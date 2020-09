Petra Klos stellt in Dresden aus

Galerie Inspire Art präsentiert abstrakte Kunst ab Freitag, 11. September

10.09.2020, Dresden. Ab dem 11. September 2020 präsentiert die Galerie Inspire Art Arbeiten von Petra Klos. Die Galerie präsentiert die Werke in einer Einzelausstellung der Künstlerin, die sich konsequent der abstrakten Kunst verschrieben hat. Die Ausstellung wird in Dresden bis zum 25.11. gezeigt.

Petra Klos experimentiert mit Farbe und Struktur

Die Arbeiten von Petra Klos sprechen eine unverwechselbare Sprache, denn ihr bezeichnender Kunststil ist geprägt von spannenden organischen Formen und komplexen Beziehungsgeflechten. Petra Klos schafft es scheinbar spielerisch, kraftvolle Impulse mit frenetischem Enthusiasmus in ihre Arbeit zu integrieren. Ihre gegenwärtigen Emotionen, Phantasien und Stimmungen verarbeitet sie in ihren kraftvollen Werken. Diese Werke sind von ihrer Energie und ihrem Durchsetzungsvermögen geprägt.

Klos probiert in ihren Abstraktionen immer wieder Neues aus. Immer wieder bringt sie scheinbar gegensätzliche Aspekte zusammen, experimentiert mit Materialien und besticht dabei mit ihrem ausgeprägten Gefühl für exemplarische Anordnung von Farbe und Struktur. Die Berliner Künstlerin betrachtet die Bildfläche als ein nach “allen Seiten hin offenes Feld.”

Ihr Stil regt Betrachter zu eigenen Interpretationen ein

Es sind genau diese Eigenschaften, Energie und Experimentierfreunde, die die Arbeiten von Petra Klos ausmachen und die Betrachter dazu einladen, die Arbeiten selbst zu interpretieren. Sie regen zu intensiven Diskussionen und Nachdenken an.

Petra Klos verarbeitet ihre Eindrücke stets so, dass ihre eigene Interpretation in ihren Werken deutlich wird. So ergänzen immer wieder abstrakte Landschaften ihre rein emotionalen ungegenständlichen Werke. Diese Landschaften bringt sie mit viel Leidenschaft und Enthusiasmus auf ihre Bildfläche – verlässt dabei aber ganz bewusst die impressionistische Abbildung und lässt sich ganz von den Emotionen leiten, die das Motiv in ihr auslöst.

Über die Künstlerin

Petra Klos wurde 1956 in Berlin geboren. Heute lebt und arbeitet sie im Allgäu. Sie ist seit 1994 freischaffende Künstlerin und doziert unter anderem an der Kunstakademie Allgäu. Seit 1994 hat sie Einzelausstellungen in aller Welt eröffnen können. Darunter Ausstellungen in München, New Haven (USA), Bonn und Köln.

Petra Klos erhielt für ihre Arbeit 2002 den Plaidter Kunstpreis und 2006 den Preis der Galerie im Uhrturm, Dierdorf.

Die Galerie Inspire Art versteht sich als eine Galerie in Bewegung in der Dresdner Neustadt. Sie liegt im Herzen der Kunst- und Kulturstadt Dresden zeigt die Galerie Inspire Art in stilvollen, lichtdurchfluteten Räumen authentische Atelierschöpfungen und arrivierte Originale aktueller Gegenwarts- und Bildhauerkunst.

Kontakt

Galerie Inspire ART

Thomas Stephan

Hoyerswerdaer Str. 21

01099 Dresden

0049 (0)351 3393959

–

kontakt@inspire-art.de

https://www.Inspire-ART.de

Bildquelle: @Galierie Inspire ART