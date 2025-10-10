Personalmesse München – 15./16.10.2025 | MOC, München

Messe für Recruiting, Personalmanagement, BGM und Weiterbildung

Pressemitteilung

Zukunft Personal Think Tanks auf der Personalmesse München: Bildung, Lernen und Arbeit neu denken

München, 10. Oktober 2025 – Die Personalmesse treibt die große Transformation der Arbeitswelt weiter voran: Der ZP Think Tank Learning & Development und der Zukunft Personal Think Tank Corporate Health entwerfen auf Basis aktueller Forschung und Praxiserfahrung neue Modelle für Bildung, Lernen und gesunde Arbeit im KI-Zeitalter. Begleitet wird dieser Aufbruch durch das neue Innovationsmemorandum „Das Ende der Massenuniversität in der KI-Ära“, das die gesellschaftliche Dimension dieser Umwälzung beschreibt.

Vom 15. bis 16. Oktober 2025 wird auf der Personalmesse München sichtbar, wie Künstliche Intelligenz Hochschulen, Unternehmen und Weiterbildung zugleich verändert – vom Klassenzimmer bis zur Unternehmensstrategie.

Think Tank Learning & Development:

Die L&D-Thesen 2030 entstehen live auf der Personalmesse in München

Nach den fünf L&D-Thesen von 2020 – Digital First, evidenzbasiertes Lernen, strategische Relevanz, Heterogenität der Lernenden und neue Lernkulturen – arbeitet das Team nun an den Thesen 2030.

Im Mittelpunkt stehen Fragen, die Lernkultur, Technologie und Organisationsentwicklung verbinden:

-Wie verändern KI-gestützte Lernagenten Selbstverantwortung und Motivation?

-Wie kann Präsenz zur „begründeten Ausnahme“ werden – mit echtem Mehrwert?

-Wie lässt sich Lernen direkt in den Arbeitsprozess integrieren?

Die Thesen werden in der ZP & Friends Lounge (15.10., 15:00 – 15:45 Uhr und 16.10., 12:45 – 13:45 Uhr) weiterentwickelt und im Dezember auf der Online Educa Berlin (OEB) veröffentlicht.

Moderation: Pivi Scamperle (Scamperle Coaching), Sven Semet (Assima Deutschland) und Prof. Dr. Anja Schmitz (Karlsruhe University of Applied Sciences)

Bildung jenseits der Massenuniversität

Parallel dazu formuliert das von Gunnar Sohn veröffentlichte Innovationsmemorandum den kulturellen Überbau:

Die Ära der Massenuniversität endet – KI entwertet standardisiertes Wissen und eröffnet neue Formen individueller, forschungsbasierter Bildung.

Lernen wird personalisiert, Unternehmen werden zu Mitgestaltern von Bildungsökosystemen; und Hochschulen müssen sich von reinen Ausbildungsbetrieben zu Innovationsplattformen entwickeln.

„Bildung, Lernen und Organisationen so neu denken, dass sie in einer KI-Welt Bestand haben“

sagt Gunnar Sohn, Mitglied des Think Tank Innovation. Die Massenuniversität war das Bildungsmodell der industriellen Moderne. Jetzt entsteht die Lernökonomie der Zukunft – agil, forschungsnah und vernetzt.“

Der Beitrag ist abrufbar unter:

https://ichsagmal.com/inovations-memorandum-das-ende-der-massenuniversitaet-in-der-ki-aera-zukunftpersonal-personalmessemuenchen/

Personalmesse München als Labor der Zukunft

In München wird die Bildungsrevolution greifbar:

-„KI-Hype vs. Realität“, HR-RoundTable (15.10. 12:25 – 12:45 Uhr) – mit Praxisbeispielen zur KI-Nutzung.

-„Blended Learning reloaded“, BDVT-Forum (15.10., 11:30 – 11:55 Uhr), – Wie SkillBoost Agents Trainings personalisieren.

-„Build your own KI-Assistant „, ZP & Friends Lounge (16.10., 15:00 – 15:45) – Hands-on-Workshop von Kim Wlach.

-„Selbstbestimmung in Zeiten von KI“, Solution Stage 1 (16.10., 16:00 – 16:45 Uhr) – Keynote mit Roger Basler de Roca, CDO, Analytics Agentur | Roger.Social zu Ethik, Werten und Souveränität.

Diese Formate zeigen, was die Think Tanks programmatisch vorbereiten: Lernen, Arbeiten und Innovation verschmelzen zu einem gemeinsamen Handlungsfeld.

