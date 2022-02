Perfekt präsentieren! USB Sticks im Schweberahmen bei Kronenberg24.de

Die Schweberahmen von Kronenberg24.de bestehen aus einer hochdünnen Folien und einem Rahmen. Kleinteile wie USB-Sticks, Mineralien, Ringe oder sonstige kleine Gegenstände die besonders präsentiert werden sollen, ziehen in dem Schweberahmen sofortige Aufmerksamkeit auf sich. Die Folie ist kaum sichtbar und der Kunde/in hat den ersten Anblick Eindruck, der Gegenstand schwebt im Rahmen. Lieferbar sind die Schweberahmen von Kronenberg24.de in unterschiedlichen Größen und Farben. Optional erhältlich sind Aufsteller für den Rahmen. So lassen sich die Gegenstände ideal in Verkaufsläden, Schaufenstern oder Veranstaltungen zeigen.

Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH.

Kontakt

Kronenberg GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

040-67587714

presse@kronenberg.com

http://www.kronenberg24.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.