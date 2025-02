Personelle Veränderungen bei Hermes Fulfilment: Jan-Felix Thomas neuer Betriebsleiter in Gernsheim

Gernsheim/Hamburg, 5. Februar 2025 – Jan-Felix Thomas (31) ist neuer Betriebsleiter von Hermes Fulfilment im südhessischen Gernsheim. In dieser Funktion ist er vor allem für das operative Geschäft des Logistikzentrums verantwortlich, in dem eine Sortimentsbreite von Bekleidung über Kleinmöbel bis hin zu Elektrogroßgeräten logistisch abgewickelt werden kann.

Jan-Felix Thomas hat die Leitung von Jörg Reichenbach übernommen, der in gleicher Funktion weiterhin den Standort Langenselbold führt. „Wir freuen uns, dass wir mit Jan-Felix Thomas einen erfahrenen Logistiker für die Position als Betriebsleiter gewinnen konnten“, sagt Thomas Saltenbrock, Cluster-Manager Großstücklogistik bei Hermes Fulfilment.

Vor seinem Wechsel zu Hermes Fulfilment war Jan-Felix Thomas zunächst als Bereichsleiter und stellvertretender Standortleiter bei Amazon Logistics und später als Leiter des Versandzentrums Süd bei dem Schuhhändler Deichmann tätig. Der 31-Jährige hat Wirtschaftswissenschaften studiert und verfügt über einen Master-Abschluss in Technischer Volkswirtschaftslehre. Darüber hinaus absolvierte er ein Studium an der European Business School in Barcelona, das er mit einem Master in Betriebswirtschaft und Lieferkettenmanagement abschloss. „Mit seiner langjährigen Erfahrung und umfassenden Expertise wird Jan-Felix Thomas dazu beitragen, unser operatives Geschäft in Gernsheim kontinuierlich weiterzuentwickeln“, ist Thomas Saltenbrock überzeugt.

Den Standort Gernsheim hatte Hermes Fulfilment zum 1. März 2024 von der myToys Logistik GmbH übernommen und erfolgreich in das eigene Logistiknetzwerk integriert. Rund elf Millionen Sendungen pro Jahr können in dem Versandzentrum logistisch abgewickelt werden. Zu den Kunden in Gernsheim zählen neben Handelsunternehmen der Otto Group auch externe Händler, die über die Plattform „F2X“ an die Marktplätze der Otto Group angebunden sind. In deren Auftrag übernimmt Hermes Fulfilment die Warenlagerung, packt Pakete und Tüten mit den Artikeln, die im Internet bestellt werden, und kümmert sich um den Versand sowie die Retourenlogistik. F2X ermöglicht es Händlern, die gesamte Supply Chain der Otto Group zu nutzen – von der Beschaffung über den internationalen Transport und die Verzollung bis hin zur letzten Meile, und zwar für Pakete und Großsendungen, für Bekleidung genauso wie für Elektrogeräte. Die IT- und Logistik-Lösung F2X zur schnellen und unkomplizierten Anbindung externer Händler an Marktplätze hat Hermes Fulfilment selbst entwickelt: „Als Unternehmen der Otto Group sind wir aus einer Retail-Gruppe entstanden und verstehen deshalb die Anforderungen, die der Handel an uns als Logistik- und Retourendienstleister stellt, besonders gut“, betont Kevin Kufs, CEO von Hermes Fulfilment.

Über Hermes Fulfilment:

Die Hermes Fulfilment GmbH mit Hauptsitz in Hamburg und Standorten u. a. in Haldensleben, Löhne, Ohrdruf, Ansbach und Langenselbold sowie in Polen, Tschechien, der Schweiz und Italien übernimmt für Handelsunternehmen der Otto Group sowie für deren Plattform-Partner die komplette Versandprozesskette. Das Unternehmen organisiert bei einer Sortimentsbreite von rund einer Million Artikeln das Warehousing (Lagerung und Verpackung) sowie die Retourenbearbeitung. Hermes Fulfilment beschäftigt etwa 8.000 Mitarbeitende und bewegt rund 500 Millionen Artikel pro Jahr. Weitere Informationen: www.hermes-fulfilment.de

Bildquelle: Hermes Fulfilment