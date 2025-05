Personelle Verstärkung für die Philharmoniepraxis in Essen

Nicht nur ästhetische Gründe sprechen für eine regelmäßige, sorgfältige Zahnpflege. Denn schöne Zähne stärken neben dem Selbstbewusstsein auch die gesamtkörperliche Gesundheit weit über Mund- und Rachenraum hinaus. So kommt der Wahl des behandelnden Arztes eine besonders hohe Bedeutung zu – und sollte bestenfalls auf die Philharmoniepraxis von Dr. Puja Vakili fallen. Mit seiner einzigartigen Kombination aus hoher fachlicher Qualifikation und maßgeschneiderten Behandlungskonzepten schafft der passionierte Dentist seit Jahren vertrauensvolle Patientenbeziehungen. Nichts anderes garantiert Jeena Anilkumar, die dem beliebten Zahnarzt in Essen ab sofort zur Seite steht. Auch sie überzeugt neben ihrer weitreichenden Erfahrung mit der so wichtigen Leidenschaft für ihren Job. Zeitgleich hat das Praxisteam sein mehrsprachiges Kommunikationsangebot erweitert und ermöglicht Verständigungen künftig auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Farsi und Hindi.

Die kindliche Angst vor Zahnärzten ist sprichwörtlich. Doch auch Erwachsene möchten ihrem Dentisten vertrauen können. Schließlich gelten schöne Zähne nicht nur als visuelles Aushängeschild. Sie beeinflussen auch in bedeutendem Maße die Gesundheit innerer Organe wie Leber, Magen, Darm oder Herz. Entsprechend stellen die erfahrenen und leidenschaftlichen Ärzte der Zahnarztpraxis an der Essener Philharmonie ganzheitliche Patientenbehandlungen in den Mittelpunkt. Das hochwertige Equipment nach neuestem wissenschaftlichem Stand garantiert in Verbindung mit regelmäßigen Fortbildungen die gesuchte medizinische Expertise. Ihre persönliche Betreuung stimmen die Fachkräfte auf Alter, Krankengeschichte und Wünsche ihrer Patienten ab. Raumkonzeption und Inneneinrichtung schaffen eine Rundum-Wohlfühlatmosphäre, muttersprachliche Erklärungen zu geplanten Behandlungsschritten stärken das Vertrauen. Unabhängig davon, ob es sich um akute Beschwerden, Vorsorgetermine oder ästhetische Zahnbehandlungen handelt.

Mit ihrer Kompetenz und Freundlichkeit gewährleisten Praxisinhaber Dr. Puja Vakili und Jeena Anilkumar erstklassige Ergebnisse in sämtlichen Bereichen moderner Zahnheilkunde. Dabei umfasst ihr Behandlungsspektrum professionelle Prophylaxe, modernste Zahnästhetik sowie langfristige Zahnerhaltung. Ihre Zahnimplantat-Lösungen aus Keramik oder Titan sorgen ebenso wie ihre Angebote an hochqualitativem Zahnersatz für ein komfortables, sicheres Auftreten. Spezialchirurgische Verfahren und schmerzfreie Laserbehandlungen runden gemeinsam mit gezielten Wurzel- und kinderfreundlichen Spezialbehandlungen das umfassende Leistungsspektrum der Essener Philharmoniepraxis ab.

In der Zahnarztpraxis in Essen steht Ganzheitlichkeit im Fokus aller zahnmedizinischen Versorgungsangebote. So berücksichtigen die Experten neben den individuellen Patientenbedürfnissen weitere Gesundheitsaspekte und erstellen auf deren gemeinsamen Grundlage maßgeschneiderte Behandlungskonzepte. Ihre ausführlichen, einfach verständlichen, einfühlsamen Erklärungen tragen zu Wohlbefinden und Vertrauen aller Patienten bei. Welche sich künftig auf zwei Dentisten und fünf Sprachverständigungs-Möglichkeiten freuen können. Und mit der Philharmonie in Essen daher für sämtliche zahnmedizinischen Anliegen garantiert den Zahnarzt ihres Vertrauens gefunden haben.

Kontakt

Zahnarztpraxis an der Philharmonie

Dr. med. dent. Puja Vakili

Huyssenallee 50

45128 Essen

+49 201 226265

–



https://www.philharmoniepraxis.de

Bildquelle: Zahnarztpraxis an der Philharmonie