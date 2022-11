Performantes und einsteigerfreundliches WordPress Hosting von DM Solutions

NVMe-Festplatten und Toolkit sorgen für einen professionellen und erfolgreichen Webauftritt

WordPress ist bei den beliebtesten Content Management Systemen (CMS) ganz vorne mit dabei. Das liegt unter anderem an der hohen Nutzerfreundlichkeit, dank der auch Einsteiger bereits gut mit dem System arbeiten können. Der Hanauer Webhoster DM Solutions bietet bei seinem WordPress Hosting https://www.dmsolutions.de/wordpress-hosting.html ab sofort nun zusätzlich das WordPress Toolkit an. Damit wird das Arbeiten mit dem CMS noch zusätzlich vereinfacht.

„Das WordPress Toolkit ist ein Programm, das die zentrale Verwaltung von WordPress-Seiten ermöglicht. So können etwa grundlegende Einstellungen wie die Namensänderung der Webseite vorgenommen oder Backups der WordPress-Umgebung erstellt werden. Zudem lässt sich WordPress inklusive sämtlicher Plugins direkt über das Toolkit updaten. Auch die Sicherheit der WordPress-Umgebung wird durch das Toolkit erhöht. Dafür sorgt ein integrierter Security Scanner, der das System gezielt nach potenziellen Schwachstellen durchsucht und Lösungsansätze zu deren Behebung bietet. Das Toolkit ist dabei so aufgebaut, dass auch Anfänger problemlos damit arbeiten können. Und falls doch Fragen aufkommen sollten, dann sind wir natürlich immer mit Rat und Tat zur Stelle“, so Danijel Mlinarevic, Gründer von DM Solutions. https://www.dmsolutions.de/

Mehr Leistung mit NVMe-Festplatten

Zudem kommen beim WordPress Hosting von DM Solutions ab sofort ausschließlich NVM-SSD-Festplatten zum Einsatz. Diese verfügen über eine noch höhere Geschwindigkeit als herkömmliche SSD-Festplatten, was sich selbstverständlich auch positiv auf die Ladezeiten der WordPress-Seite auswirkt.

„Schnelle Ladezeiten sind heutzutage wichtiger denn je. Nicht nur Internetnutzer erwarten bei Webseiten inzwischen rekordverdächtige Ladezeiten. Auch Suchmaschinen legen großen Wert darauf, dass eine Seite schnell lädt. Langsame Webseiten verzeichnen eine hohe Absprungrate und werden zusätzlich auch noch von Google mit einem schlechten Ranking abgestraft. Wenn man mit seiner Webseite Erfolg haben möchte, dann sollte man die Ladezeiten auf jeden Fall optimieren. NVMe-Festplatten sind dabei ein großer Schritt in die richtige Richtung“, erklärt Danijel Mlinarevic weiter.

Schnelligkeit als Erfolgsfaktor – genau das garantiert der hessische Webhoster seinen Kunden. Wer sich selbst von den Leistungen des Hosters überzeugen möchte, der kann dies sieben Tage lang mit einem kostenlosen Testaccount https://www.dmsolutions.de/testaccount.html tun.

DM Solutions ist IT-Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign mit Sitz in Hanau. DM Solutions deckt die gesamte Palette des Webseitenmanagements ab und bietet Ihnen professionelle Beratung, Homepagegestaltung und deren Betrieb. Mit dem Fokus auf Open-Source Software (wie z.B. Joomla, WordPress, uvw.) ist DM Solutions einer der führenden, aufstrebenden IT-Dienstleister in Deutschland. Als ausgewiesener und mehrfach zertifizierter Spezialist für Webhosting betreut DM Solutions gegenwärtig weit über 3000 Kunden aus 14 Ländern der EU. Am schnelllebigen IT-Markt ist DM Solutions aufgrund seiner Erfahrung, der Fachkompetenz und seines ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnisses eine unverzichtbare Größe am Markt.

Kontakt

DM Solutions e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

06181 – 5023010

presse@dmsolutions.de

https://www.dmsolutions.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.