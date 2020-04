In Zeiten der Corona-Krise bietet das Unternehmen allcop|UNIQUE MASK die Individualisierung von hochwertigen Gesichtsmasken an.

Mundschutzmasken gehören mittlerweile für viele Menschen zum Alltag. Durch den Corona-Virus ist eine bundesweite Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften vorgeschrieben. Viele Unternehmen versorgen ihre Mitarbeiter jetzt mit Masken am Arbeitsplatz.

Masken im Unternehmensdesign:

Unternehmen, die den Masken eine persönliche Note geben wollen, bietet allcop|UNIQUE MASK in Form der “Unique Mask” eine Individualisierung an. Beispielsweise durch ein Firmenlogo, den Firmenslogan im passenden Corporate Design oder einer aktuellen Kampagne oder Botschaft. Die Masken eignen sich, um die Firmendarstellung nach außen zu pflegen und speziell für Mitarbeiter, die im Kundenkontakt stehen. Auf Wunsch übernimmt die Grafik- und Marketingabteilung von allcop|UNIQUE MASK die Gestaltung der Firmen-Maske, die ab einer Auflage von 500 Stück pro Design erhältlich ist.

“Viele Firmen, Organisationen und Autohäuser nutzen momentan unsere designten Atemmasken, um ihren Mitarbeitern, Fans oder Kunden eine Wertschätzung in diesen schwierigen Zeiten entgegen zu bringen, und ihnen gleichzeitig ein Gefühl der Sicherheit zu geben”, erklärt Thomas Luczkowski, Produktinnovation & New Business Development bei allcop|UNIQUE MASK.

Besonderheiten der individualisierten Atemmaske:

Die 3-lagigen Mund-Nasen-Masken zeichnen sich durch hochwertigen Polyester aus und besitzen ein eingearbeitetes Zwischenflies, das Viren, Bakterien und Staub filtert. Durch die Wahl eines atmungsaktiven Stoffes ist es möglich beschwerdefreie zu atmen. Bei handelsüblichen Baumwollmasken ist der Stoff nach kurzer Zeit mit der Feuchtigkeit der Atemluft gesättigt und erschweren die Luftzirkulation. Die Atemluft entweicht an den Rändern und sorgt bei Brillenträgern für ständig beschlagene Gläser.

Elastischen Ohrenschlaufen und eingefasste Metallbügel gewährleisten eine ideale Passform an jedes Gesicht. Die “Unique Mask” ist ein Mehrwegprodukt und wird in Europa produziert. Es wurde sich bewusst gegen einen Produktionsstandort in Asien entschieden, um sowohl die Umwelt zu schonen, als auch schnell und zuverlässig Kunden zu beliefern.

Weitere Informationen finden Sie hier.

allcop ist europaweit einer der führenden Anbieter im Bereich Fotofinishing. Das inhabergeführte Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern bietet ein breites Produktspektrum von Foto-Produkten in höchster Qualität aus umweltfreundlicher Produktion an.

BRANDS UNIQUE und UNIQUE MASK sind seit 2020 Geschäftsbereiche von allcop und bieten die Individualisierung von Markenprodukten und Masken in Premiumqualität an. Durch passende Technologien und innovative Ideen werden aus Markenartikeln persönliche Unikate gefertigt.

Pressekontakt

allcop Farbbildservice GmbH & Co KG | BRANDS UNIQUE

Thomas Luczkowski

Kreuzhofstraße 5

88161 Lindenberg

015155586450

brands-unique@allcop.de

https://unique-mask.com/

