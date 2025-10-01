Die Gewinner*innen des People’s Choice Stevie® Awards 2025 der International Business Awards® und den German Stevie® Awards wurden bekanntgegeben.

Urbar, Deutschland // Fairfax, VA, USA – 30. September 2025 – Heute wurden die Gewinnerinnen und Gewinner der People’s Choice Stevie® Awards for Favorite Companies 2025 bekannt gegeben – ein fester Bestandteil der International Business Awards® und der German Stevie® Awards. Die International Business Awards sind das weltweit einzige internationale, branchenübergreifende Wirtschaftspreisprogramm und finden in diesem Jahr bereits zum 22. Mal statt. Die 11. German Stevie Awards sind der führende Wirtschaftspreis im deutschsprachigen Europa, der Organisationen aller Art und Branchen ehrt.

Die weltweite öffentliche Abstimmung für die International Business Awards und die German Stevie Awards fand im August und September statt. Die Gewinner*innen des People’s Choice Awards in den verschiedenen Kategorien wurden durch die jeweils höchste Stimmenzahl ermittelt. Insgesamt wurden mehr als 184.000 Stimmen in beiden Wettbewerben abgegeben. Alle Nominierten in den Kategorien „Unternehmen/Organisation des Jahres“ der diesjährigen International Business Awards (IBA) waren für die Abstimmung zugelassen, ebenso alle Gewinner*innen der German Stevie Awards (GSA).

Die Gewinner*innen der Kristall-People’s Choice Stevie Awards werden im Rahmen der gemeinsamen Preisverleihung der International Business Awards und der German Stevie Awards am Freitag, dem 10. Oktober, im Corinthia Hotel in Lissabon, Portugal, geehrt. Tickets für die Veranstaltung sind ab sofort erhältlich. Auch die von den Fachjurys vergebenen Gold-, Silber- und Bronze-Stevie Awards beider Wettbewerbe werden während der Zeremonie verliehen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der People’s Choice Stevie Awards for Favorite Companies der International Business Awards 2025 sind:

Advertising, Marketing & PR: Black Girl PR

Business or Professional Services: Golden Hour

Computer Services: Chibitek

Computer Software: MyBusyBee Inc

Conglomerates: PJ Lhuillier Inc (Cebuana Lhuillier)

Consumer Products & Services: TELUS

Diversified Services: PJ Lhuillier Inc. (Cebuana Lhuillier)

Financial Services: PJ Lhuillier Inc. (Cebuana Lhuillier)

Food & Beverage: SANAME

Health Products & Services: Golden Hour

Insurance: Thai Life Insurance Plc.

Legal: ExtendMax Vietnam

Materials & Construction: ACE Consulting Company

Media & Entertainment: Jasmine Norris Photography

Non-Profit / Government: Fujairah Municipality

Other: Dr. Phone Fix

Real Estate: AyalaLand Logistics Holdings Corp.

Retail: Constructor

Telecommunications: Dr. Phone Fix

Die Gewinnerinnen und Gewinner der People’s Choice Stevie Awards for Favorite Companies der German Stevie Awards 2025 sind:

Unternehmen des Jahres – B2B-Produkte und -Dienstleistungen (inkl. diversifizierter Dienstleistungen): auticon Deutschland GmbH

Unternehmen des Jahres – Industrie, Fertigung, Transport & Logistik (einschließlich Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, Automobil, Chemie und Energie): Werner Schmid GmbH

Unternehmen des Jahres – Informationstechnologie: Computer & Elektronik, inkl. Computersoftware, -hardware und -dienstleistungen: AI Techno Center GmbH

Unternehmen des Jahres – Kommunikationsservice: Medien & Telekommunikation: ZDF

Unternehmen des Jahres – Konsumgüter & -dienstleistungen (inkl. Finanz- und Versicherungswesen): Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG

Unternehmen des Jahres – Non-Profit-Organisationen: Market Access

Unternehmen des Jahres – Werbung, Marketing und PR: riba:businesstalk GmbH

Unternehmen des Jahres – Sonstige: SCHÖNES LEBEN Gruppe

Einreichungen für die 23. International Business Awards 2026 und die 12. German Stevie Awards 2026 werden ab Februar nächsten Jahres entgegengenommen.

Pressefotos der Stevie® Awards Trophäen und das German Stevie® Awards Logo finden Sie unter https://stevieawards.com/gsa/photos-and-logos. Weitere Pressefotos stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihre Veröffentlichung. Für Rückfragen, weitere Informationen, Bildmaterial oder Interviewpartner stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Marc-Oliver Link

The Stevie Awards in Europe

Telefon: +49 (0) 157 / 5215 2593

E-Mail: europe@stevieawards.com

Über die Stevie® Awards:

Stevie Awards werden im Rahmen von neun Programmen verliehen: Die Asia-Pacific Stevie® Awards, die German Stevie® Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, die Stevie® Awards for Women in Business, die Stevie® Awards for Great Employers die Stevie® Awards for Sales & Customer Service, die Middle East & North Africa Stevie® Awards und die Stevie® Awards for Technology Excellence. Die Stevie® Awards-Wettbewerbe erhalten jedes Jahr mehr als 12.000 Beiträge von Organisationen aus über 70 Nationen. Organisationen jeder Art und Größe, aber auch Einzelpersonen aus der Wirtschaft werden für ihre herausragenden Leistungen am Arbeitsplatz weltweit gewürdigt. Weitere Informationen über die Stevie® Awards erhalten Sie unter www.StevieAwards.com

Kontakt

German Stevie Awards – The Stevie Awards Inc.

Marc-Oliver Link

St.-Antonius-Str. 20

55430 Urbar

0157 / 5215 2593



https://stevieawards.com/gsa

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.