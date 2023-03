Perfekt renoviert mit BerryAlloc Spirit Click Designboden

Mit integrierter Trittschalldämmung und Klicksystem ist dieser Bodenbelag blitzschnell verlegt

BerryAlloc Spirit Home Click Comfort Designboden mit integrierter Dämmung und authentischen Dekoren ist der perfekte Bodenbelag für eine Renovierung. Mit dem Klicksystem ist der Bodenbelag ohne große Vorbereitung schnell verlegt, auch direkt auf den alten Dielenboden möglich.

Der BerryAlloc Spirit Home Click Comfort Designboden ist ein hochwertiger Vinyl-Designbodenbelag mit einer integrierten Dämmung, die eine hervorragende Trittschalldämmung bietet. Der Bodenbelag ist einfach zu installieren und kann auf fast jedem Untergrund verlegt werden. Die integrierte Dämmung besteht aus einer speziellen Polyethylen-Schaumunterlage, die eine optimale Schalldämmung und Wärmeisolation bietet.

Eine der besonderen Eigenschaften des BerryAlloc Spirit Home Click Comfort Designbodens ist die große Auswahl an authentischen Dekoren. Die Dekore reichen von klassischen Holz- und Steinoptiken bis hin zu modernen Beton- und Metall-Designs. Diese authentischen Dekore verleihen jedem Raum ein natürliches und einladendes Ambiente und schaffen eine angenehme Atmosphäre, die zum Entspannen und Wohlfühlen einlädt.

Der BerryAlloc Spirit Home Click Comfort Designboden ist zudem äußerst pflegeleicht und strapazierfähig. Die Oberfläche ist sehr widerstandsfähig gegen Kratzer, Abnutzung und Flecken. Der Bodenbelag ist somit ideal für Bereiche mit hohem Verkehrsaufkommen, wie zum Beispiel Wohnzimmer, Flure oder Küchen.

Die Herstellung des BerryAlloc Spirit Home Click Comfort Designbodens erfolgt nach den höchsten Standards und unter Verwendung von umweltfreundlichen Materialien. Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz und ist stolz darauf, dass der Bodenbelag aus recycelbaren Materialien hergestellt wird.

Zusammenfassend bietet der BerryAlloc Spirit Home Click Comfort Designboden mit integrierter Dämmung und authentischen Dekoren eine Vielzahl von Vorteilen für jeden, der auf der Suche nach einem langlebigen, pflegeleichten, geräuschdämmenden und stilvollen Bodenbelag ist. Der Bodenbelag ist einfach zu installieren, strapazierfähig und bietet eine große Auswahl an authentischen Dekoren. Darüber hinaus ist er umweltfreundlich hergestellt und bietet eine optimale Schalldämmung und Wärmeisolation.

Der bodenbelag.de Marktplatz präsentiert ein umfassendes Sortiment der bedeutendsten Bodenbelag Hersteller. Bekannte Marken wie wineo, Weitzer Parkett, HARO, Parador oder Gerflor sind hier ebenso vertreten wie Spezialisten von berryAlloc (Rigid Designbeläge) oder Fabromont (Kugelgarn Textilböden). Besonderes Augenmerk liegt auf innovativen und nachhaltigen Böden. Daher sind viele Beläge im Sortiment auch zertifiziert zum Beispiel mit „Blauer Engel“. Die meisten Fachhändler des Bodenbelag Marktplatzes liefern versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Projektangebote inkl. aller optional benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie gern noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an.

Kontakt

bodenbelag.de – Mein Marktplatz GmbH

Ralf Lieder

Gartenstraße 50

01445 Radebeul

0351 79567671



http://www.bodenbelag.de/wineo

Bildquelle: @ berryAlloc