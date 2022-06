Kostengünstige Top Performance mit dem Peugeot 206 CC Cabrio Lautsprecher Testsieger Upgrade im Fahrzeug

Ein Peugeot 206 CC Cabrio Lautsprecher Testsieger Upgrade bietet hervorragende Klangeigenschaften zu der herkömmlichen Standard Ausstattung. Sommerzeit ist Cabriozeit, gute Nachrichten für Fahrzeughalter des Peugeot 206 CC Cabrios. Mit 225 Watt Maximalleistung und der Bewertung 1,4 Note Oberklasse in der Zeitschrift Car & Hifi garantiert das Upgrade System Peugeot 206 CC Auto Lautsprecher Komplett-Set eine hervorragende Performance.

Das Upgrade bestehend aus dem 2 Wege System Testsieger C1 650 und den Koaxiallautsprecher C1 650x des Herstellers JL-Audio sind aus hochwertigen Komponenten gefertigt und profitieren von der jahrelangen Expertise des Herstellers. Dieses Wissen wird verwendet, um Lautsprecher zu erzeugen, die laut spielen können, während ein weicher, dynamischer und verzerrungsarmer Klang erhalten bleibt.

Die Hochtöner ausgestattet mit einem echten, kantengetriebenen 19mm Kalottenhochtöner aus Aluminium, dadurch hebt sich das Lautsprecher Upgrade von JL Audio C1 650 und C1 650x in ihrer Kategorie von anderen in ihrer Klasse durch überlegene, hochfrequente Klarheit und Definition ab. Die Lautsprecher geben die Musik in einer Bandbreite von 59 Hz – 22 KHz wieder und garantieren so en hervorragendes Klangerlebnis an werkseitigen Radios und nachträglich installierten Fremdradios. Durch den Hohen Wirkungsgrad von 91DB der Lautsprecher Systeme ist eine sehr gute Performance auch ohne zusätzliche Endstufen gewährleistet.

Durch die hohe Einbaufreundlich des Autolautsprecher Upgrades kommt eine Kostenersparnis hinzu, da die Installation sehr einfach zu bewerkstelligen ist. Die Firma Auto-lautsprecher.eu stellt allen Kunden detaillierte Einbau-Tipps zu Verfügung um die Montage vom Fahrzeughalter ohne weitere Werkstatt zu ermöglichen. Die Lautsprecher werden alle in die werkseitig vorhanden Einbauplätze montiert und ersetzten das bestehende Standard System.

Zusätzlich im Programm gibt es auch passende Türdämmung um die Klangqualität noch weiter zu steigern, diese besteht aus selbstklebenden Alu-Bitumenmatten die auf die Innenseite der Türe, der Türverkleidung und innen auf das Außenblech aufgetragen wird. Diese Türdämmung verbessert die Bassausbeute und den Grundton des gesamten Musikspektrums. Durch die selbstklebenden Eigenschaften ist das Aufbringen der Dämmmatten extrem einfach.

Für das Entfernen der Türverkleidung gibt es ein passendes Werkzeug mit Kunststoffhebeln die speziell für die Demontage von Interior im Fahrzeug entwickelt wurde. Die Kunststoffhebel hinterlassen keine Dellen oder Druckstellen an Verkleidung und Plastikteilen. Die Montage des neuen Soundsystems bleibt von außen nicht sichtbar da alle Komponenten in den werkseitigen Einbaulätzen integriert werden.

Die Peugeot 206 Lautsprecher die auf der Webseite der Firma zu finden sind passen alle in die werkseitigen Einbauplätze und besitzen Adapterkabel um sie an die bestehende KFZ-Leitungen des Soundsystems anzuschließen. Hier gibt es unterschiedliche Leistungs- und Qualitätsklassen für ein nachrüsten des Peugeot Soundsystems.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

