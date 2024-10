Petra Staudacher von Impulszeit Coaching präsentiert: Office Relax – Dein Weg zu mehr Balance und Stressbewältigung im Büro

Fühlst du dich im Büro regelmäßig ausgelaugt und gestresst?

Wenn der Druck im Job überhand nimmt und du abends erschöpft nach Hause kommst, ist es Zeit, etwas zu ändern. Der Office Relax-Kurs von Petra Staudacher ist dein persönlicher Leitfaden, um Stress gezielt abzubauen und wieder mehr Kontrolle über deinen Arbeitsalltag zu gewinnen. Basierend auf wissenschaftlichen Methoden lernst du, wie du Stress frühzeitig erkennst und sofort effektive Gegenmaßnahmen einsetzt, bevor er dich übermannt.

Dieser Kurs wurde nicht nur theoretisch entwickelt – er ist praxiserprobt und darauf ausgelegt, dich zu stärken, damit du endlich den Kopf frei bekommst.

Melde dich jetzt an und starte stressfrei in deinen Büroalltag!

Mit dem Office Relax-Kurs erlernst du in sechs praxisorientierten Modulen effektive Techniken, die dir helfen, deine innere Balance zurückzuerlangen und Stress langfristig zu minimieren. Basierend auf dem Stressimpfungstraining nach Donald Meichenbaum wird dir gezeigt, wie du Stressmuster erkennst und präventiv dagegen vorgehst. Dabei liegt der Fokus auf dem Büroalltag, sodass die Inhalte direkt in deinen Arbeitsablauf integriert werden können.

Was du im Kurs lernen wirst:

– Modul 1: Einführung ins Stressimpfungstraining – Erfahre alles über die Ziele und Phasen des Trainings. Ein begleitendes Quiz hilft dir, deine persönlichen Stressmuster zu identifizieren.

– Modul 2: Stressentstehung und -modell nach Lazarus – Lerne, wie Stress entsteht und wie das Lazarus-Modell dich dabei unterstützt, Stresssituationen besser zu verstehen. Dazu erhältst du Zeitmanagement-Techniken und eine begleitende Geschichte.

– Modul 3: Kommunikation und Entspannung bei Stress – Hier erfährst du, wie du deine Kommunikation in Stresssituationen verbessern kannst und welche Techniken der Entspannung dir helfen, zur Ruhe zu kommen. Praktische Tools und Arbeitsblätter erleichtern die Anwendung im Alltag.

– Modul 4: Mehrfachbelastung managen – Finde heraus, wie du trotz hoher Arbeitsbelastung effektive Wege zur Stressbewältigung findest. Atemübungen und praxisnahe Ideen unterstützen dich dabei, Balance zu halten.

– Modul 5: Achtsamkeit und Entspannung – Entdecke die Kraft der Achtsamkeit und wie du mit der Übung „Gedankenbox“ negative Gedanken loslässt und dich auf das Wesentliche konzentrierst.

– Modul 6: Gesunde Gewohnheiten und Re-Balancing – Gesunde Ernährung, ausreichender Schlaf und Stressmanagement helfen dir, eine langfristige Work-Life-Balance wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten.

Starte heute mit deinem ersten Modul!

Jedes Modul bietet praxisnahe Übungen und Werkzeuge, die speziell auf den Büroalltag zugeschnitten sind. Egal, ob es sich um Zeitmanagement-Tools, Atemübungen oder Stressabbau-Techniken handelt – du erhältst alles, was du brauchst, um sofort damit zu beginnen, deinen Alltag stressfreier zu gestalten.

Was du zusätzlich erhältst:

– Arbeitshefte und Quizze: Jedes Modul wird von einem interaktiven Arbeitsheft begleitet, das dir hilft, das Gelernte direkt umzusetzen.

– Praxisübungen: Stressmanagement-Techniken und Zeitmanagement-Tools für deinen Arbeitsalltag.

– Checklisten und Arbeitsblätter: Diese helfen dir, die erlernten Methoden nachhaltig in deinen Alltag zu integrieren.

– Ernährungs- und Schlaf-Ratgeber: Nützliche Tipps, um gesunde Gewohnheiten aufzubauen und Stress weiter zu reduzieren.



Sichere dir deinen Zugang zum Kurs und bringe dein Leben in balance

Der Office Relax-Kurs ist mehr als nur ein gewöhnliches Stressbewältigungsprogramm – er ist dein Schlüssel zu einem stressfreien Büroalltag und zu einem ausgeglichenen Leben. Die umfassenden und praxisnahen Inhalte sorgen dafür, dass du nicht nur theoretisches Wissen erhältst, sondern echte, langfristige Veränderung erlebst.

Bist du bereit, deine Stressbewältigung auf das nächste Level zu bringen? Melde dich noch heute an und fordere dein erstes Modul an. Jede Reise beginnt mit einem Schritt – mache diesen Schritt jetzt und bringe mehr Leichtigkeit und Entspannung in dein Leben.

Hier geht's zur Anmeldung.

Mit dem Office Relax-Kurs holst du dir wertvolle Unterstützung direkt in deinen Alltag und schaffst dir so mehr Raum für Erholung und Klarheit.

Petra Staudacher, Gründerin von Impulszeit Coaching, ist eine Expertin für Wirtschafts- und Organisationspsychologie mit über 15 Jahren Erfahrung in internationalen Unternehmen. Sie bietet maßgeschneiderte Lösungen für Stressprävention und mentale Gesundheit, sowohl für Führungskräfte als auch für Kinder und Jugendliche. Mit einem ganzheitlichen Ansatz und fundiertem Fachwissen kombiniert sie psychodynamische und schematherapeutische Methoden in ihrer Arbeit. Als zertifizierte EMDR-Masterin und Traumatherapeutin begleitet sie ihre Klienten auf dem Weg zu innerer Stärke und Balance.

