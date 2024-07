Peter Jablonski: Klavierwerke von Ronald Stevenson auf CD

Unter den Solowerken befinden sich vier Ersteinspielungen.

Hannover, 22.07.2024. Der schwedische Pianist Peter Jablonski stellt am 4. Oktober seine neueste Aufnahme vor, die Werke des schottischen Komponisten Ronald Stevenson (1928-2015) umfasst.

Diese Sammlung enthält unter anderem vier Ersteinspielungen, die Jablonskis tiefes Verständnis dieser anspruchsvollen Werke Stevensons widerspiegeln: das „Quintett aus Die Meistersinger, ausgearbeitet für die linke Hand“ von Wagner-Wittgenstein, für das Stevenson die Version von Wittgenstein neu arrangiert hat, sowie das „Ostinato Macabro on the name Godowski“, außerdem das „Preludette on the name of George Gershwin“ und „Piccolo Niccolo Paganinesco“.

Darüber hinaus hat Jablonski die „Peter Grimes Fantasy“ mit Themen aus Benjamin Brittens Oper, die Suite für Klavier aus Paderewskis Oper „Manru“ und „Tauberiana“, eine Hommage an den Song „My Heart and I“ von Richard Tauber aufgenommen. Ebenfalls zu hören ist die Romanze aus Mozarts Klavierkonzert in d-Moll K466, arrangiert von Ronald Stevenson, sowie „6 Pensees sur des Preludes de Chopin“. Ergänzt werden die Einspielungen durch die „Little jazz variations on Purcell“s New Scotch Tune“ und die „Etudette d“apres Korsakov et Chopin (Spectre d“Alkan)“.

Jede dieser Kompositionen bildet die Komplexität Stevensons musikalischen Denkens ab und zeigt die breite Palette seiner Kreativität sowie die Fähigkeit, verschiedene musikalische Einflüsse zu integrieren. Von Stevensons insgesamt annähernd 500 Kompositionen liegen die meisten uneditiert vor.

Peter Jablonski ist ein international gefeierter schwedischer Pianist. Entdeckt von Claudio Abbado und Vladimir Ashkenazy, wurde er im Alter von 17 Jahren von Decca unter Vertrag genommen. Seitdem hat er mit über 150 der weltweit führenden Orchester und Dirigenten gearbeitet, darunter das Philharmonia, das Gewandhausorchester Leipzig, Tonhalle Zürich, Orchestre Nationale de France, NHK Tokyo, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Warschauer Philharmoniker, Los Angeles Philharmonic, Philadelphia und Cleveland Orchestras; Vladimir Ashkenazy, Valery Gergiev, Kurt Sanderling, Esa-Pekka Salonen und Riccardo Chailly. Er hat die gesamten Klavierkonzerte von Beethoven, Tschaikowsky, Rachmaninow und Bartok und alle Klaviersonaten von Prokofjew. Als „unkonventioneller Virtuose“ gefeiert, hat er während seiner drei Jahrzehnte langen Karriere ein vielfältiges Repertoire aufgebaut und arbeitet mit den Komponisten Witold Lutosawski und Arvo Pärt zusammen. Jablonskis umfangreiche Diskografie umfasst mehrere preisgekrönte Aufnahmen.

Bildquelle: Ondine