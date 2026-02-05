pds präsentiert neue Projektlösung und KI-gestützte Services exklusiv auf den Handwerksmessen im Frühjahr 2026

pds auf der Light + Building, SHK+E und IFH/Intherm 2026

Mit dem Frühjahr 2026 startet für das Fachhandwerk wieder die Saison der großen Branchenmessen. Auf der Light + Building, der SHK+E Essen und der IFH/Intherm zeigt die pds GmbH, wie sich digitale Prozesse in Projekt- und Servicearbeit weiterentwickeln lassen. Der Rotenburger Spezialist für cloudfähige Handwerkersoftware präsentiert dort erstmals neue Lösungen für Projektleistung & Regie, KI-gestützte Mehrsprachigkeit sowie digitale Services für Baustelle, Büro und Kundenkommunikation.

Auf den führenden Fachmessen des Handwerks im Frühjahr 2026 – Light + Building, SHK+E Essen und IFH/Intherm – stellt die pds GmbH zentrale Neuerungen ihrer Handwerkersoftware erstmals der Öffentlichkeit vor. Im Mittelpunkt steht dabei der neue Bereich „Projektleistung & Regie“, mit dem pds die digitale Projektabwicklung im SHK-, Elektro-, Kälte-, Klima- und PV-Handwerk auf eine neue Stufe hebt.

Digitale Struktur für Projektleistungen und Regie

Auf der Light + Building, der SHK+E Essen und der IFH/Intherm erhalten Besucher eine exklusive Vorschau auf den neuen Bereich Projektleistung & Regie. pds reagiert damit auf eine Entwicklung, die viele Handwerksbetriebe seit Jahren spüren: Projekte werden größer, technisch anspruchsvoller und dynamischer, während gleichzeitig Dokumentationsaufwand und wirtschaftlicher Druck steigen. Klassische Werkzeuge wie Excel, Papierformulare oder isolierte Apps stoßen hier zunehmend an ihre Grenzen. Die Folge sind verlorene Nachträge, unvollständige Aufmaße und Regieleistungen, die nicht oder zu spät abgerechnet werden.

„Wir haben diesen Bereich nicht in der Theorie entwickelt, sondern in enger Abstimmung mit unseren Kunden und ihren realen Projektabläufen“, erklärt Rudolf Vögele, Head of Product Management bei pds. „Projektleistung & Regie ist das Ergebnis vieler Gespräche mit Bauleitern, Kalkulatoren und Monteuren – und aus unserer Sicht ein logischer nächster Schritt, um Projektarbeit im Handwerk durchgängig zu organisieren.“

Der neue Funktionsbereich setzt genau an dieser Lücke an. Projektleistung & Regie verbindet Arbeitsvorbereitung, Einsatzplanung, mobile Baustellenerfassung und Abrechnung zu einem durchgängigen digitalen Projektprozess. Leistungsverzeichnisse aus GAEB-Ausschreibungen oder eigenen Projekt-LVs werden in strukturierte Arbeitspakete für die Baustelle überführt, dort präzise dokumentiert und anschließend in Aufmaß und Abrechnung übernommen.

Der praktische Nutzen liegt vor allem im Zusammenspiel der Prozesse: Alle Beteiligten – von der Arbeitsvorbereitung über die Monteure bis zur Abrechnung – arbeiten mit denselben aktuellen Projektdaten. Abweichungen, Zusatzarbeiten und Regie werden transparent sichtbar, Projektfortschritt und Wirtschaftlichkeit lassen sich jederzeit nachvollziehen. Das reduziert Nacharbeit im Büro, verbessert die Abrechenbarkeit und schafft mehr Sicherheit bei komplexen Projekten.

KI-gestützte Mehrsprachigkeit für den Baustellenalltag

Ebenfalls als exklusive Messevorschau zeigt pds auf den Frühjahrsmessen die neue KI-gestützte Mehrsprachigkeit in der pds Mitarbeiter App. Neben der Übersetzung der Benutzeroberfläche – also Menüs, Buttons, Überschriften und Einstellungen – ermöglicht pds künftig auch die KI-basierte Live-Übersetzung fachlicher Inhalte. Auszuführende Arbeiten, Tätigkeiten oder Projekttexte werden automatisch in verschiedene Muttersprachen der Monteure übersetzt.

