PETRONAS Lubricants International stärkt Präsenz im deutschen Independent Aftermarket durch Partnerschaft mit HEIL-Kfzteile

Strategische Kooperation baut Distribution im freien Kfz- und Nfz-Teilehandel weiter aus

Heilbronn, 05. März 2026 – PETRONAS Lubricants International (PLI) treibt seine Wachstumsstrategie im deutschen Independent Aftermarket konsequent voran und geht eine strategische Partnerschaft mit der A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG ein. Mit dieser Kooperation stärkt PLI gezielt seine Marktpräsenz im freien Kfz-/Nfz-Teilehandel und baut seine regionale Reichweite in Deutschland weiter aus.

HEIL-Kfzteile Gesellschafter der CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG und damit Teil eines der führenden Netzwerke im deutschen Teilehandel. Durch die Zusammenarbeit erhält HEIL-Kfzteile Zugriff auf das umfassende Schmierstoffportfolio von PETRONAS. Gleichzeitig eröffnet sich für PLI die Möglichkeit, seine Distribution im deutschen Markt weiter zu intensivieren und zusätzliche Wachstumspotenziale zu erschließen.

Das Portfolio von PETRONAS umfasst hochwertige Schmierstofflösungen in Erstausrüsterqualität für Pkw, Nutzfahrzeuge sowie Getriebe- und Achsanwendungen. Die Produkte stehen für technologische Kompetenz, Innovationskraft und hohe Leistungsfähigkeit – sowohl im täglichen Werkstatteinsatz als auch unter extremen Bedingungen im Motorsport.

Mit der neuen Partnerschaft bündeln beide Unternehmen ihre Stärken: die internationale Technologie- und Entwicklungskompetenz von PETRONAS sowie die starke Marktposition und Vertriebsstruktur von HEIL-Kfzteile im deutschen Teilehandel. Ziel ist es, Werkstätten und Handelspartnern ein leistungsfähiges, zukunftsorientiertes Schmierstoffangebot bereitzustellen und die Marktposition im Independent Aftermarket nachhaltig auszubauen.

„Mit HEIL-Kfzteile gewinnen wir einen starken, etablierten Partner innerhalb des CARAT-Netzwerks, der über exzellente Marktkenntnis und eine ausgeprägte Kundennähe verfügt. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Wachstumsstrategie im deutschen Independent Aftermarket. Gemeinsam werden wir unsere Präsenz im Teilehandel systematisch ausbauen und nachhaltige, wertschöpfende Impulse im Markt setzen“, erklärt Nils Schöner, Head of Market bei PETRONAS Lubricants International.

„Gegenüber unseren Kunden haben wir uns verpflichtet, Produkte mit höchsten technischen Ansprüchen anzubieten, insbesondere im Bereich der Schmierstoffe. Qualität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit stehen für uns dabei an erster Stelle.

Auch in der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten legen wir großen Wert auf Verlässlichkeit sowie auf langfristige, partnerschaftliche Beziehungen auf Augenhöhe.

Mit Petronas haben wir einen Partner gefunden, der unsere hohen Qualitätsstandards teilt und mit dem wir unsere Grundsätze konsequent umsetzen können. Gemeinsam sind wir in der Lage, unseren Kunden leistungsstarke Produkte mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.“, so Nadine Richter, Leitung Category Management bei HEIL-Kfzteile.

Mit der Partnerschaft bekräftigt PETRONAS Lubricants International seinen Anspruch, den freien Kfz- und Nfz-Teilehandel in Deutschland mit leistungsstarken Produkten, umfassendem Service und einer klaren Wachstumsstrategie nachhaltig zu stärken.

Über die CARAT

Die CARAT ist eine Kooperation der freien Kfz-Teilegroßhändler im Independent Aftermarket (IAM). Mit über 120 angeschlossenen Gesellschaftern ist die CARAT eine der großen freien Kfz-Teilekooperationen im deutschen Markt; durch Anbindung an die ADI ist CARAT zudem Teil der bedeutendsten Teile-Kooperation in Europa.

Die CARAT entwickelt als Kooperation des Mittelstands Konzepte für die Zukunftssicherung des IAM und ist als Marktgestalter bei zukunftsweisenden Projekten aus den Bereichen Digitalisierung und E-Commerce beteiligt. Angeschlossene Großhändler sind bundesweit tätig in den Geschäftsfeldern Pkw- und Nkw-Teile Großhandel, Karosserie und Lack sowie Facheinzelhandel Pkw. Den freien Kfz-Werkstätten bietet die CARAT Franchisekonzepte, Dienstleistungen und Unterstützung an. Weitere Informationen unter: www.carat-automotive.de.

Über PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Geschäftsbereich für die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen der PETRONAS, Malaysias dynamischer globaler Energiekonzern. Seit der Gründung im Jahr 2008 produziert und vertreibt PLI eine breite Palette hochwertiger Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 100 Märkten weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, mit weiteren Niederlassungen unter anderem in Turin, Belo Horizonte, Peking und Chicago. PLI ist die treibende technische Kraft hinter der Partnerschaft von PETRONAS mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team und verantwortlich für die Entwicklung, Gestaltung und Lieferung der Fluid Technology Solutions™, einschließlich maßgeschneiderter Schmierstoffe, Kraftstoffe und Getriebeöle zur Leistungsoptimierung der Silberpfeile.

Wir sind ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.

Unser Engagement besteht darin, unser Geschäft auf eine Weise zu führen und auszubauen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

PLI verfolgt eine ehrgeizige Wachstumsstrategie und ist als eines der führenden globalen Schmierstoffunternehmen an der Spitze der Branche tätig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung setzen wir neue Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pli-petronas.com