Think Tank Corporate Health nimmt Fehlzeiten in den Fokus

Fehlzeiten kosten in Deutschland nicht nur Geld, sondern belasten Unternehmen, Teams und Individuen. Doch was sind die wahren Ursachen – und noch wichtiger: was hilft nachhaltig?

In der Thesen-Theke diskutieren Bastian Schmidtbleicher-Lück (MOOVE GmbH / ZP ThinkTank Corporate Health), Sophie Grieß & Jonas Böhme (BBGM e.V.) gemeinsam mit dem Publikum darüber, ob „gesunde Arbeit“ automatisch „bequeme Arbeit“ bedeutet, warum Populismus in Diskussionen über Gesundheit gefährlich ist und wann wir endlich aufhören, Maßnahmen zu zählen, statt ihre Wirksamkeit zu messen.

ZP & Friends Lounge: 15.10., 16:00 – 16:45 Uhr und 16.10., 10:30 – 11:30 Uhr.

Über die Think Tanks der Zukunft Personal

-Der ZP Think Tank Learning & Development entwickelt seit 2020 praxisorientierte Thesen zur Zukunft des Lernens in Unternehmen und Bildungsinstitutionen.

-Im ZP Think Tank Corporate Health steht die Gesundheit im Arbeitskontext im Fokus – als Schlüssel für Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Unternehmenserfolg.

-Der ZP Think Tank Innovation vereint führende Köpfe aus Wirtschaft, Wissenschaft und Beratung, um die großen Transformationsfelder – von KI bis Organisationskultur – zu analysieren und in Handlungsempfehlungen zu übersetzen.

Alle Think Tanks sind integraler Bestandteil der Plattform Zukunft Personal und arbeiten eng mit Partnern aus Forschung, HR und Politik zusammen.

Personalmesse deckt zentrale HR-Themen von Recruiting bis Organisational Performance ab

Besucher:innen erwartet ein breites Spektrum an Ausstellenden, die Lösungen und Services zu den Themen Recruiting & Attraction, Learning & Development, Corporate Health sowie Organisational Performance anbieten. Von innovativen Recruiting-Technologien über Weiterbildungskonzepte und Gesundheitsmanagement bis hin zu Strategien der Organisationsentwicklung – die Ausstellung bildet das gesamte HR-Ökosystem ab und bietet eine ideale Plattform für den praxisnahen Austausch und die Entdeckung neuester Trends in der Arbeitswelt von morgen.

Wichtige Anbieter sind u.a.: DATEV, Factorial HR, Haufe-Lexware, HR4YOU, Lecturio, nilo, OpenUp, rexx systems GmbH, SD Worx GmbH, STRASSER & STRASSER Unternehmensberatung AG sowie Wellhub. Diese Unternehmen sind für ihre innovativen Lösungen und Services bekannt und bereichern die Ausstellung mit praxisnahen Produkten für modernes Personalmanagement.

Veranstaltungsdetails

Die Personalmesse München powered by Zukunft Personal findet am 15. und 16. Oktober 2025 im MOC München, Halle 1, Lilienthalallee 40, 80939 München statt.

Das vollständige Programm und alle Ausstellerinformationen stehen auf der aktuellen Website bereit.

Übersicht Zukunft Personal ExpoEvents 2025-26:

Zukunft Personal Nord, Hamburg- 25. – 26. März 2026

Zukunft Personal Süd, Stuttgart – 21. – 22. April 2026

Zukunft Personal Europe, Köln – 15. – 17. September 2026

Zukunft Personal Digital Experience, (nur online)

Termine: ZP Digital Experience

CloserStill Media ist auf hochwertige, inhaltsgetriebene Veranstaltungen und die Bildung von B2B- oder Fachcommunities spezialisiert. Das Unternehmen führt jährlich 150 Veranstaltungen in einer Vielzahl von Sparten in den Bereichen Business Technologies, Gesundheitswesen sowie Future Transport and Infrastructure in den USA, Europa und Asien durch. Es hat 12 Niederlassungen und mehr als 815 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, den USA und Singapur.

Weitere Informationen zur CloserStill Media Germany GmbH gibt es unter / www.closerstillmedia.com

Kontakt

CloserStill Media Germany GmbH

Martina Hofmann

Theodor-Heuss-Anlage 2

68165 Mannheim

015252714825



http://www.zukunft-personal.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.