airbrush

JackSeven Rat Bike Customs steht für Leidenschaft, Herz und Feuer für Motorräder und Autos im Patina Look und Rat Rod Style.

Kontakt

JackSeven Rat Bike Customs

Sven Freund

Griesbachstr. 5

86316 Friedberg

0176-76689430

jackseven.rat.bike.customs@web.de

https://www.jackseven-ratbike-customs.de/

