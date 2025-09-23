Personalmesse München 2025 powered by Zukunft Personal

15. – 16. OKTOBER 2025 | MOC MÜNCHEN

München, September 2025 – Nach dem herausragenden Jubiläumsjahr der Zukunft Personal Europe in Köln mit Rekordergebnissen feiert die HR-Branche mit der Personalmesse München powered by Zukunft Personal nun ihre nächste Station im MOC München. Die Übernahme durch CloserStill Media und die bewährte Kooperation mit der führenden HR-Plattform Zukunft Personal garantieren starke Synergien, frische Impulse und praxisnahe Highlights für die Arbeitswelt von morgen.

Rekordjahr als Auftakt für Innovation

„Mit 25.897 Teilnehmenden, 669 Ausstellenden und 704 Sessions in Köln setzte die Jubiläumsausgabe neue Maßstäbe – die HR-Community zeigte, wie Wandel und Inspiration gemeinsam gelingen. Ganz im Zeichen der Transformation wird die Personalmesse München powered by Zukunft Personal von diesem Spirit getragen und präsentiert sich nun als Schlüssel-Event für Menschen und Märkte im HR-Bereich in der Metropolregion München“ so Astrid Jaeger, Geschäftsführerin von CloserStill Media Germany, dem Veranstalter der Messe..

Die Plattformen für Austausch, Know-how und Innovationen

Das aktuelle Programm im MOC München vom 15. bis 16. Oktober 2025 bietet praxisnahe Einblicke und eine breite Themenvielfalt. Im Fokus stehen die zwei Solution Stages, das BDVT-Forum und HR-RoundTable mit Best Practices, Tools und strategischen Impulsen zu HR-Technologie, New Work, Talent Management, Learning und Wellbeing. Die ZP & Friends Lounge wird zur Vernetzungsplattform für HR-Expert:innen, führende Köpfe und Partner der Community.

Auszug aus dem Programm

Das Programm der Personalmesse München powered by ZP 2025 greift aktuelle Herausforderungen im HR-Management auf – von Mitarbeiterwohlbefinden über Führung und Employer Branding bis hin zu Innovation, KI und Networking. Zahlreiche renommierte Referent:innen geben praxisnahe Impulse für die Arbeitswelt von heute und morgen.

Vivian Bareiss, People Business Partner bei Wellhub, zeigt in ihrem Vortrag „Die neue Stärke des Mittelstands: Wie Wohlbefinden zum Wettbewerbsvorteil wird“, wie Investitionen in Mitarbeitergesundheit nicht nur Unternehmenskultur, sondern auch Produktivität stärken. Bastian Schmidtbleicher-Lück, Geschäftsführer der moove GmbH und Mitglied des ZP ThinkTank Corporate Health, räumt in „Fehlzeiten – Populismus oder Fakten?“ mit Mythen auf und präsentiert wirksame Lösungen.

Die Rolle von Führung im Mittelstand beleuchtet Kathrin Mönnich, Interim Managerin, Trainerin und Coach bei 8S Stärkeprofil. Jonas Keil, CEO von nilo, zeigt auf, wie Unternehmen Resilienz in Zeiten des Wandels entwickeln können. Wie Veränderung gelingt, ohne dass Vertrauen verloren geht, erläutert David Schnell, Vorstand der Strasser & Strasser Unternehmensberatung AG, anhand von Praxisbeispielen.

Auch Employer Branding steht im Fokus: Max Jagusch, Marketing Lead bei DEBA GmbH, vermittelt, wie echte Markenstärke durch Mitarbeiter entsteht. Alexander Wunschel, Chief Audio Officer der Klangstelle Podcast Manufaktur, berichtet aus seiner langjährigen Erfahrung in der Corporate Influencer- und Podcast-Szene.

Mit Blick auf die Zukunft der Arbeit bringt Roger Basler de Roca, Chief Digital Officer der Analytics Agentur Roger.Social, die europäische Perspektive auf KI, Werte und neue Arbeitszeitmodelle wie die 4-Tage-Woche in die Diskussion ein. Ein begleitender Panel-Workshop zeigt auf, wie HR digitale Transformation und gesellschaftlichen Wandel aktiv gestalten kann.

Ergänzt wird das Programm durch interaktive Formate: Universitätsdozentin Margitta Eichelbaum moderiert Networking-Sessions zu den unterschiedlichen Stärken von Introverts und Extroverts.

Sophie Grieß und Jonas Böhme vom BBGM e.V. verdeutlichen, warum Kompetenz vor Budget im Betrieblichen Gesundheitsmanagement steht. Zudem gibt ein Fachvortrag zur systemischen Teamentwicklung konkrete Tipps, wie Teams sicher durch Veränderungsphasen geführt werden.

Der BDVT e.V. wird in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Messe den Europäischen Trainingspreis ausrichten, die wichtigste Auszeichnung der Trainingsbranche. „Damit werden die außergewöhnlichen Trainingsleistungen einer breiten HR-Community zugänglich gemacht. So schaffen wir eine direkte Vernetzung mit den Unternehmen, die in die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden investieren möchten“, kommentiert Jennifer Frank-Schagerl, BDVT-Präsidentin.

Mit dieser inhaltlichen Bandbreite liefert die Personalmesse München HR-Verantwortlichen, Führungskräften und Fachbesucherinnen und -besuchern klare Orientierung und praxisnahe Lösungsansätze für die Arbeitswelt der Zukunft.

Ausstellung deckt zentrale HR-Themen von Recruiting bis Organisational Performance ab.

Besucher:innen erwartet ein breites Spektrum an Ausstellenden, die Lösungen und Services zu den Themen Recruiting & Attraction, Learning & Development, Corporate Health sowie Organisational Performance anbieten. Von innovativen Recruiting-Technologien über Weiterbildungskonzepte und Gesundheitsmanagement bis hin zu Strategien der Organisationsentwicklung – die Ausstellung bildet das gesamte HR-Ökosystem ab und bietet eine ideale Plattform für den praxisnahen Austausch und die Entdeckung neuester Trends in der Arbeitswelt von morgen.

Wichtige Anbieter sind u.a.: DATEV, Factorial HR, Haufe-Lexware, HR4YOU, Lecturio, nilo, OpenUp, rexx systems GmbH, SD Worx GmbH, STRASSER & STRASSER Unternehmensberatung AG sowie Wellhub. Diese Unternehmen sind für ihre innovativen Lösungen und Services bekannt und bereichern die Ausstellung mit praxisnahen Produkten für modernes Personalmanagement.

Veranstaltungsdetails

Die Personalmesse München powered by Zukunft Personal findet am 15. und 16. Oktober 2025 im MOC München, Halle 1, Lilienthalallee 40, 80939 München statt.

Das vollständige Programm und alle Ausstellerinformationen stehen auf der aktuellen Website bereit.

CloserStill Media ist auf hochwertige, inhaltsgetriebene Veranstaltungen und die Bildung von B2B- oder Fachcommunities spezialisiert. Das Unternehmen führt jährlich 150 Veranstaltungen in einer Vielzahl von Sparten in den Bereichen Business Technologies, Gesundheitswesen sowie Future Transport and Infrastructure in den USA, Europa und Asien durch. Es hat 12 Niederlassungen und mehr als 815 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, den USA und Singapur.

Weitere Informationen zur CloserStill Media Germany GmbH gibt es unter / www.closerstillmedia.com

