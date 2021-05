Personenschifffahrt Schweiger eröffnet Testzentrum in Kelheim

Schifffahrt Schweiger eröffnet kostenloses Corona-Testzentrum

Corona Testzentrum in Kelheim täglich geöffnet

Ab sofort steht allen Bürgern eine weitere Corona Teststelle in Kelheim zur Verfügung. An der Schiffsanlegestelle Kelheim/Donau auf dem Donauvorland bei den Busparkplätzen hat die Personenschifffahrt Schweiger in Zusammenarbeit mit der Stadt Kelheim und dem BRK Kelheim eine eigene Teststation eröffnet.

Vorteil des Testzentrums ist, dass es täglich, auch an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 16 Uhr geöffnet hat. Wer sich testen lassen möchte, kann jederzeit spontan, ohne Anmeldung vorbeikommen. Es ist aber auch möglich sich zu registrieren und einen Wunschtermin zu buchen.

“Wir sind diesen Schritt gegangen, weil davon auszugehen ist, dass bis Ende Mai weitere Öffnungsschritte in der Schifffahrt und der Gastronomie erfolgen werden”, so Renate Schweiger, die Inhaberin des Schifffahrtsunternehmens. Wenn weitere Lockerungen erfolgen, werden verstärkt Test von Besuchern und Einheimischen in Anspruch genommen werden, weil bei vielen Einrichtungen ohne negativen Test kein Zutritt möglich ist. “Wenn es soweit ist, werden wir unsere Öffnungszeiten entsprechend anpassen”, teilt die Firmenchefin weiter mit.

Die Daten werden erfasst. Anschließend wird ein PCR Test durchgeführt. Nach ca. 10 bis 15 Minuten erhält die Testperson das Ergebnis in Papierform und auf Wunsch auf per E- Mail. Das Zertifikat ist 24 Stunden gültig. Der Test ist kostenlos.

Bürgermeister Christian Schweiger war am Wochenende vor Ort und hat die neue Teststation besichtigt und sich selbst ein Bild vom Ablauf gemacht. Gerade die tägliche Öffnung und der Betrieb auch an Sonn- und Feiertagen stellt eine absolute Bereicherung dar. Die Flexibilität, die Testzeiten bei Bedarf auch auszweiten wurde vom Bürgermeister ebenfalls positiv gesehen.

Renate Schweiger bedankte sich bei Bürgermeister Christian Schweiger für die Unterstützung des Vorhabens.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter www.coronatest-kelheim.de

oder telefonisch unter 09441-176980

Über die Firma Schweiger:

Firmengründung 1967

familiengeführtes Unternehmen

Geschäftsführung Renate Schweiger

Nautische Leitung Andreas Schweiger

Anzahl der Mitarbeiter 15 Festangestelle, 15 Aushilsfkräfte

Angebote Linienfahrten, Events, Schiffscharter

Gastronomie

