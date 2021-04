Peggy-Seegy im Podcast Interview Ergebnisorientiert in der 1.100 Folge von Ernst Crameri

Täglich erscheint eine neue Podcastfolge von und mit Ernst Crameri. Im Wechsel eine Einzelfolge von 10 Minuten und ein Interview von 30 Minuten, mit spannenden Interview-Partnern, die etwas bewegt haben.

Im Podcast geht es ausschließlich um Ergebnisse, kein möchte gerne, habe vor, träume davon, sondern mache, habe getan. Im Leben geht es um Ergebnisse, sind die Tage hier auf Erden gezählt.

Kein ewiges Leben wartet auf die Menschen, sondern eines mit einem zeitlichen Ablauf, wann dies so weit ist, wissen wir nicht. Klar ist nur eines, es gibt ein Ende und umso wichtiger ist es, dass wir von Geburt an bis zum Tode sagen können “Ja ich habe voll und ganz gelebt!”

Ich habe mein Leben gelebt, nichts aufgeschoben, gewartet, gehofft, sondern getan. Jeden Tag permanent aufs Neue, ohne “Wenn und Aber.” Das ist die hohe Lebenskunst, der sich das einzelne Individuum verschreiben darf. Es gibt ein Leben vor dem Tod und dies gilt es zu nutzen, nichts mehr auf irgendwann zu verschieben und in der ewigen Hoffnungsspirale verloren zu gehen.

Peggy Seegy aus Erfurt hat sich gefreut mit ihrem Mann einen erholsamen und zugleich spannenden Urlaub in Thailand zu verbringen. Am zweiten Tag sollte es zu einer Elefantenfarm mit dem Jeep gehen. Diese Fahrt endete wenige Meter vom Hotel entfernt jäh an einem Masten und hinten auf der Pritsche flogen alle Mitreisenden auf Peggy Seggy und zerdrückten sie fast gänzlich. Mit zig Brüchen ging es ins thailändische Krankenhaus. Dann mit einem Flieger zurück nach Deutschland mit der erschreckenden Diagnose, nichts wird mehr sein wie vorher, durch die vielen schweren Verletzungen.

Peggy Seegy wollte sich mit der Diagnose nicht abgeben und kämpfte sich ins Leben zurück. Über viele Monate und Jahre, zig Operationen, kann sie heute wieder normal laufen, Sport treiben und sie erfreut sich bester Gesundheit.

Ihr komplettes Leben wurde auf den Kopf gestellt und was das mit einem macht, darüber berichtet sie im Podcast-Interview bei Ernst Crameri. Schonungslos offen spricht sie über ihre Tiefen, Verzweiflung und der Hoffnung des Schaffens, des sich nur nicht aufgeben.

Peggy Seegy hat darüber ein Buch “Dein Weckruf ins Leben” geschrieben. Gelernt hat sie die Kunst des Schreibens auf dem Buchseminar von Ernst Crameri “Wie schreibe ich mit Erfolg in 7 Tagen Bücher”

Das Buch hat vielen Menschen unendlich viel Mut gemacht, sich mit der Diagnose nicht zufrieden zu geben, sondern auf sich selbst zu hören und den Kampfgeist hervorzuholen, und seinen eigenen Weg zu gehen. Ein Buch zu schreiben hilft auch, die Vergangenheit zu verarbeiten und die Learnings anderen Menschen, den Lesern zur Verfügung zu stellen.

Peggy Seegy hat sich zur Top-Speakerin von Ernst Crameri ausbilden lassen und einen fulminanten Auftritt bei der 1. Speaker Cruise der Welt von Ernst Crameri, auf dem Rhein an den Tag gelegt.

Seine Botschaft richtig zu präsentieren, reden zu können ist ein wichtiger Akt für die Menschen, die etwas zu sagen haben. Die nächsten Ausbildungen zum Top-Speaker starten im Sommer 2021 und finden ihre Krönung im Herbst 2021 auf der 5. Speaker Cruise der Welt von Ernst Crameri. https://crameri.de/Bewerbung/Speaker-Cruise

Die große Frage, die es sich im Leben zu stellen gibt “Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt?”

Das Interview mit Peggy Seegy hilft in seinem Leben klar zu blicken und das eigene Leben als wahres Geschenk zu sehen, anzuerkennen, zu lieben und in Dankbarkeit für andere Menschen da zu sein.

