Personalführung für Fachkräfte: Führungsstil als Schlüssel zum Erfolg

Der Einfluss des Führungsstils auf die Arbeitsleistung im Blickwinkel der Anwerbung von Fachkräften – Publiziert von Dr. Rainer Schreiber, Personalberater und Dozent – in einem erweiterten Arbeitsgespräch mit Dr. Peter Riedi, EM Global Service.

Die Thematik der Personalführung ist nicht nur ein Arbeitsgebiet des Personalmanagements, sondern auch eine Teildisziplin der Sozialwissenschaften. Die Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e.V. mit Sitz in Köln ist in diesem Kontext ein weiterer, kompetenter Ansprechpartner und Mittler für personalwirtschaftliche und empirische Fragestellungen rund um den Komplex Führungsstile. Im Gespräch mit Dr. Peter Riedi, Verwaltungsrat der EM Global Service AG, der um die Schlüsselstellung der Führungskraft weiß. Als ehemaliger Direktor mehrerer Schweizer Unternehmen, sowohl im Bereich Wirtschaftsprüfung und Treuhandwesen, ist Dr. Peter Riedi über die DACH Region bestens vernetzt. Als ehemaliger Partner von Unternehmen der Finanz- und Immobilienbranche, Sekretär des kantonalen SVIT-Tessiner Schweizerischer Immobilienverband und Vertreter des SVIT innerhalb der FTAF greift Dr. Riedi auf einen langjährigen Erfahrungsschatz zu. Heute ist er Verwaltungsrat der EM Global Service AG im Herzen von Europa im Fürstentum Liechtenstein.

Dr. Riedi macht darauf aufmerksam, dass die Regie einer Führungskraft der Schlüssel für den maßgeblichen Erfolg eines Unternehmens ist. Eine gute Führungskraft steht vor der Herausforderung die Teamplayer gekonnt mitzunehmen und zu führen, dies ist unmittelbar ausschlaggebend für den Nutzen beziehungsweise für die Gewinnmaximierung der Unternehmen. Inzwischen ist die Tabelle der möglichen Führungsstile sehr umfassend geworden. Welcher Führungsstil im Blick einer erweiterten Diversifizierung der Arbeit der richtige ist, überrascht, aber Studien belegen, dass es die Mischung aus “Zuckerbrot und Peitsche” ist, die sich immerwährend in der Ausprägung des autoritären und kooperativen Führungsstils bewahrheitet hat, fügt der Autor Dr. Schreiber hinzu.

Menschen und Mentalitäten verstehen und unterscheiden

Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Mentalitäten im Blickwinkel der Herkunftsländer ist auf Grundlage der Diversifizierung zu beachten; denn die Mentalitäten zwischen Ost und West beispielsweise sind unter Bezugnahme der Anwendung der unterschiedlichen Führungsstile ungleich. Dr. Riedi hierzu: “In Westeuropa hatte der Aufschwung des Handels und der Diversifizierung der Wirtschaft aber auch der Aufklärung vorteilhafte Folgen. Im Westen kam es bereits im ausgehenden Mittelalter zu einer ersten Welle der Bauernbefreiung, während im Osten die Leibeigenschaft, die zu einer “gewissen Entmündigung” geführt hat, weiter gepflegt und verschärft wurde.” Das Wissen um die geschichtliche Entwicklung ist hilfreich, Lebensentwicklungen prägen das Verhalten der Menschen auch im Arbeitsleben. Infolgedessen ist die Untersuchung der unterschiedlichen Führungsstile für den Arbeitsprozess sinnvoll. Die mentalen Unterschiede und die allgemeine Situation im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts beispielsweise in Osteuropa waren im Lichte der sowjetischen Dominanz vorwiegend bedeutsam.

Infolgedessen müssen individuelle Erklärungen im Dschungel des Personalmanagements unter Berücksichtigung der Charakter Fundamente potenzieller Bewerber aus dem EU-Ausland gefunden werden. Schließlich ist jedes Unternehmen und jedes Individuum anders. Dr. Riedi weist darauf hin, dass Unternehmen in der Gründungsphase in der Gestalt von Tech-Start-up anders funktionieren beziehungsweise ticken als traditionsreiche Unternehmen des Mittelstandes (KMU) oder Großkonzerne.

Welcher Führungsstil ist der Optimalste, um mein Unternehmen zum Erfolg zu bringen?