„Mehrsprachige Teams sind heute Alltag auf deutschen Baustellen – und genau darauf muss moderne Software reagieren“, erklärt Bastian Kohlmeyer, Head of Product Growth bei pds. „Mit unserer KI-gestützten Mehrsprachigkeit sorgen wir dafür, dass alle Fachkräfte dieselben Arbeitsanweisungen klar und verständlich in ihrer Muttersprache erhalten. Das steigert Qualität, Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz.“

So können alle Fachkräfte die relevanten Arbeitsanweisungen korrekt verstehen – unabhängig von Sprachbarrieren.

Weitere Produktneuheiten für Service, Kalkulation und Kommunikation

Neben den exklusiven Messe-Vorschauen auf Projektleistung & Regie und die KI-gestützte Mehrsprachigkeit zeigt pds auf den Frühjahrsmessen auch neue Funktionen, die bereits im Einsatz sind und Service-, Kalkulations- und Kommunikationsprozesse unterstützen.

Im Servicebereich ermöglichen QR-Codes für technische Anlagen eine eindeutige Zuordnung von Einheiten direkt vor Ort. Nach dem Scan in der pds App stehen Anlagendaten, Dokumente und Servicehistorien sofort zur Verfügung – insbesondere bei größeren Objekten oder im Notdienst eine praktische Hilfe.

Der automatisierte SMS-Versand informiert Kunden über Termine, Erinnerungen oder Änderungen, verbessert die Termintreue und erleichtert die Abstimmung zwischen Betrieb und Auftraggeber.

Auch die Kalkulation wurde weiterentwickelt. Der pds Preisspiegel enthält seit dem Winterrelease unter anderem die Anzeige von Teilleistungen, die Vergabe von Zuschlägen an mehrere Bieter, die Übernahme von Bemerkungen in Angebote und Aufträge sowie die Anzeige der Angebotsgültigkeit. Diese Funktionen vereinfachen den Umgang mit umfangreichen Leistungsverzeichnissen und komplexeren Angebotsstrukturen.

pds auf der Light + Building, SHK+E und IFH Intherm

Alle Neuerungen präsentiert pds im Frühjahr 2026 live auf der Light + Building, der SHK+E Essen und der IFH/Intherm. Den Auftakt bildet die Light + Building vom 3. bis 8. März 2026 auf dem Messegelände Frankfurt, wo pds das Fachpublikum in Halle 12.1, Stand B21, empfängt. Im Anschluss ist das pds Team auf der SHK+E Essen vom 17. bis 20. März 2026 in Halle 1 am Stand 1A30 vertreten. Den Abschluss der Frühjahrsmesse-Saison bildet die IFH/Intherm vom 14. bis 17. April 2026 in Nürnberg, bei der pds in Halle 6, Stand 6.205, ausstellt. Besucherinnen und Besucher erhalten dort nicht nur Einblicke in die neuen Funktionen, sondern erleben, wie pds die Prozesse von der Arbeitsvorbereitung über die Baustelle bis zur Abrechnung digital miteinander verbindet. Interessierte Fachbesucher können über www.pds.de vorab persönliche Gesprächstermine oder Live-Vorführungen vereinbaren.

Über pds

Mit über 50-jähriger Branchenerfahrung entwickelt die pds GmbH digitale Lösungen für Handwerk und Bau für alle Prozesse von der Kalkulation über das Bestellwesen, Lagerwirtschaft, Serviceaufträge, Ressourcenplanung bis zur Rechnung sowie optional einem ganzheitlichen Finanz- und Personalwesen. Damit deckt pds Software alle Anforderungen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes vollumfänglich ab – bei beständiger Flexibilität der Softwaremodule. Bereits über 45.000 Anwender organisieren mit pds Software ihre Geschäftsabläufe ganzheitlich, voll digital, mobil über moderne Apps und auf Wunsch jederzeit verfügbar in der Cloud. Über 200 Mitarbeitende und ein dichtes Partnernetzwerk betreuen die Kunden bundesweit. Weitere Informationen: www.pds.de

Firmenkontakt

pds GmbH

Sarah Tietjen

Mühlenstr. 22-24

27356 Rotenburg

+49 (0) 4261 – 855-304

+49 (0) 4261 – 855-371



https://www.pds.de

Pressekontakt

trendlux pr GmbH

Petra Spielmann

Oeverseestraße 10 – 12

22769 Hamburg

+49 (0) 40-800 80 990-0

+49 (0) 40-800 80 990-99



http://www.trendlux.de

Bildquelle: Bild: Carsten Heidmann, Screenshot: pds GmbH