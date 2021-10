Personalisierte Tassen als individuelles Weihnachtsgeschenk

Wer auf der Suche nach einem kleinen und persönlichen Weihnachtsgeschenk ist, der kann seine Lieben und Bekannten mit einer weihnachtlichen Tasse mit persönlicher Widmung überraschen. Diese Alltagsgegenstände eignen sich hervorragend als Mitbringsel und werden gerne von den Beschenkten in der kalten Jahreszeit für heiße Getränke angenommen. Mit eigenem Namen auf der Tasse erfolgt eine zusätzliche Personalisierung.

Die Suche nach einem passenden Geschenk zu Weihnachten

Weihnachten steht vor der Tür und viele wissen gar nicht, was Sie verschenken sollen. Es müssen nicht immer immens teure und große Geschenke sein, die Freude bereiten. Wichtig ist vor allem, dass der Beschenkte das Gefühl erhält, dass jemand an ihn gedacht hat. Gutscheine sind zwar eine schöne Alternative, jedoch treten diese eher unpersönlich hervor. Insbesondere zu Weihnachten sollte es schon etwas festlicher zugehen. Dabei ist es häufig nicht einfach, ein Geschenk zu finden, welches den weihnachtlichen Charme mit gleichzeitigem Nutzen hervorhebt.

Der Kaffeebecher ist heute kaum mehr wegzudenken

Tassen bzw. Kaffeebecher werden in zahlreichen Variationen angeboten. Der traditionelle Becher ist dabei nicht nur daheim, sondern insbesondere in vielen Büros und Werkstätten zu finden. Es handelt sich um einen praktischen Alltagsgegenstand, der in der Kaffeepause nicht fehlen darf. Diese Becher werden im Handel mit den unterschiedlichsten Bedruckungen angeboten. Hier wird mittlerweile kaum ein Thema ausgelassen. Neben den Standardvarianten in unterschiedlichen Farben gibt es natürlich auch Becher als Werbegeschenke von zahlreichen Institutionen. Hier steht die Werbebotschaft im Vordergrund. Viele möchten jedoch lieber Ihren ganz persönlichen Kaffeebecher in Händen halten. Insbesondere in Betrieben kann es mitunter schwierig werden, wenn der eigene Becher aus einer Vielzahl anderer nur schwer wiederzufinden ist. Noch schöner wäre es, wenn Sie eine Tasse mit eigenem Namen oder personalisierter Widmung in Händen halten.

Ein Kaffeebecher als individuelles Weihnachtsgeschenk

Gerade zu Weihnachten stehen Alltagsgegenstände hoch im Kurs. Praktisch und nützlich sind zum Beispiel Kaffeebecher mit einem schönen Weihnachtsmotiv. Diese lassen sich sehr gut an Freunde, Bekannte und an Familienmitglieder verschenken. Noch mehr Zuspruch finden diese Geschenke, wenn die Becher zum Beispiel mit dem Namen des Beschenkten versehen sind. Dies ist dank moderner Drucktechnik heute problemlos möglich. Sie können die Becher problemlos in der Geschirrspülmaschine reinigen Ebenso sind diese Tassen ohne Einschränkungen in der Mikrowelle zu verwenden. Mit den Kaffeebechern mit Weihnachtsmotiv und individuellem Aufdruck bietet Ihnen Ausgedruckt – Alles ganz individuell nun die Möglichkeit, Ihren Lieben und Bekannten ein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk zu machen. Dabei erreichen diese Printprodukte eine hohe Farbbrillanz und Langlebigkeit.

Hinter dem Label Ausgedruckt – Alles ganz individuell verbirgt sich die 3W Websolution GmbH mit Stammsitz in Winningen. Es handelt sich hierbei um ein inhabergeführtes Unternehmen, welches aus einem kleinen Team besteht und sich auf personalisierte Produkte spezialisiert hat. Mit viel Liebe zum Detail werden personalisierte Tassen und Fußmatten angeboten, wobei der Kunde hier die Möglichkeit hat, aus einer Vielzahl attraktiver Designs zu wählen. Die Printprodukte lassen sich nach Vorgabe des Kunden mit Namen oder anderen Botschaften individuell versehen. Auf diese Weise erhält jeder sein persönliches Unikat.

Bei Ausgedruckt profitieren Kunden von einem stylischen Design sowie einer hochwertigen Verarbeitungsqualität. Sowohl die Kaffeebecher als auch die attraktiven Fußmatten gehören zu den Produkten printed in Germany. Dem Unternehmen liegt viel daran, dass möglichst viele Arbeitsplätze hierzulande erhalten bleiben. Zudem werden lange und umständliche Lieferwege vermieden. Ausgedruckt richtet sich sowohl an Privat- als auch Geschäftskunden. Hier spielt es keine Rolle, ob nur eine einzige personalisierte Tasse oder Fußmatte verkauft wird oder gleich viele.

