Personal Branding: In 7 Schritten zum unverwechselbaren Profil

Im heutigen Erwerbsleben ist eine prägnante persönliche Marke unverzichtbar. Ein systematisches Personal Branding macht Beschäftigte und Selbstständige für Arbeitgeber, Kunden und Investoren attraktiv. Doch wie gelingt die erfolgreiche Markenbildung? Es bedarf eines durchdachten Vorgehens, das mit einer gründlichen Analyse beginnt. Bei der Umsetzung kommt der Präsenz im Internet eine herausragende Bedeutung zu. Mit den folgenden 7 Schritten lässt sich eine nachhaltige Marke aufbauen.

Die Basis für ein effektives Personal Branding: Analyse und Konzeption

1. Eine optimale Markenbildung basiert auf einer akribischen Analyse. Die Herangehensweise ist strategisch. Wichtig sind die Ziele. Was will die jeweilige Person mit Personal Branding erreichen. Welche beruflichen Ziele sollen verfolgt werden? Welche Zielgruppen sollen angesprochen werden? Die Zielgruppe entscheidet zum Beispiel darüber, in welchen sozialen Netzwerken sich Aktivitäten lohnen.

2. Zu einer klugen Herangehensweise gehört die detaillierte Analyse der eigenen Person. Bei der Selbstanalyse kommt es darauf an, die Stärken und die Schwächen klar zu definieren. Das persönliche Profil sollte anschließend die inhaltliche Konzeption der Markenbildung prägen.

3.Zusätzlich empfiehlt sich eine umfassende Ist- Analyse der momentanen Präsentation im Web. Das bezieht sich auf die eigenen Auftritte mit Homepage sowie Accounts in sozialen Netzwerken und auf die Kommentare Dritter, zum Beispiel auf Bewertungsportalen.

Das maßgeschneiderte Konzept für das Personal Branding professionell umsetzen

4. Auf der Basis der individuell zugeschnittenen Strategie folgt die Realisierung. Dazu zählen die Gestaltung oder Anpassung der Homepage, die prägnant alle wesentlichen Informationen herausstellt. Zudem gestalten oder überarbeiten die Verantwortlichen Accounts in den relevanten sozialen Netzwerken und Einträge in wichtigen Branchenverzeichnissen.

5. Ein wirksames Personal Branding im Internet setzt Reichweite voraus. Einen wertvollen Beitrag leistet die Suchmaschinenoptimierung (SEO), vielfach empfiehlt sich spezielles Local SEO. Dabei handelt es sich um ein komplexes Unterfangen, das Erfahrung und Knowhow erfordert. Es spricht viel dafür, für diese Aufgabe Profis zu beauftragen. Etablierte Agenturen wie PrimSEO erfüllen die SEO-Kriterien mit hochwertigen journalistischen Inhalten.

6. Das Personal Branding ist ein langfristiger Prozess. Niemand darf erwarten, dass eine einmalige Aktion wie die Veröffentlichung der Homepage ausreicht. Die Website und die Auftritte in sozialen Netzwerken bedürfen einer regelmäßigen Pflege. User wollen spannende Informationen lesen und interagieren. Sämtliche Inhalte sollten zu den Zielen der persönlichen Markenbildung passen.

7. Auch das Reputationsmanagement im Web benötigt einen langen Atem. Jederzeit können negative Kommentare anderer Nutzer auf Bewertungsportalen oder in sozialen Netzwerken das eigene Image beschädigen. Mit einem konsequenten Controlling sollten Betroffene dies im Blick behalten und schnell reagieren. Diese Herausforderung ist aufwendig – Experten von Agenturen wie PrimSEO unterstützen.

