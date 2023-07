Pendeln mit dem E-Bike

Bernds Faltrad als einfache Lösung

Verspätungen, häufiges Umsteigen und Zugausfälle sind nur ein paar der Gründe, warum Berufspendeln oft herausfordernd sein kann. Mit dem handlichen Bernds Faltrad kann sowohl der komplette Weg zur Arbeit, dank der leistungsstarken Akkus und individuell anpassbaren Rahmengrößen, zurückgelegt werden oder auch nur Streckenabschnitte des täglichen Arbeitswegs – denn das stabile und kompakte Faltrad lässt sich im Handumdrehen zusammenfalten und komfortabel in öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen. So können auch Teilstrecken ohne häufiges Umsteigen und mit weniger Zeitaufwand zurückgelegt werden. Für mehr Flexibilität, Komfort und umweltfreundliches Pendeln.

Neben mobilem Arbeiten zuhause zeichnet sich Berufspendeln, sogenanntes Commuting, als neuer und anhaltender Trend ab. Über 80 % der Deutschen gaben im Jahr 2023 an, mindestens 15 Minuten täglich zur Arbeit zu pendeln – Tendenz steigend. Wie schnell wir aber tatsächlich am Arbeitsplatz ankommen hängt für viele Menschen von den öffentlichen Verkehrsmitteln und deren Verlässlichkeit ab. Mit dem Rad kann die Teilstrecke zum Bahnhof meist schneller zurückgelegt werden als zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Außerdem können Teilstrecken des Arbeitsweges mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, um häufiges Umsteigen zu vermeiden und somit auch die Abhängigkeit von unterschiedlichen Transportmitteln. Der große Vorteil des Bernds Faltrads: Es kann einfach und flexibel zusammengefaltet, durch sein geringes Gewicht ab 9,8 Kg (ohne Akku mit sehr leichte Ausstattung und ab 15 Kg mit Motor) einfach getragen und in öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert werden.

Oftmals sind Falt- und Kompakträder jedoch mit vielen Vorurteilen belegt und werden häufig als zu instabil und durch die kleinen Räder als zu anstrengend abgetan. Doch im Zuge der Mobilitätswende und den vielseitigen Möglichkeiten Fahrräder in Bus und Bahn zu transportieren, lohnt sich ein detaillierter Blick auf das Konzept Faltrad: https://bernds.de/faltrad/

Bernds Bikes bietet flexible und individuell angefertigte Lösungen rund um das Thema Commuting. Der nachhaltige Fahrradhersteller als Überlingen am Bodensee hat es sich zur Aufgabe gemacht stabile und maßgefertigte (E)-Bikes herzustellen, damit Personen in jeder Situation mobil und flexibel sind. Um ohne großen Aufwand lange Strecken mit dem Rad zurücklegen zu können, sind Bernds Bikes besonders konzipiert und nach Maß angepasst. Bernds verwendet 20 Zoll Laufräder, da sie leichter sind und eine schnellere Beschleunigung ermöglichen. Dabei arbeitet der Fahrradhersteller mit einer speziellen Übersetzung, um das Fahren genauso angenehm zu machen, wie mit größeren Rädern. Es stellt sich also nicht die Frage „richtiges Fahrrad oder Faltrad?“ – denn die kompakten Modelle von Bernds bedienen alle Wünsche. Sie sind durch den kompakten Rahmenbau gleichermaßen stabil, schnell zusammengefaltet und leicht tragbar. Zudem passt sich Bernds durch individuell angepasste Rahmengrößen an die Menschen und deren Bedürfnisse an. Dadurch werden gesundheitsschonende Bewegungen ermöglicht, um komfortabel und entspannt am Ziel anzukommen. Zudem ist auch der Nachhaltigkeitsaspekt ein Fokusthema beim Fahrradhersteller vom Bodensee. Die Herstellung der handlichen Wegbegleiter findet komplett in Deutschland mit vorrangig Teilen aus Europa statt.

Bernds bietet eine Vielzahl an Modellen an. Die klassischen Falträder lassen sich komplett einklappen und sind mit den Faltmaßen 95×74,5×25 cm ganz einfach in öffentlichen Verkehrsmitteln zu transportieren, da es wenig Platz einnimmt. Sitzposition und Haltung lassen sich perfekt auf jede Körpergröße und Wunschhaltung abstimmen. Hierzu kann ganz einfach der online Konfigurator genutzt werden. Zudem bietet Bernds ganzjährig nach Terminvereinbarung alle Räder in verschiedenen Ausstattungen zum ausgiebigen Test an – direkt auf dem Bodenseeradweg, der an das Firmengelände angrenzt.

Das klassische Bernds Faltrad ist neben der ursprünglichen Version auch als Faltrad LowStep „Gretel“ erhältlich und ermöglicht so einen tieferen Einstieg. Beide Modelle sind als E-Bike sowie ohne Akku erhältlich.

Bernds Bikes: Jeder ist anders unterwegs

„Jeder ist anders unterwegs“ ist das Motto des nachhaltigen Fahrradherstellers vom Bodensee. Bernds stellt seit 1991 nachhaltige Falt- und Kompaktfahrräder her. Alle Fahrräder werden in Deutschland konstruiert und individuell auf Maß produziert. Die Teile stammen vorrangig aus Europa und auch die Rahmenfertigung findet in Überlingen am Bodensee statt. Perfekt für die Mitnahme im Wohnmobil oder im Zug, als Autoersatz in der Stadt oder für wiedergewonnene Mobilität im Alltag. Alle Modelle sind kompakt und leicht, als E-Bike erhältlich und passen sich durch individuelle Rahmengrößen an die Menschen an – von 150 cm bis 210 cm Körpergröße ist für jede:n etwas dabei.

