Perfektion ist Stress – einfach zu leben viel besser!

Befreie dich aus der Perfektionsfalle. Stress richtig abbauen und in positive Leistungsfähigkeit umwandeln, beide Formeln bringt dich ans Ziel.

Zuhören, reflektieren, umsetzen – mach mit dieser Kombination den Unterschied. Raus aus dem vermeintlich Perfekten und rein in einen gesunden Selbstcheck. Leistungsfähigkeit soll Spaß machen als auch Stressfaktoren vermeiden. Wie du ungesunde Stresssituationen sowie deren Auslöser erkennst und Lösungen in Anspruch nehmen kannst, zeigt dir das Buch „Ent-Stress dich“.

Nutze die Fähigkeit, jeder Aufgabe mit besonders vielen Aspekten zu begegnen, so gelingt eine Entspannungsbalance mit tollen Lösungschancen. Die menschliche Psyche erlaubt faszinierende Einblicke in Reaktionsmuster und Zusammenhänge. Anders formuliert: Lerne, was dich unglücklich macht und achte auf Körper, Seele und Geist. Weniger Stress – mehr Happiness.

Gelassen durchs Leben gehen, ist genau das, was du möchtest? Nimm dir Zeit für dieses Buch.

Thomas Eckardt, Coach, Psychologe und Autor mit 30 Jahren Erfahrung. Begleitung bei beruflichen und persönlichen Lebensfragen. Als Erfinder des Modells der Erfolgsintelligenz kann ich meinen Kunden wertvolle Impulse für ihren Erfolg und ihre Lebenszufriedenheit geben. Mein Portfolie reicht vom E-Book mit Wissen für Führungskräfte über ein individuelles Face-to-Face Coaching bis hin zur Masterclass auf Teneriffa. Ein erstes Strategiegespräch bringt oft schon ein gutes Maß an Klarheit. Ich stehe auch kurzfristig zur Verfügung und wir besprechen, wie unsere Zusammenarbeit aussehen kann. Dabei passe ich die Coaching Methoden jeweils an meinen Klienten an. Ich arbeite mit Empathie und Fachwissen und bin überzeugt: Erfolg ist menschlich!

