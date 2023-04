Performer Cup – jetzt mitmachen

Performer Cup: Bekannte italienische TV-Sendung kommt erstmals nach Stuttgart!

Der Performer Cup ist weltweit die erste Meisterschaft der darstellenden Künste und seit 2021 auch ein Fernsehformat, das in Italien im National Television Network (Rai 2) ausgestrahlt wird. Nun kommt die „Olympiade der Künste“ nach Deutschland. Genau genommen nach Esslingen, denn die Streaming Events werden von der Storz Medienfabrik und Showgoon produziert.

Der Performer Cup ist die Chance mit künstlerischem Talent durchzustarten, denn die Finalist:innen werden nach Rom zur Europäischen Meisterschaft geschickt und erhalten somit die Chance, bei einer italienischen TV-Sendung zum Europameister gekürt zu werden.

Hier warten Stipendien für internationale Kunstschulen, wie z.B. die New York Academy, auf die Gewinner:innen.

In der Jury für Deutschland sitzen Filmschauspieler Gioele Viola, die Schauspielerin Riccarda Richter, der Rapper und Schauspieler Yonii, Sänger Alessandro Di Lella und der Instagramer Julian Jackson. Moderiert wird der Performer Cup Germany von Jasmin Scholz, die ebenfalls seit Jahren in der Medienindustrie präsent ist.

Bewerben können sich alle Personen ab 6 Jahren in den Kategorien Tanz, Gesang, Schauspiel und Akrobatik. Zusätzlich haben Teilnehmer:innen durch die Kategorie Komplettperformer die Möglichkeit, mindestens 2 Kategorien in einer Performance zu vereinen.

Es können sich Solist:innen, Duos, kleine oder auch große Gruppen anmelden.

Nach einer ersten Vorauswahl nehmen die Teilnehmer:innen bei der großen Livestream-Show teil. Hierbei stellen sie ihr Können vor der Jury unter Beweis und das Ganze vom eigenen Wohnzimmer oder Trainingsraum aus: Die Bewerber:innen werden live in das Studio der Jury hinzugeschaltet. Übertragen wird die Show am 13.05.2023 mit Showgoon via YouTube und Twitch.

Schaffen die Bewerber:innen es in die nächste Runde, so müssen sie sich beim großen Live-Finale vor Publikum Ende Mai beweisen. Und das Beste: Beim Finale werden zahlreiche Persönlichkeiten aus der Film/TV-, Zirkus- und Tanzindustrie dabei sein.

Bewerben kann sich jeder ganz einfach über Website www.performercupgermany.com.

Einfach das Onlineformular herunterladen und mit einem Bewerbungsvideo an info@performercupgermany.com schicken.

