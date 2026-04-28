PETRONAS reagiert mit Syntium Hybrid auf neue Antriebsanforderungen

Die aktuellen Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zeigen eine deutliche Verschiebung im deutschen Automobilmarkt hin zu elektrifizierten Antrieben. Im April 2026 wurden insgesamt 444.008 Pkw neu zugelassen. Besonders hervorzuheben ist der hohe Anteil der Hybridfahrzeuge: Rund 235.750 Neuzulassungen entfielen auf Hybridmodelle (einschließlich Plug-in-Hybride), was einem Zuwachs von 33,4 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 entspricht.

Innerhalb dieses Segments wurden 159.630 batterieelektrische Pkw (BEV) neu zugelassen, was einem Marktanteil von 22,8 Prozent entspricht. Gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres bedeutet dies einen Anstieg von 41,3 Prozent.

Diese Zahlen verdeutlichen zwar die wachsende Bedeutung von Hybridfahrzeugen, deuten aber auch auf einen tiefgreifenden Wandel in der Funktionsweise von Antriebssträngen im Alltagsbetrieb hin. Mit der zunehmenden Verbreitung der Hybridtechnologie ändern sich die technischen Anforderungen an Motoren und deren Nebensysteme erheblich, was neue Herausforderungen mit sich bringt, die über die herkömmliche Fahrzeugwartung hinausgehen.

Die Zahlen verdeutlichen, dass Hybridantriebe – insbesondere klassische Hybride – für viele Käuferinnen und Käufer weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Gleichzeitig wächst der Anteil vollelektrischer Fahrzeuge weiter, was auf eine fortschreitende Elektrifizierung des Pkw-Marktes hinweist.

Neue PETRONAS Syntium-Reihe: Motoröl speziell für Hybridfahrzeuge angekündigt

Parallel zur Entwicklung im Fahrzeugmarkt reagiert auch die Schmierstoffindustrie auf die veränderten Anforderungen moderner Antriebstechnologien. Dabei benötigen nicht nur klassische Verbrennungsmotoren leistungsfähige Schmierstoffe, denn auch Hybridfahrzeuge sind auf speziell entwickelte Motorenöle angewiesen. Diese übernehmen zentrale Funktionen wie die Reduzierung von Reibung und Verschleiß, die Kühlung hochbelasteter Bauteile, den Schutz vor Korrosion sowie die Gewährleistung sauberer Motorabläufe. Gerade bei Hybridantrieben stellen häufige Start-Stopp-Vorgänge und wechselnde Betriebstemperaturen besonders hohe Anforderungen an die Ölqualität und -stabilität.

Diese sich wandelnden technischen Herausforderungen machen deutlich, dass eine neue Generation von Schmierstoffen benötigt wird, die speziell für Hybridanwendungen entwickelt wurden: Lösungen, die über herkömmliche Formulierungen hinausgehen, um einen beständigen Schutz unter schwankenden thermischen und mechanischen Bedingungen zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund bringt PETRONAS Lubricants International (PLI) eine weiterentwickelte PETRONAS Syntium-Reihe in Europa, Afrika und dem Nahen Osten (EMEA) auf den Markt.

Ein Bestandteil dieser Reihe ist PETRONAS Syntium Hybrid, das speziell für Hybridfahrzeuge entwickelt wurde. Petronas Lubricants International (PLI) gehörte zu den ersten Unternehmen, die eine spezielle Lösung für Hybridantriebe entwickelt haben. Die hier vorgestellten Produkte repräsentieren die nächste Generation von Schmierstoffen für Hybridantriebe. Im Fokus stehen dabei Anforderungen wie häufige Start-Stopp-Zyklen, niedrigere Betriebstemperaturen sowie eine potenziell erhöhte Kraftstoff- und Wasserverdünnung. Die technische Grundlage bildet die CoolTech-H™-Technologie, die die Stabilität des Motoröls unter diesen Bedingungen unterstützen soll.

PETRONAS Syntium Hybrid wurde für den Einsatz in modernen Hybridmotoren entwickelt und gemäß aktueller Industriestandards geprüft (u. a. API SQ – Sequence IVB, IIIH und VH).

In den standardisierten Tests zeigt das Produkt eine Reduzierung des Ventiltriebverschleißes von bis zu 55 % sowie eine Verringerung des Gesamtverschleißes von bis zu 68 % im Vergleich zu den jeweiligen Branchen-Grenzwerten. Darüber hinaus wurde eine Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit von bis zu 89 % gegenüber den Referenzanforderungen gemessen. Auch beim Schutz vor Schlammbildung erfüllt bzw. übertrifft das Produkt die geltenden Industriestandards.*

„Hybridantriebe stellen besondere Anforderungen an Motoröle, etwa durch häufige Start-Stopp-Phasen und wechselnde Betriebstemperaturen. Mit PETRONAS Syntium Hybrid wollen wir eine innovative Lösung anbieten, die speziell auf diese Bedingungen ausgelegt ist“, sagt Nils Schöner, Head of Markets Germany & Austria von PETRONAS Lubricants International.

„Die Hybridtechnologie hat sich fest etabliert und verändert die Mobilität in ganz Europa. Die eigentliche Herausforderung besteht nun darin, ihre komplexen technischen Anforderungen vollständig zu verstehen und sicherzustellen, dass Werkstätten entsprechend ausgestattet sind, um diese zu bewältigen“, sagt Guiseppe Pedretti, Geschäftsführer EMEA bei PETRONAS Lubricants International. „Nur durch gezielte Schulungen, die richtigen Lösungen und eine enge Abstimmung zwischen Technologie und Wartung können wir das langfristige Potenzial von Hybridantrieben in Bezug auf Effizienz, Leistung und Nachhaltigkeit voll ausschöpfen.“

Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Automobilbranche wird die richtige Schmierstoff-Strategie entscheidend sein, um die Leistung, Effizienz und Langlebigkeit von Hybridfahrzeugen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu gewährleisten. Spezielle Produkte wie PETRONAS Syntium Hybrid spielen eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung dieses Wandels und der Bewältigung der neuen Anforderungen der elektrifizierten Mobilität.

*Die Ergebnisse basieren auf Prüfverfahren gemäß API-Spezifikationen und dokumentieren die Leistungsfähigkeit des Produkts unter definierten Testbedingungen.

Über PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Geschäftsbereich für die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen der PETRONAS, Malaysias dynamischer globaler Energiekonzern. Seit der Gründung im Jahr 2008 produziert und vertreibt PLI eine breite Palette hochwertiger Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 100 Märkten weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, mit weiteren Niederlassungen unter anderem in Turin, Belo Horizonte, Peking und Chicago. PLI ist die treibende technische Kraft hinter der Partnerschaft von PETRONAS mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team und verantwortlich für die Entwicklung, Gestaltung und Lieferung der Fluid Technology Solutions™, einschließlich maßgeschneiderter Schmierstoffe, Kraftstoffe und Getriebeöle zur Leistungsoptimierung der Silberpfeile.

Wir sind ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.

Unser Engagement besteht darin, unser Geschäft auf eine Weise zu führen und auszubauen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

PLI verfolgt eine ehrgeizige Wachstumsstrategie und ist als eines der führenden globalen Schmierstoffunternehmen an der Spitze der Branche tätig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung setzen wir neue Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pli-petronas.com

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