Dr. Schreiber, Dozent in der Erwachsenenbildung und Personalberater weiß, dass es bei der Fahndung nach dem passenden Führungsstil leider noch kein intelligenter Algorithmus zur Anwendung gebracht werden kann, sondern im Augenblick helfen klassische Einschätzungen also die Klassifizierung der Bewerber. “Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewann die Forschung in diesem Sektor der Führungsformen an Relevanz. In der Tat haben zwei herausragende Forscher, der Sozialpsychologe Kurt Lewin und der Soziologe Max Weber dieses Feld der Forschung sehr beeinflusst. Deren Arbeiten beeinflussen bis zum heutigen Tage die Wissenschaften und die Grundlagen der Organisationspsychologie. In diesem Zusammenhang ist als prominenter Wissenschaftler dieser Schule Prof. Dr. Lutz von Rosenstil zu nennen”, erklärt Dr. Schreiber.

Führung von Menschen und Teams ist eine Kunst

Erfolgreicher Leader und Manager zu sein ist nicht einfach, denn das Führen von Menschen ist emotional, unwissenschaftlich und es gibt keine patentierte Lösung. “Wichtig ist, dass nicht vergessen werden darf, dass jeder Manager, Unternehmer oder Leader eine große Verantwortung für andere übernimmt und gleichzeitig darf das Ziel nicht aus den Augen verloren gehen. Mitarbeiter merken sofort, wenn die Führungsperson nicht authentisch agiert, sondern dazu neigt bereits erfolgreiche Führungspersonen zu kopieren”, gibt Dr. Peter Riedi zu bedenken. Die Motivation ist das A und O für alle Beteiligten im Unternehmen. Freiheit und Selbstständigkeit im Beruf, dass wünschen sich die Unternehmen von ihren Mitarbeitern. Im Gegenzug wünschen sich Arbeitnehmer moderne, innovativ denkende Führungskräfte mit einem demokratischen Führungskonzept. In einer Studie der Jobplattform Stepstone und dem Kienbaum Institut ISM kam unter den 13.500 Fach- und Führungskräfte heraus, dass der Stil und das Verhalten des Vorgesetzten von den Mitarbeitern übernommen wurde. Besonders tragisch wirkt sich negative Führung nicht nur auf die Zahlen des Unternehmens, sondern auch auf die Gesundheit der Mitarbeiter, aus. Schlechte Führungskräfte richten langfristig Schäden an, eine Studie des TÜV Rheinland ergab, dass 20 Prozent aller Suizide eine Folge von Schikanen im Job sind. Diese Zahlen machen deutlich, dass Veränderungen dringend nötig sind, Aufklärung, Sensibilisierung und die Ausbildung guter Führungskräfte zählen zu den Herausforderungen unserer Gesellschaft, sind sich Dr. Schreiber und Dr. Riedi einig.

Fazit: Kolloboration – Kommunikation – konstruktive Kritik: In der Kultur von Unternehmen mit Vermittlung von Werten und als Vorbildfunktion

“Im Heute gelten Kollegialität ohne Machtmissbrauch zum modernen Führungsstil. Die Kommunikation von Entscheidungen, Delegation von Verantwortung, Schaffung von Freiräumen zu Weiterbildung und kommt dem Wunsch der Teambildung und Einbindung nach. Vorbild sein, Werte verkörpern, Fördern, Verstehen und konstruktiv diskutieren sind zukunftsorientierte Merkmale die die Qualitäten moderner Manager vereinen”, beschreibt der Schweizer Dr. Peter Riedi sein Verständnis von moderner Führung. Die Motivation und Mission beinhaltet sowohl emotionale Intelligenz mit wertebasierten Auftreten sowie Engagement mit Konsensbildung, und “Zuckerbrot und Peitsche” kann aus heutiger Sicht nicht die Zukunft über Grenzen hinweg im Management sein.

Über den Autor:

Personalberater und Honorardozent Dr. Rainer Schreiber mit Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Finanzierung, Controlling, Personal- und Ausbildungswesen. Er arbeitet in der beruflichen Erwachsenenbildung und publiziert zum Thema Personalberatung, demographischer Wandel und Wirtschaftspolitik.

Das Unternehmen EM Global Service AG im Herzen Europas gelegen konzipiert und betreut Rohstoff- und Edelmetallkonzepte.

