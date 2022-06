Paul Lankes: Network Marketing der Zukunft – wie auch du damit erfolgreich wirst

Wer von seinem eigenen Business träumt, steht vor einer Geschäftseröffnung oft vor der Frage, welches Konzept und Produkt vermarktet werden soll. Gerade für Neueinsteiger in der Selbstständigkeit bietet sich die Möglichkeit, im Network Marketing einzusteigen. Diese Art des Geschäfts Sinns ermöglicht zahlreiche Vorteile und attraktive Aussichten.

Der größte Vorteil bei der Ausübung einer Tätigkeit im Networkmarketing sieht Paul Lankes in der Tatsache, dass bereits ein produktives und erprobtes Konzept angewandt werden kann, denn gerade in der Anfangszeit gilt: Bekanntheit steigern. Entsprechende Werbemaßnahmen und Tests der Produkte wurden bereits durch den Hersteller durchgeführt, sodass Endverbrauchern ein fertiges Lösungskonzept vorgestellt werden kann.

Da Start-ups mit hohen Kosten kalkulieren müssen, bevor tatsächlich Einnahmen generiert werden, ist hierfür ein enormes Eigenkapital notwendig. Paul Lankes sieht hier einen weiteren Vorteil im Network Marketing. Lagerkosten, Gehälter und Abnahmeverpflichtungen gibt es nicht und sofort können Umsätze generiert werden.

Ebenfalls halten Unternehmer, die im Networkmarketing ansässig sind, das planbare Risiko sehr gering. Durch den geringen Kostenfaktor und die Möglichkeit, diese Tätigkeit jederzeit beenden zu können, gestaltet sich dieser Bereich nahezu risikolos.

Die stetige Weiterentwicklung steht im Fokus eines jeden Geschäftsbetriebes und des jeweiligen Inhabers. Durch den Einstieg im Networkmarketing erhalten Gründer sowie Alteingesessene zahlreiche Schulungen, welche persönliche, fachliche und technische Werte vermittelt. Somit ist gewährleistet, dass eine stetige Entwicklung der eigenen Persönlichkeit stattfindet und man selbst sowie Geschäftspartner und Hersteller hiervon profitieren. Auch Paul Lankes weiß genau, was das bedeutet. In seiner Zeit im Networkmarketing durfte er sich zahlreiche Fähigkeiten aneignen, die ihn nicht nur im Geschäftlichen zugutekommen.

Im Networkmarketing herrscht Gleichberechtigung. Egal welchen Geschlechtes, Herkunft oder Religion. Dieser Bereich bietet jedem eine Chance, der erfolgreich werden möchte.

Paul Lankes ist längst im Networkmarketing verwurzelt. Durch seine langjährige Expertise weiß er, auf was es bei der Gründung und bei der Erweiterung des eigenen Unternehmens ankommt. Er beschäftigt sich täglich mit der Frage, wie neue Partner gewonnen werden können und auch wie Produkte die richtige Zielgruppe finden. Start-up’s“ und Neugründung unterstützt Herr Lankes von Anfang an, also von der Idee bis über die Umsetzung bis hin zur Gründung und natürlich auch darüber hinaus. Bis hin natürlich auch in der Finanzierung mit so gut wie keinem Eigenkapital.

Hierbei hat Paul Lankes das Network Marketing Business nahezu automatisiert und sich erfolgreich in diesem Bereich etabliert. Neben seinem eigenen Erfolg coacht er Interessenten sowie bereits Erfahrene und hilft diesen auch, sich einem Business wieder zu finden, welches er selbst mit Erfolg erprobt hat. Auch in den sozialen Netzwerken ist Herr Lankes sehr gut vernetzt und somit auf diesem Wege auch erreichbar.

Paul Lankes ist Geschäftsführer der Firma Psycho Monkeys Fashion. Diese umfasst Design, Produktion, Musterkollektionen, Verkauf und Vertrieb. Außerdem ist Herr Lankes Blockchain Investor. So erzielt er ein passives Einkommen und verhilft auch seinen Kunden zu einem sicheren Passiveinkommen.

