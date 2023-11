PERM4 | geht mit neuer Website online.

Emotionaler. Funktionaler. Hilfreicher. www.perm4.com positioniert sich als Hub für Fach- und Führungskräfte.

Mannheim, 14.11.2023. Emotionaler. Funktionaler. Hilfreicher. Die neue Website von PERM4 | Permanent Recruiting ist online: www.perm4.com positioniert sich als Hub für Fach- und Führungskräfte, als erste Adresse für erfahrene Fachkräfte und Führungspersönlichkeiten, die den nächsten Karriereschritt machen wollen. Gleichzeitig präsentiert sie PERM4 | als kompetenten Partner für Unternehmen aller Branchen und Größen, die offene Positionen in den Schlüsselbereichen Sales, IT, Engineering, Construction/Property und Supply Chain Management schnell und effizient mit den passenden Leistungsträger:innen (nach)besetzen wollen.

Dazu bietet die neue Website, der auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in Festanstellung spezialisierten Personalberatung, neben attraktiven Stellenangeboten und einer komfortablen Jobsuche, transparente Prozess-Informationen, erweiterte Kontaktmöglichkeiten, einen kostenlosen Gehaltsvergleich und hilfreiches Wissen für jede Karrieresituation.

„Mit der neuen Website zeigen wir auch im Netz, dass sich PERM4 | in den letzten 18 Monaten wieder deutlich weiterentwickelt hat und ein kompetenter Partner ist. Sowohl für Fach- und Führungskräfte, die den nächsten Karriereschritt machen wollen, als auch für Entscheider:innen in Unternehmen, die diese dringend benötigen“, freut sich Björn Klingsporn, Geschäftsführer der PERM4 | Permanent Recruiting GmbH, über den Go-live der neuen Corporate Website.

Die PERM4 I Permanent Recruiting GmbH ist die spezialisierte Personalberatung für die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in Festanstellung. Mit über 100 Karriereberater:innen bringt PERM4 | von Berlin, Mannheim , Frankfurt am Main, Nürnberg und Düsseldorf aus Unternehmen und Kandidat:innen in den Berufsfeldern Sales, IT, Engineering, Construction/Property und Supply Chain Management zusammen. Mit Hilfe modernster Recruiting-Infrastruktur und einer permanent aktualisierten Datenbank mit derzeit über 100.000 Fach- und Führungskräften stellt PERM4 | trotz allgemeinem Fach- und Führungskräftemangel sicher, dass Unternehmen in den für ihren Geschäftserfolg relevanten Bereichen schnell (wieder) über die passenden Leistungsträger:innen verfügen. So hilft PERM4 | Unternehmen erfolgreich zu bleiben und unterstützt Fach- und Führungskräfte bei ihrem nächsten Karriereschritt.

