Perfekter Durchblick für Ornithologen

Erstklassige Vogelbeobachtung mit Hochleistungs-Fernglas von DDoptics

Chemnitz, 10. Juni 2020 – Speziell für höchste Ansprüche von Ornithologen ist das “EDXhr 10×42” entwickelt. Dieses Premium-Fernglas der DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG überzeugt durch brillante Optik, Helligkeit und Kontrast. Ergonomisches Design. geringes Gewicht, hoher Komfort und Funktionalität machen dieses Fernglas zur ersten Wahl in der Welt der Vogelkunde.

Brillanter Kontrast, messerscharfe Konturen

Das “EDXhr 10×42” besticht durch ein extrem hochauflösendes Bild mit einer beeindruckenden Tiefenschärfe. Der für dieses Premium-Fernglas neu entwickelte Phasenkorrekturbelag PHC 140 unterbindet 99 Prozent aller unerwünschten wellenoptischen Effekte und verhindert somit auch kleinste Unschärfen. Ein Dielektrischer Phasenspiegel schafft die Voraussetzung für Gesamtlichttransmissionen von bis zu 94 Prozent. Dies bei einem äußerst differenzierten Kontrast, der auch minimale Unterschiede in Farbe und Helligkeit brillant darstellt. Bildschleier bzw. Streulichteffekte bei seitlicher Sonneneinstrahlung sind beim “EDXhr 10×42” nahezu ausgeschlossen. Zusätzlich ist das Fernglas mit einer Apochromatischen Korrektur (APO) versehen, um Farbsäume zu verhindern. Bei der Linsenvergütung kommt “DDlucid” zum Einsatz, eine der derzeit effektivsten Fernglas-Vergütungen auf dem Weltmarkt. In Kombination mit einem für diese Klasse außergewöhnlich großzügigen Sehfeld von 115 m und extra großen Schmidt-Pechan-Hochleistungsprismen hat der Betrachter das Gefühl, sich mitten im Geschehen zu bewegen.

Damit eignet sich das “EDXhr 10×42” perfekt für höchste Ansprüche von Ornithologen. Sie profitieren zusätzlich von einem Schärfebereich, der bereits bei 1,55 m beginnt. Einer detailgenauen Beobachtung der Vögel- und Insektenwelt steht damit nichts mehr im Wege.

Komfortabel und funktionell

Bei einer Länge von 15,6 cm passt das Fernglas “EDXhr 10×42” praktisch in jede Jackentasche. Mit nur 1,5 Umdrehungen lässt sich der gesamte Schärfebereich einstellen. In Kombination mit dem geringen Gewicht von 840 g kann der Nutzer nahezu verwacklungsfrei auch kleinste Details schnell erfassen. Unterstützt wird er dabei durch eine sehr kurz gehaltene Brücke mit nur einem Steg, die im vorderen Bereich unmittelbar hinter dem leichtgängig zu bedienendem und präzisem Fokussierrad beginnt. Damit kann das “EDXhr 10×42” – auch mit Handschuhen – fest umklammert werden. Intelligent in die Gummiarmierung eingearbeitete Kanten verhindern ein Abrutschen der Finger bei feuchter Witterung. Die “Smart Focus”-Funktion mit automatischer Scharfeinstellung ab 60 m sorgt jederzeit für ein sorgloses Beobachtungserlebnis in drei Dimensionen.

Der Dioptrienausgleich (+/- 4) für die Scharfeinstellung befindet sich praktisch zugänglich am linken Okular. Brillenträger können die Okulare komfortabel in vier Rasterpositionen so verstellen, dass ein perfekter Augenabstand erreicht und ein Verlust des weiten Sehfelds vermieden wird. Die Rasterpositionen lassen sich fest fixieren. Ein unbeabsichtigtes Verstellen wird so vermieden. Zur Reinigung lassen sich die aus Duraluminium gefertigten Augenmuscheln komplett herausschrauben.

Robust und langlebig

Aus gutem Grund hat DDoptics beim Design auf den Einsatz von Kunststoffteilen komplett verzichtet. Die Druckgusskörper des “EDXhr 10×42” bestehen aus Magnesium, die Verschleißteile aus Duraluminium. Das Fernglas übersteht so unversehrt einen Sturz aus größerer Höhe auf Geländeboden. Die Gummiarmierung aus Naturkautschuk garantiert Langlebigkeit. Somit sind die Ferngläser für jeden Einsatz in rauher Umgebung gerüstet. Auch arktische Kälte, Temperaturen bis kurz unterhalb des Siedepunktes oder tropische Luftfeuchtigkeit verdauen das “EDXhr 10×42” problemlos. Eine Stickstofffüllung sorgt dafür, dass Wasser oder Feuchtigkeit das Innenleben der Ferngläser zerstören.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das “EDXhr 10×42” beträgt 1.278,00 Euro (Garantie 30 Jahre). Darin enthalten sind neben einer strapazierfähigen Tasche Original-Trageriemen der Marke Niggeloh, einem der führenden Hersteller von Trage- und Gurtsystemen, Gummi-Schutzkappen für Okular und Objektiv sowie Mikrofaser-Putztuch. Erhältlich beim Anbieter (www.ddoptics.de) oder im sortierten Fachhandel.

Text und Bild erhalten Sie hier in unserem Presseforum.

Die DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG, im Jahr 2007 gegründet, ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von optoelektronischen Geräten und Instrumenten. Zum Produktportfolio gehören Ferngläser, Spektive, Zielfernrohre und Nachtsichtgeräte für den Profi-Einsatz. Innovative Entwicklungen und höchste Qualität bei einem konkurrenzlosen Preis-Leistungsverhältnis überzeugen immer mehr Naturliebhaber, Jäger, Ornithologen und Outdoorfreaks.

Firmenkontakt

DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG

Axel J. Drescher

Schönherrfabrik, Schönherrstr. 8, Geb. 10

09113 Chemnitz

(03 71) 57 38 30 10

info@ddoptics.de

https://www.ddoptics.de

Pressekontakt

Fuchs Pressedienst und Partner

Franz Fuchs

Narzissenstr. 3b

86343 Königsbrunn

08231-6093536

info@fuchs-pressedienst.de

https://www.fuchs-pressedienst.de

Bildquelle: DDoptics