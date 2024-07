Petbnb: Die smarte Lösung für Haustierbetreuung stellt sich in Deutschland vor

Berlin, 22.07.2024 – Petbnb, die innovative Online-Plattform für Haustierbetreuung aus Holland, macht nun auch in Deutschland von sich reden. Mit dem Ziel, eine vertrauenswürdige Alternative zu traditionellen Tierpensionen zu bieten, verbindet Petbnb Tiereltern mit engagierten Tiersittern, die eine individuelle Betreuung in einer liebevollen, heimischen Umgebung ermöglichen.

Petbnb hebt sich durch seine innovative Herangehensweise von klassischen Tierpensionen ab. Die Plattform bietet Haustierbesitzern eine einfache und sichere Möglichkeit, flexible Betreuungsoptionen zu finden. Die Tiersitter auf Petbnb stellen ihre Verfügbarkeiten, Preise und Erfahrungen selbst ein, was es den Tiereltern ermöglicht, ihre Suchkriterien genau auf ihre individuellen Bedürfnisse abzustimmen.

„Unser Ziel ist es, eine vertrauensvolle und persönliche Alternative zu den überfüllten und oft unpersönlichen Tierpensionen zu bieten“, erklärt Nicholas Latham Gründer von Petbnb. „Durch unsere Plattform können Haustierbesitzer sicherstellen, dass ihre geliebten Vierbeiner in einer vertrauten Umgebung gut betreut werden, während sie selbst unterwegs sind.“

Mit Petbnb haben Tiereltern die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Tiersittern auszuwählen, die ihren eigenen Zeitplan und ihre individuellen Anforderungen erfüllen. Ob es sich um eine kurze Urlaubsvertretung oder eine langfristige Betreuung handelt – Petbnb bietet die Flexibilität, die moderne Haustierbesitzer benötigen.

Neben der Auswahl eines passenden Sitters ermöglicht Petbnb den Haustierbesitzern, durch regelmäßige Updates in Form von Fotos und Videos stets über das Wohlbefinden ihres Tieres informiert zu bleiben. Diese persönliche Betreuung garantiert, dass Ihr Haustier während Ihrer Abwesenheit nicht nur sicher, sondern auch glücklich ist.

Petbnb ist stolz darauf, nicht nur eine Plattform zu sein, sondern eine Gemeinschaft von Tiersittern und Haustierbesitzern zu schaffen, die sich durch ihre Leidenschaft für Tiere vereint. Die umfassende Screening-Prozedur und kontinuierliche Bewertungen sorgen dafür, dass nur die besten Betreuer auf der Plattform aktiv sind.

Für mehr Informationen und um den perfekten Sitter für Ihr Haustier zu finden, besuchen Sie unsere Website unter www.petbnb.de oder laden Sie unsere App herunter. Lassen Sie Petbnb für das Wohl Ihres Haustiers sorgen, während Sie sich auf Ihre Reise oder Verpflichtungen konzentrieren.

Zuverlässige Haustierbetreuung und liebevolle Dogwalker in deiner Nähe – das bietet dir Petbnb. Bei uns ist es kinderleicht, einen vertrauenswürdigen Betreuer in deiner Umgebung zu finden, der sich um deine Lieblinge kümmert, als wären es seine eigenen. Die Haustierbetreuer auf Petbnb können entweder deine Tiere in ihrer eigenen Umgebung liebevoll versorgen oder direkt zu dir nach Hause kommen. Jeder Betreuer wird sorgfältig von unserem Team aus Spezialisten überprüft und muss eine gründliche Identitätsprüfung sowie einen Hintergrundcheck durchlaufen, bevor er als Petbnb-Betreuer zugelassen wird. Neben der Vermittlung zwischen Tierbesitzern und Betreuern bietet Petbnb einen umfassenden Service, einschließlich einer Petbnb-Tierarzt-Garantie.

Bildquelle: @ Simge K.T.